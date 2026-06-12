Η Iντίρα Παγκανότo στην Αθήνα και άλλα 24 events που αξίζουν

CLUBBING

Indira Paganotto

Η Iντίρα Παγκανότο επιστρέφει στο Bolivar για μία από τις πολυαναμενόμενες βραδιές του καλοκαιριού. Οι Bolivar, Blend και SEDS υποδέχονται τη βασίλισσα του psy-techno σε ένα εκρηκτικό set γεμάτο ενέργεια και υπνωτικά grooves. Μαζί της η ανερχόμενη Βρετανή BEC, ενώ το warm-up αναλαμβάνουν οι Steve Sai και Steph σε b2b εμφάνιση.

13/6, 21:00, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Pride Athens Extravaganza

Aiden Francis

Το Ρομάντσο φιλοξενεί το Pride Athens Extravaganza, ένα πολύχρωμο πάρτι που απλώνεται σε τρεις ορόφους, γιορτάζοντας τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα μέσα από μουσική, περφόρμανς και χορό. Στα decks και στη σκηνή εμφανίζονται οι Aiden Francis, Cherry Distress, ClubKid, Dora Mask, GRETA, Luigi Di Venere, Maria Politi, Miss Trouli, pink.wav, Stathis και The Dreamer.

13/6, 21:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, είσοδος: 19 ευρώ

Astron Club Night with Alienata

Alienata

Μετά το warm-up στον κήπο από την Katzeins, η Alienata, η Dora Mask και η Sp33dy Julie αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά αφιερωμένη στον σύγχρονο τέκνo ήχο. Ένα all-female takeover που υπόσχεται ένταση μέχρι το πρωί.

12/6, 23:00, Astron Club, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 121, είσοδος: από 13 ευρώ

Smut Pride Love

fka.m4a

To SMUT γιορτάζει το Pride με ένα line-up που κινείται μεταξύ χαρούμενης house και ασταμάτητου τέκνo. Οι Byron Yeates, fka.m4a, OMOLOKO και Narciss αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη ελευθερία, ένταση και χορευτική ενέργεια, τιμώντας το πνεύμα της κοινότητας μέσα από τη μουσική.

13/6, 23:30, Smut Athens, Βατσαξή 4, Αθήνα

Deep Dish

Οι Deep Dish επιστρέφουν στην Αθήνα για μια σπάνια εμφάνιση.

Οι Deep Dish επιστρέφουν στην Αθήνα για μια σπάνια εμφάνιση στο Bolivar, προσκεκλημένοι των Bolivar και Minotaur. Το θρυλικό δίδυμο των Ali «Dubfire» Shirazinia και Sharam Tayebi, πρωτοπόρων του progressive house, έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ηλεκτρονική μουσική με τις παραγωγές, τα remixes και τις βραβευμένες κυκλοφορίες του. Support από τον Steph.

12/6, 21:00, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

South by Southeast

Tόμας Στρουθ, «Paradise 25», Yuquehy, Brazil, 2001, Συλλογή ΕΜΣΤ

Με ένα λογοπαίγνιο πάνω στον τίτλο της ταινίας του Άλφρεντ Χίτσκοκ, «North by Northwest», η έκθεση «South by Southeast» επιμένει σε μια πιο σύνθετη, πλουραλιστική χαρτογράφηση, η οποία αναγνωρίζει τη στρατηγική γεωγραφική θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι ηπείρων, αυτοκρατοριών και συστημάτων πίστης, καθώς και τις βαθιές ιστορικές συγγένειές της με την περιοχή που κάποτε ήταν γνωστή ως Λεβάντε. Θα παρουσιαστούν πάνω από 100 έργα 50 καλλιτεχνών, από 20 και πλέον χώρες.

