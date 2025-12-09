Η ιταλική κουζίνα αναμένει την αναγνώρισή της ως πολιτιστικού θησαυρού από την UNESCO

Η ιταλική κουζίνα αναμένει το μεγάλο «ναι» από την UNESCO για την επίσημη αναγνώρισή της ως πολιτιστικού θησαυρού.

Μια προκαταρκτική αξιολόγηση της UNESCO ενέκρινε την ένταξη της ευρέως διαδεδομένης ιταλικής γαστρονομίας στους καταλόγους «Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Η τελική απόφαση αναμένεται αύριο, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.

Το αίτημα υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 2023 από τα υπουργεία Γεωργίας και Πολιτισμού της Ιταλίας, τα οποία περιέγραψαν την ιταλική κουζίνα -από τα ζυμαρικά και την πίτσα έως το ριζότο και τα κανόλι- ως έναν ισχυρό κοινωνικό συνδετικό κρίκο για οικογένειες και κοινότητες.

Σύμφωνα με την ιταλική κυβέρνηση, «δεν υπάρχει μία ενιαία ιταλική κουζίνα, αλλά ένα μωσαϊκό τοπικών εκφραστικών ποικιλομορφιών». Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε την ιταλική κουζίνα σύμβολο «πολιτισμού, ταυτότητας, παράδοσης και δύναμης».

Τι σημαίνει η πιθανή αναγνώριση από την UNESCO

Η αναγνώριση, σύμφωνα με ειδικούς, θα μπορούσε να ενισχύσει τον τουρισμό έως και 8% μέσα σε δύο χρόνια, προσθέτοντας περίπου 18 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Η ιταλική κουζίνα αποτελεί σημείο αναφοράς για 59 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας και περίπου 85 εκατομμύρια ανθρώπους ιταλικής καταγωγής παγκοσμίως. Σε διεθνές επίπεδο, η αγορά ιταλικής εστίασης έφτασε τα 251 δισ. ευρώ το 2024 -ποσοστό 19% της παγκόσμιας αγοράς εστιατορίων- σύμφωνα με στοιχεία της Deloitte. Ωστόσο, τα προϊόντα απομίμησης στο εξωτερικό κοστίζουν στην Ιταλία περίπου 120 δισ. ευρώ ετησίως.

Αντιδράσεις: «Απλώς μια επιχείρηση μάρκετινγκ»

Το ιταλικό αίτημα έχει προκαλέσει και αντιδράσεις. Ο ιστορικός τροφίμων Αλμπέρτο Γκράντι χαρακτήρισε την υποψηφιότητα «απλώς μια επιχείρηση μάρκετινγκ», σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Mantovauno τον περασμένο μήνα.

Στο βιβλίο του (2024) «La cucina italiana non esiste», ο Γκράντι υποστηρίζει ότι πολλά φημισμένα «παραδοσιακά» πιάτα -όπως η καρμπονάρα- είναι σχετικά σύγχρονες δημιουργίες, επηρεασμένες από ξένες κουζίνες. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν οξεία κριτική, μεταξύ άλλων από την ένωση αγροτών Coldiretti, η οποία έκανε λόγο για «σουρεαλιστικές επιθέσεις στη εθνική γαστρονομική παράδοση».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