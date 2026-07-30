ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η «Χρυσή Πόλη» της αρχαίας Αιγύπτου φτάνει στο Σαν Φρανσίσκο

ΣΤΟ DE YOUNG MUSEUM ΤΟΥ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ, 20 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΡΥΣΗ ΠΟΛΗ» ΤΟΥ ΑΜΕΝΧΟΤΕΠ Γ΄ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ. Η ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΤΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ ΤΩΝ ΦΑΡΑΩ: ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΕΝΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.

The LiFO team
Η «Χρυσή Πόλη» της αρχαίας Αιγύπτου φτάνει στο Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Εξωτερικό ανθρωπόμορφο κάλυμμα φέρετρου της Τούγια, από τον τάφο του Γιούγια και της Τούγια στην Κοιλάδα των Βασιλέων, στο Λούξορ. Νέο Βασίλειο, 18η Δυναστεία, βασιλεία Αμενχοτέπ Γ΄. Φωτ.: Massimo Listri
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Η αρχαία Αίγυπτος έχει παρουσιαστεί τόσες φορές ως θέαμα χρυσού, εξουσίας και βασιλικής αθανασίας, ώστε κάθε νέα έκθεση γύρω από τους φαραώ κινδυνεύει να μοιάζει με επανάληψη. Στο Σαν Φρανσίσκο, όμως, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έκθεσης Treasures of the Pharaohs στο de Young Museum δεν είναι τα κοσμήματα, τα αγάλματα ή τα επίσημα σύμβολα μιας αυτοκρατορίας. Είναι τα αντικείμενα μιας πόλης που έμεινε θαμμένη για αιώνες και αποκαλύπτει κάτι λιγότερο θεαματικό αλλά πολύ πιο συγκινητικό: την καθημερινή ζωή των ανθρώπων που εργάζονταν για τον φαραώ.

Η έκθεση, που ανοίγει την 1η Αυγούστου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 31 Ιανουαρίου 2027, παρουσιάζει περισσότερα από 100 αντικείμενα από το Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου και το Μουσείο του Λούξορ. Ανάμεσά τους υπάρχουν αγάλματα, κοσμήματα, κεραμικά, έπιπλα και πήλινα καλούπια, καλύπτοντας περίπου 3.000 χρόνια ιστορίας. Το πιο ιδιαίτερο τμήμα της, ωστόσο, είναι τα 20 αντικείμενα από τη λεγόμενη «Χρυσή Πόλη», έναν εξαιρετικά διατηρημένο οικισμό του 14ου αιώνα π.Χ. στη δυτική όχθη του Νείλου, στο Λούξορ, που ανακαλύφθηκε το 2021 και παρουσιάζεται τώρα για πρώτη φορά στη Βόρεια Αμερική.

Η «Χρυσή Πόλη» της αρχαίας Αιγύπτου φτάνει στο Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Ασβεστολιθικό ανάγλυφο του Ακενατόν, της Νεφερτίτης και δύο πριγκιπισσών να λατρεύουν τον Ατέν. Νέο Βασίλειο, 18η Δυναστεία. Φωτ.: Massimo Listri

Η πόλη χρονολογείται στην εποχή του Αμενχοτέπ Γ΄, ο οποίος κυβέρνησε περίπου από το 1390 έως το 1352 π.Χ. και θεωρείται πιθανότατα παππούς του Τουταγχαμών. Η περίοδος της βασιλείας του συνδέεται με πλούτο, σταθερότητα και μεγάλη άνθηση της τέχνης και της αρχιτεκτονικής, ανάμεσά τους και με την κατασκευή του Ναού του Λούξορ. Η «Χρυσή Πόλη» φαίνεται πως εγκαταλείφθηκε σε μεγάλο βαθμό μετά τη θρησκευτική στροφή του γιου του, Ακενατόν, ο οποίος απέρριψε την πολυθεϊστική παράδοση της Αιγύπτου υπέρ της λατρείας του ηλιακού δίσκου Ατέν και μετέφερε την πρωτεύουσα στην Αμάρνα.