Από τις 11/6, ΕΜΣΤ - Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ)

Πνευματικό πεδίο

Θεόδωρος Στάμος, «Ατέρμονο πεδίο», Σειρά Ιερουσαλήμ #VI, 1984

Η έκθεση του Θεόδωρου Στάμου συγκεντρώνει έργα από την ενότητα «Ατέρμονα πεδία (1970-1993)», συμβάλλοντας στην επανεκτίμηση του καλλιτέχνη ως κομβικής μορφής της πρώτης γενιάς των Αμερικανών αφηρημένων εξπρεσιονιστών.

11/6-4/7, Roma Gallery, Ρώμα 5, Κολωνάκι, Τρ., Πέμ.-Παρ. 11:00-20:00 Τετ., Σάβ. 11:00-16:00

SPOTLIGHT

Γιώργος Λάππας, «Άσπρο Καρότσι», 2001, Συλλογή ΕΜΣΤ, μέρος της Δωρεάς της Συλλογής Δ. Δασκαλόπουλου

Με αφορμή τα δέκα χρόνια από τον πρόωρο θάνατο του καλλιτέχνη και στο πλαίσιο της ανανέωσης της συλλογής του, το ΕΜΣΤ παρουσιάζει ένα Spotlight στον Γιώργο Λάππα (1950-2016) με έργα από τη συλλογής του μουσείου αλλά και επιλεγμένους δανεισμούς.

11/6-8/11, ΕΜΣΤ- Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ)

Διεθνής Έκθεση Σύγχρονης Χαρακτικής - Το Πρόσωπο της Φύσης, Αποτύπωμα του Παγκόσμιου 2026

Βίκυ Τσαλαματά, «Interwaving Nature B»

Για πρώτη φορά πραγματοποιείται στην Αθήνα η «Διεθνής Έκθεση Σύγχρονης Χαρακτικής - Το Πρόσωπο της Φύσης, Αποτύπωμα του Παγκόσμιου 2026», ένα όραμα της διακεκριμένης χαράκτριας, ομότιμης καθηγήτριας Χαρακτικής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, Βίκυς Τσαλαματά, η οποία έχει την ιδέα, την επιμέλεια και τον γενικό συντονισμό του σημαντικού αυτού εικαστικού για το μέλλον και την εξωστρέφεια της σύγχρονης χαρακτικής γεγονότος.

14/6-31/7, Λόφος Art Project, Βελβενδού 39, Αθήνα, Τρ.-Κυρ. 18:00-21:00

ΘΕΑΤΡΟ

Manolis / Καρδιά σε τέσσερις χορδές

Φωτ.: Στ. Κάλτσου

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, με την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη να υπογράφουν το πρώτο θεατρικό έργο για τον μεγαλοφυή και πρωτοπόρο Έλληνα μουσικό.

11/6-20/9, 21:00, Ελληνικός Κόσμος - Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Πειραιώς 254, Ταύρος, είσοδος: 20-50 ευρώ

Λυσιστράτη

Ο Σταμάτης Κραουνάκης στήνει μια πολυφωνική σύγχρονη όπερα που φιλοξενεί ισότιμα μουσική και λόγο, όλα κουρδισμένα στο κλειδί της ανελέητης σάτιρας του ποιητή. Στη σκηνή του θεάτρου συναντιούνται τριάντα σημαντικοί ερμηνευτές και μουσικοί, ενώ ξεχωριστή είναι η παρουσία της Δήμητρας Γαλάνη που τραγουδά τη θεά Αθηνά.

12-13/6, 21:00, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου (στάση μετρό Ακρόπολη)

Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν

Φωτ.: An. Steve

Το καλλιτεχνικό δίκτυο παραστατικών τεχνών Κινητήρας γιορτάζει τα τριάντα του χρόνια και ανεβάζει το κλασικό έργο του Μπέρτολτ Μπρεχτ. Τέσσερις γενιές ανθρώπων από 25 έως 88 χρονών συναντιούνται επί σκηνής και συνομιλούν με τον άκρως επίκαιρο πολιτικό λόγο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα.

