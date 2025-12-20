Η ηλεκτρονική μουσική προστέθηκε στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γαλλίας

Μετά την ένταξη της techno του Βερολίνου στον γερμανικό κατάλογο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς το 2023, η ηλεκτρονική μουσική εντάσσεται πλέον και στον γαλλικό κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα προς την αναγνώρισή της ως στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Ο κατάλογος άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς δίνει τη δυνατότητα στα κράτη που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της UNESCO να καταχωρούν «πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και δεξιότητες που οι κοινότητες αναγνωρίζουν ως μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς» — από τη μουσική και τη χειροτεχνία έως τη γαστρονομία, τα παραδοσιακά παιχνίδια και τα αθλήματα.

«Η ηλεκτρονική μουσική κατέχει δικαιωματικά θέση στην εθνική μας άυλη πολιτιστική κληρονομιά», δήλωσε την Τετάρτη η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασιντά Ντατί, επιβεβαιώνοντας το πρώτο αυτό βήμα.

Παράλληλα, το υπουργείο έχει πρόσφατα θεσπίσει ειδική πιστοποίηση για τα κλαμπ, αναγνωρίζοντάς τα ως «χώρους καλλιτεχνικής έκφρασης και εορτασμού».

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε καλέσει να απονεμηθεί στη γαλλική ηλεκτρονική μουσική —γνωστή και ως French Touch— καθεστώς πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

«Αγαπώ τη Γερμανία — γνωρίζετε πόσο φιλοευρωπαίος είμαι», δήλωσε ο Μακρόν. «Όμως δεν χρειάζεται να παίρνουμε μαθήματα από κανέναν. Εμείς είμαστε οι εφευρέτες της electro. Έχουμε το French Touch».

Το French Touch, που ορίζεται κυρίως από τη γεωγραφική του προέλευση και όχι από την προσήλωση σε έναν συγκεκριμένο ήχο, πρωτοστατήθηκε από καλλιτέχνες όπως οι Daft Punk, Étienne de Crécy, Bob Sinclar, AIR και Cassius, και εκτείνεται σε πολλά μουσικά είδη — από house, dance και electro έως old-school disco, jazz και εκτεταμένη χρήση δημιουργικού sampling.

Για τον Tommy Vaudecrane, πρόεδρο της Technopol —της Ένωσης για την υπεράσπιση και προώθηση της ηλεκτρονικής μουσικής και διοργανωτή της Paris Techno Parade από το 1998— η ένταξη αυτή συνιστά «ένα επίτευγμα και ένα ιστορικό ορόσημο».

«Τα πρώτα δάκρυα που έχυσα για την ηλεκτρονική μουσική ήταν κάτω από δακρυγόνα, όταν είχε δαιμονοποιηθεί. Το μικρό δάκρυ που ρίχνω σήμερα είναι από χαρά, βλέποντας τη μουσική μας να αναγνωρίζεται επιτέλους ως πολιτιστική κληρονομιά», δήλωσε στο AFP.

Ανάμεσα στα δεκατέσσερα νέα στοιχεία που προστέθηκαν στον γαλλικό κατάλογο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς περιλαμβάνονται η παρισινή υψηλή ραπτική, οι αγροτικές εκθέσεις της περιοχής Ντου, το Debaa των γυναικών της Μαγιότ (μορφή τραγουδιού και χορού), το Chjam’è rispondi (ποιητική λεκτική αναμέτρηση στην Κορσική) και η Demoscene, ένα δημοφιλές ψηφιακό δημιουργικό κίνημα.

