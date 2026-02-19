Η IFPI ανακοίνωσε το κορυφαίο σε πωλήσεις single παγκοσμίως για το 2025

Η IFPI (International Federation of the Phonographic Industry, Διεθνής Ομοσπονδία της Φωνογραφικής Βιομηχανίας) ανακοίνωσε το Νο. 1 single σε πωλήσεις παγκοσμίως για το 2025, κλείνοντας -όπως σχολιάζει το Billboard- μία από τις πιο ανταγωνιστικές χρονιές των τελευταίων ετών.

Στην κορυφή βρέθηκε το «APT.» των Rosé και Bruno Mars, μια συνεργασία που, σύμφωνα με τη διεθνή ανακοίνωση, «έγραψε ιστορία σε πολλά μέτωπα». Το «APT.» έγινε το πρώτο Νο. 1 single με στίχους που δεν είναι στα αγγλικά, αλλά και το πρώτο τραγούδι που κατέκτησε την παγκόσμια κατάταξη της IFPI με καλλιτέχνες εκτός Βόρειας Αμερικής και Ευρώπης.

Η IFPI αποδίδει την επιτυχία σε μια συντονισμένη παγκόσμια στρατηγική προώθησης, η οποία ευθυγράμμισε ραδιόφωνο, streaming και marketing σε διαφορετικές αγορές, διατηρώντας τη δυναμική του τραγουδιού για μεγάλο διάστημα μετά την κυκλοφορία του. Το αποτέλεσμα ήταν μια εντυπωσιακή παραμονή 45 εβδομάδων στο Hot 100, όπου έφτασε μέχρι το Νο. 3.

Η διάκριση αυτή σηματοδοτεί επίσης το πρώτο Νο. 1 του Bruno Mars στο παγκόσμιο single chart της IFPI μετά το «Just The Way You Are» το 2011.

Κατά τη διάρκεια του έτους, το «APT.» συγκέντρωσε 2,06 δισεκατομμύρια μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα 19 Φεβρουαρίου η IFPI, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομητικών υπηρεσιών streaming, των πλατφορμών που υποστηρίζονται από διαφημίσεις και των λήψεων μεμονωμένων κομματιών.

«Η κορυφή του IFPI Global Single Chart από τους Rosé και Bruno Mars με το APT. είναι μια ιστορική στιγμή. Τα φετινά αποτελέσματα υπογραμμίζουν επίσης την παγκόσμια εμβέλεια της σημερινής μουσικής αγοράς, με τραγούδια που συνδέουν γλώσσες και σύνορα», δήλωσε η Victoria Oakley, CEO της IFPI.



Με πληροφορίες από Billboard