13-14/6, 21:00, θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, είσοδος: 12 ευρώ

Stores

Φωτ.: Δέσποινα Σπύρου

Ένα πολυκατάστημα ρούχων που θυμίζει τις γνώριμες αλυσίδες της εποχής μας. Εκεί, ένας χορός ανθρώπων δοκιμάζει ρούχα, ψωνίζει, περιμένει στην ουρά, συνομιλεί σε σύντομους διαλόγους, ξεκουράζεται, συγκρούεται, ξεγυμνώνεται, ξαναρχίζει. Τραγουδά και μονολογεί. Ονειρεύεται το μέλλον.

14-15/6, 21:30, Χώρος Η, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Προσωδία

Φωτ.: Πηνελόπη Γερασίμου

Η μεταφορά του «Epic of Siri», ενός έπους που εξυμνεί τα κατορθώματα μιας γυναίκας και τραγουδιέται ακόμα και σήμερα στη Νότια Ινδία. Για τις ανάγκες του έργου, η εικαστική καλλιτέχνιδα Νικολίν βαν Χάρσκαμπ ανέπτυξε ένα ψηφιακό εργαλείο, όπου οι ατάκες ενός χαρακτήρα –μια ακολουθία από παρεμβάσεις σε έναν διάλογο– συνδέονται με ένα σύστημα που μετατρέπει το κειμενικό υλικό σε ομιλία.

14-15/6, 20:00, 22:00, Χώρος Β, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Michelle Gurevich

Michelle Gurevich

Η Mισέλ Γκούρεβιτς επιστρέφει στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Τα κομμάτια της, γεμάτα συναίσθημα, χιούμορ και κωμικοτραγικές ιστορίες, σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική φωνή της, που θυμίζει σε πολλά σημεία μια εκδοχή της Tανίτα Tικαράμ, και τους στίχους της διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερο προσωπικό ύφος.

12/6, 21:00, Κηποθέατρο Παπάγου, οδός Κορυτσάς, Παπάγου

Lila

Lila

Ένα από τα πιο υποσχόμενα και επιδραστικά πρόσωπα της ελληνικής πoπ σκηνής επιστρέφει πιο ανανεωμένη και εντυπωσιακή από ποτέ, παρουσιάζοντας το μεγαλύτερο προσωπικό της live μέχρι σήμερα μέσα από το ολοκαίνουργιο σόου με τίτλο «Welcome to L WORLD».

12/6, 19:00, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι

Chris Isaak

Chris Isaak

Ο εμβληματικός Αμερικανός τραγουδοποιός με τη μαγευτική φωνή και μια καριέρα που ξεπερνά τις τέσσερις δεκαετίες έρχεται στην Αθήνα για μια βραδιά γεμάτη διαχρονικές μελωδίες, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και τον χαρακτηριστικό, ρετρό ήχο που τον έχει κάνει μοναδικό.

13/6, 21:00, θέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός

Limp Bizkit

Limp Bizkit

Μετά από δεκαετίες προσμονής, η θρυλική μπάντα –βασικός πυλώνας της έκρηξης του nu-metal και ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα στην ιστορία του σκληρού ήχου– έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Release Festival για ένα από τα πλέον αναμενόμενα σόου των τελευταίων ετών. Μαζί τους, οι Viagra Boys, το εκρηκτικό post-punk γκρουπ από τη Σουηδία, και η ραγδαία ανερχόμενη Ecca Vandal.

15/6, 18:00, πλατεία Νερού, Φάληρο, είσοδος: από 85 ευρώ

Local Suicide

Local Suicide

Μια βραδιά σκοτεινών ηλεκτρονικών ήχων με τους Local Suicide από το Βερολίνο σε special hybrid set με live φωνητικά. Μαζί τους, ο Eddie Dark παρουσιάζει νέο υλικό, ενώ οι pigs kaput ανοίγουν τη βραδιά με θορυβώδες punk και industrial ενέργεια.