Η ανακάλυψη έχει συγκριθεί με την Πομπηία, όχι επειδή πρόκειται για ίδιο είδος καταστροφής, αλλά επειδή προσφέρει μια σπάνια αίσθηση ζωής σταματημένης στον χρόνο. Η πόλη περιλάμβανε εργαστήρια, σπίτια και διοικητικό κέντρο, δηλαδή τους χώρους όπου ζούσαν και εργάζονταν όσοι υπηρετούσαν την αυλή και παρήγαν τα αντικείμενα της φαραωνικής εξουσίας. Ανάμεσα στα ευρήματα υπάρχουν ίχνη φούρνων, εργαστηρίων, οικιακών αντικειμένων, στοιχείων λατρείας και οικογενειακής φροντίδας.

Σε αυτή τη μετατόπιση βρίσκεται και το πιο ενδιαφέρον σημείο της έκθεσης. Η αρχαία Αίγυπτος δεν εμφανίζεται μόνο μέσα από τον φαραώ, αλλά μέσα από τους ανθρώπους που τον περιέβαλλαν, τον υπηρετούσαν, τον φρόντιζαν, έφτιαχναν τα αντικείμενά του και συντηρούσαν τον κόσμο της εξουσίας του. Ανάμεσα στα αντικείμενα που ξεχωρίζει η Renée Dreyfus, επιμελήτρια της έκδοσης του Σαν Φρανσίσκο, βρίσκεται ένα απλό ασβεστολιθικό προσκέφαλο που προστάτευε τον κοιμισμένο από τα έντομα τη νύχτα. Άλλο εύρημα που αναφέρει είναι μια παιδική κουδουνίστρα, μικρό ίχνος οικογενειακής ζωής μέσα σε μια αφήγηση που συνήθως κυριαρχείται από βασιλείς, θεούς και χρυσό.

Η «Χρυσή Πόλη» της αρχαίας Αιγύπτου φτάνει στο Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Περιλαίμιο του Ψουσέννη Α΄, από τον τάφο του στην Τάνιδα. Τρίτη Ενδιάμεση Περίοδος, 21η Δυναστεία. Φωτ.: Massimo Listri

Η έκθεση δεν εγκαταλείπει βέβαια τα μεγάλα επίσημα αντικείμενα. Ανάμεσά τους βρίσκεται η Τριάδα του Μυκερίνου, άγαλμα του Παλαιού Βασιλείου που απεικονίζει τον φαραώ Μυκερίνο μαζί με τη θεά Άθωρ και μια τοπική θεότητα των Θηβών, συνοψίζοντας σε μία εικόνα την ιδέα του φαραώ ως πολιτικού και θεϊκού κέντρου. Περισσότερα από 1.000 χρόνια αργότερα, ένα ασβεστολιθικό ανάγλυφο του Ακενατόν και της οικογένειάς του να λατρεύουν τον Ατέν δείχνει τη ριζική αλλαγή που αναστάτωσε τη θρησκευτική και πολιτική τάξη της Αιγύπτου.

Ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα —την επίσημη εικόνα της θεϊκής βασιλείας και τη θρησκευτική ρήξη του Ακενατόν— τα αντικείμενα της «Χρυσής Πόλης» φέρνουν στο προσκήνιο κάτι πιο ήσυχο και ίσως πιο ουσιαστικό. Δεν δείχνουν μόνο πώς κυβερνούσε η εξουσία, αλλά πώς λειτουργούσε η ζωή γύρω της: πώς κατασκευάζονταν τα τούβλα, πώς οργανώνονταν τα εργαστήρια, πώς κοιμούνταν οι άνθρωποι, πώς φρόντιζαν τα παιδιά τους, πώς κατοικούσαν έναν κόσμο που η ιστορία συνήθως θυμάται μέσα από τους τάφους και τα ονόματα των βασιλιάδων.

