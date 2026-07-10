Η Ινδία λογόκρινε ταινία και τα χωριά του Παντζάμπ έκαναν τους ναούς κινηματογράφους

Καθώς έπεφτε το σκοτάδι πάνω από τα χωράφια του Γκουρντασπούρ, κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν στην αυλή ενός ναού των Σιχ για να παρακολουθήσουν μια ταινία που δεν ήταν πια διαθέσιμη στην Ινδία.

Η «Satluj» αφηγείται την αληθινή ιστορία του ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τζασουάντ Σινγκ Κάλρα, ο οποίος ερεύνησε χιλιάδες εξαφανίσεις, εξωδικαστικές εκτελέσεις και μυστικές αποτεφρώσεις κατά τη διάρκεια της αιματηρής καταστολής της αποσχιστικής εξέγερσης στο Παντζάμπ, τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Στην υπαίθρια προβολή του Γκουρντασπούρ, ηλικιωμένοι που είχαν ζήσει εκείνη την περίοδο κάθονταν δίπλα σε εφήβους που γεννήθηκαν χρόνια μετά το τέλος της. Όταν άναψε η οθόνη, η αυλή σώπασε.

Κάτοικοι χωριού στην περιφέρεια Γκουρντασπούρ παρακολουθούν το «Satluj» στην αυλή ενός ναού των Σιχ, μετά την απόσυρσή του από το ZEE5 στην Ινδία.

Η ταινία είχε αρχικά τον τίτλο «Punjab 95». Παρέμεινε μπλοκαρισμένη επί τρία χρόνια, αφού η ινδική επιτροπή πιστοποίησης κινηματογραφικών ταινιών απαίτησε περισσότερες από 120 περικοπές.

Καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει διανομή στις κινηματογραφικές αίθουσες, κυκλοφόρησε τελικά την περασμένη εβδομάδα στην πλατφόρμα ZEE5. Δύο ημέρες αργότερα αποσύρθηκε από την Ινδία.

Η απόσυρση πέτυχε το αντίθετο από εκείνο που πιθανότατα επιδίωκαν οι αρχές.

Σε χωριά ολόκληρου του Παντζάμπ, οργανώσεις Σιχ, τοπικοί ακτιβιστές και κάτοικοι άρχισαν να οργανώνουν δημόσιες προβολές, χρησιμοποιώντας αντίγραφα της ταινίας που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Οι κάτοικοι βρίσκουν βιντεοπροβολείς, ηχεία και γεννήτριες. Οι ναοί και οι κοινοτικές αίθουσες μετατρέπονται για ένα βράδυ σε αυτοσχέδιους κινηματογράφους. Εθελοντές περνούν από σπίτι σε σπίτι για να ενημερώσουν τους γείτονες.

Εκεί, το κοινό δεν παρακολουθεί απλώς μια ταινία. Παρακολουθεί την αναπαράσταση μιας ιστορίας που για πολλές οικογένειες δεν έχει γίνει ακόμη παρελθόν.

Ηλικιωμένοι που έζησαν τη βία στο Παντζάμπ κάθονται δίπλα σε νεότερους θεατές, οι οποίοι γνώριζαν εκείνη την περίοδο κυρίως μέσα από τις αφηγήσεις των οικογενειών τους.

Η εξέγερση στο Παντζάμπ έφερε αντιμέτωπες ένοπλες οργανώσεις Σιχ, οι οποίες ζητούσαν την ίδρυση ενός ανεξάρτητου κράτους με το όνομα Χαλιστάν, με τις ινδικές δυνάμεις ασφαλείας. Χιλιάδες άμαχοι, αστυνομικοί και ένοπλοι σκοτώθηκαν.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατέγραψαν καταγγελίες για αναγκαστικές εξαφανίσεις, θανάτους υπό κράτηση και μυστικές αποτεφρώσεις. Η έρευνα του Κάλρα υποστήριζε ότι χιλιάδες άνθρωποι που είχαν εξαφανιστεί αποτεφρώθηκαν ανώνυμα από την αστυνομία, χωρίς να ενημερωθούν οι οικογένειές τους και χωρίς να τηρηθούν επίσημα αρχεία.

Ο Κάλρα απήχθη το 1995 και αργότερα δολοφονήθηκε. Αρκετοί αστυνομικοί καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή τους στη δολοφονία του.

Ο Ίντερτζιτ Σινγκ Μπέινς, ο οποίος βοηθά στον συντονισμό των προβολών στην περιοχή του Γκουρντασπούρ, περιέγραψε ηλικιωμένους και μητέρες 60 και 70 ετών να κλαίνε επειδή είχαν χάσει τους γιους τους.

Για τους νεότερους θεατές, η ταινία δίνει μορφή σε ιστορίες που μέχρι σήμερα γνώριζαν μόνο αποσπασματικά, μέσα από οικογενειακές αφηγήσεις, σιωπές και πένθη.

Ο Γκουρμούκ Σινγκ, ένας από τους θεατές, είπε ότι μετά την προβολή μπορούσε να αισθανθεί κάτι από τη θλίψη που είχαν αναγκαστεί να αντέξουν οι προηγούμενες γενιές.

Η απόσυρση της «Satluj» άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την καλλιτεχνική ελευθερία στην Ινδία, όπου ταινίες βρίσκονται συχνά αντιμέτωπες με περικοπές, καθυστερήσεις και συγκρούσεις με τη λογοκρισία.

Επικριτές της κυβέρνησης του Ναρέντρα Μόντι υποστηρίζουν ότι οι περιπτώσεις αυτές έχουν αυξηθεί και ότι, την ίδια στιγμή, ευνοούνται παραγωγές που συμβαδίζουν με το εθνικιστικό αφήγημά της. Η κυβέρνηση απαντά ότι οι αποφάσεις για την πιστοποίηση των ταινιών λαμβάνονται ανεξάρτητα και σύμφωνα με τον νόμο.

Οι ινδικές αρχές δεν έχουν εξηγήσει δημόσια για ποιον λόγο η ταινία αποσύρθηκε. Αξιωματούχοι δήλωσαν σε τοπικά μέσα ότι η απόφαση ελήφθη για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η ZEE5 ανακοίνωσε ότι η ταινία δεν θα είναι διαθέσιμη στην Ινδία «υπό το φως των τρεχουσών εξελίξεων», προσθέτοντας ότι θα εξετάσει κάθε νόμιμη δυνατότητα για την επαναφορά της.

Ο πρωταγωνιστής Ντίλτζιτ Ντοσάντζ, ο οποίος υποδύεται τον Κάλρα, δήλωσε ότι δεν τον απασχολεί αν η ταινία παραμένει διαθέσιμη στο διαδίκτυο.

Από τη στιγμή που το κοινό την έχει δει, είπε, «δεν μπορεί πλέον να διαγραφεί».

Αυτό ακριβώς φαίνεται να συμβαίνει στα χωριά του Παντζάμπ.

Μετά τις προβολές, οι θεατές δεν φεύγουν αμέσως. Παραμένουν στις αυλές των ναών, συζητούν τις σκηνές, συγκρίνουν την ταινία με όσα έζησαν και μιλούν για ανθρώπους των οποίων η τύχη δεν έγινε ποτέ επίσημα γνωστή.

Το κράτος προσπάθησε να περιορίσει την κυκλοφορία μιας ταινίας. Εκείνη, όμως, βγήκε από τις αίθουσες και τις πλατφόρμες και πέρασε από χωριό σε χωριό, μετατρέποντας τους ναούς σε κινηματογράφους και τη θέαση σε συλλογική πράξη μνήμης.

με στοιχεία από Washington Post