13/6, 22:00, ΙΛΙΟΝ Plus, Κοδριγκτώνος 17, είσοδος: από 10 ευρώ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Μπαρόκ: Η χρυσόσκονη μιας κρίσης και η ηχώ μιας υπόσχεσης

Τρεις από τους πιο σημαντικούς μουσικούς οργανισμούς της χώρας, η Χορωδία String Theory του Γιώργου Πατεράκη, το σχήμα παλαιάς μουσικής Ex Silentio υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Κούντουρα, και το Κέντρο Παλαιάς Μουσικής του Ωδείου Αθηνών, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συναρπαστική πολυμεσική παράσταση. Μαζί τους δύο μεγάλοι Έλληνες σολίστ: η μετζοσοπράνο Θεοδώρα Μπάκα και ο τενόρος Χρήστος Κεχρής.

12/6, 21:00, Ωδείο Αθηνών, λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17, Αθήνα, είσοδος: 16-20 ευρώ

Έργα Arvo Pärt

Σε μια γιορτή της ζωής και του έργου του Εσθονού συνθέτη, το Ηρώδειο φιλοξενεί εμβληματικά έργα της φωνητικής μουσικής του, τόσο της σόλο όσο και της χορωδιακής. Το απαιτητικό καθήκον της ερμηνείας τους αναλαμβάνουν η Φιλαρμονική Χορωδία Δωματίου της Εσθονίας και η Ορχήστρα Δωματίου του Ταλίν υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Tõnu Kaljuste – συμπαραστάτες του Περτ επί δεκαετίες, έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διάδοση και την ερμηνευτική κατανόηση του μουσικού του σύμπαντος.

15/6, 21:00, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, είσοδος: από 5 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

InnerFest

Groundation. Φωτ.: Eyeree

Η εταιρεία Innersense συμπληρώνει τριάντα χρόνια μουσικής δράσης και τα γιορτάζει με ένα εκρηκτικό τριήμερο φεστιβάλ! Τρεις διαφορετικές μέρες, τρία διαφορετικά είδη μουσικής, μία κοινή κουλτούρα, με το line up κάθε ημέρας να αποτίνει φόρο τιμής και στους Local Heroes του κάθε είδους. Από τον Goldie στο ανεξάρτητο ελληνικό ραπ και στους Groundation.

12-14/6, 19:00, Plex, Κεραμεικού 28, Αθήνα/ΠΛΥΦΑ, Αγίου Όρους 48-50

Books ‘n’ beer

Το Books ‘n’ beer άφησε τον «μύκητα» του βιβλίου να κάνει την απαραίτητη κοινωνική ζύμωση και, προτού κλείσει η σεζόν, ανοίγει τα βαρέλια, (μ)πυροδοτώντας για έκτη χρονιά το πιο κουλ φεστιβάλ βιβλίου της Αθήνας. Φέτος θα πειραματιστεί, φέρνοντας δίπλα στο βιβλίο να αλληλεπιδράσουν δύο άλλες μορφές αφήγησης: το stand-up comedy και τη στιχουργική με έμφαση στο χιπ χοπ, ενώ θα κινηθεί γύρω και από τον άξονα «μίντια, ντοκουμέντο, μαρτυρία και δοκίμιο».

12-14/6, 17:00, πλ. Πρωτομαγιάς, Πεδίον του Άρεως

Disorder Festival 2026

Το Disorder Festival κάνει το ντεμπούτο του στην Αθήνα με δύο ημέρες αφιερωμένες στην darkwave, το post-punk και τον synth ήχο. Στο Universe K-5 Arena εμφανίζονται οι She Past Away, KITE, Diorama και Reflection Black, ενώ το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στην Death Disco με τους Frozen Plasma και τους Our Banshee.

12-13/6, 18:00, Universe K-5 Arena, λεωφ. Κηφισού 87 / 13/6, 21:00, Death Disco, Ωγύγου 16, Ψυρρή