Έτσι, η Treasures of the Pharaohs μοιάζει να λέει κάτι απλό αλλά σημαντικό: οι αληθινοί θησαυροί των φαραώ δεν ήταν απαραίτητα τα χρυσά αντικείμενα, αλλά οι άνθρωποι που τα έφτιαξαν. Και ίσως αυτός είναι ο λόγος που η «Χρυσή Πόλη» ενδιαφέρει σήμερα τόσο πολύ. Όχι επειδή προσθέτει ακόμη μία λαμπερή σελίδα στη μυθολογία της αρχαίας Αιγύπτου, αλλά επειδή μας αφήνει να δούμε, πίσω από τη λάμψη, το χέρι που δούλευε.

Με στοιχεία από The Art Newspaper και de Young Museum.

Η «Χρυσή Πόλη» της αρχαίας Αιγύπτου φτάνει στο Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Η Τριάδα του Μυκερίνου, με τη θεά Άθωρ και την προσωποποίηση του θηβαϊκού νομού, από τον ναό της κοιλάδας της πυραμίδας του Μυκερίνου στη Γκίζα. Παλαιό Βασίλειο, 4η Δυναστεία. Φωτ.: Massimo Listri
 
Η «Χρυσή Πόλη» της αρχαίας Αιγύπτου φτάνει στο Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Πολυθρόνα της πριγκίπισσας Σιταμούν, από τον τάφο του Γιούγια και της Τούγια στην Κοιλάδα των Βασιλέων. Νέο Βασίλειο, 18η Δυναστεία, βασιλεία Αμενχοτέπ Γ΄. Φωτ.: Massimo Listri
Η «Χρυσή Πόλη» της αρχαίας Αιγύπτου φτάνει στο Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Γονατιστό άγαλμα της Χατσεψούτ, από τον νεκρικό ναό της στο Ντέιρ ελ-Μπάχρι, στη δυτική όχθη του Λούξορ. Νέο Βασίλειο, 18η Δυναστεία. Φωτ.: Massimo Listri
Η «Χρυσή Πόλη» της αρχαίας Αιγύπτου φτάνει στο Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Υπηρέτης που παρασκευάζει μπίρα, από τη Νεκρόπολη της Γκίζας. Παλαιό Βασίλειο, 5η Δυναστεία. Φωτ.: Massimo Listri
Η «Χρυσή Πόλη» της αρχαίας Αιγύπτου φτάνει στο Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Ο Ίντι-Σεντού, επόπτης της βάρκας της θεάς Νηίθ, από το Άνω Νεκροταφείο της Νεκρόπολης των Οικοδόμων των Πυραμίδων, νοτιοανατολικά της Σφίγγας στη Γκίζα. Τέλη 4ης ή αρχές 5ης Δυναστείας. Φωτ.: Massimo Listri
Η «Χρυσή Πόλη» της αρχαίας Αιγύπτου φτάνει στο Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Επιστήθιο περίαπτο του Αμενεμόπη, από τον τάφο του στην Τάνιδα. Τρίτη Ενδιάμεση Περίοδος, 21η Δυναστεία. Φωτ.: Massimo Listri
Η «Χρυσή Πόλη» της αρχαίας Αιγύπτου φτάνει στο Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Περιδέραιο της Αχχοτέπ με χρυσές μύγες. Δεύτερη Ενδιάμεση Περίοδος – 18η Δυναστεία. Φωτ.: Massimo Listri
Η «Χρυσή Πόλη» της αρχαίας Αιγύπτου φτάνει στο Σαν Φρανσίσκο Facebook Twitter
Μαύρο ανθρωπόμορφο κάλυμμα φέρετρου του Σενκέντ, από γρανοδιορίτη. Νέο Βασίλειο, 18η Δυναστεία. Φωτ.: Massimo Listri

Πολιτισμός

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