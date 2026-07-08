Η Αν Χάθαγουεϊ ως Harley Quinn: Η προετοιμασία της για το Batman και η έκπληξη του Νόλαν

Η Αν Χάθαγουεϊ ήταν καλεσμένη στο podcast «Happy Sad Confused» και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον ρόλο της στην ταινία «Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή», σκηνοθεσίας Κρίστοφερ Νόλαν.

Η Αν Χάθαγουεϊ είπε ότι πέρασε μια ολόκληρη εβδομάδα προσπαθώντας να μάθει τον ρόλο της Harley Quinn, προτού συναντηθεί με τον Κρίστοφερ Νόλαν και τής αποκαλύψει τις πραγματικές του προθέσεις για την ταινία.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, ήταν απολύτως «πεπεισμένη» ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν την πρόοριζε, για να υποδυθεί τη θρυλική εχθρό του Μπάτμαν. Μετά από δύο ώρες συζήτησης με τον σκηνοθέτη, η Χάθαγουεϊ συνειδητοποίησε ότι η συνάντησή τους αφορούσε τον ρόλο της Catwoman.

Anne Hathaway thought Christopher Nolan was casting her as Harley Quinn in "The Dark Knight Rises" and spent a full week "developing demonic Harley Quinn energy."



"I was meeting with Chris [Nolan] for the female role in the Batman trilogy, the next installment. I thought that… pic.twitter.com/qe2KmnPliw — Variety (@Variety) July 7, 2026

Αν Χάθαγουεϊ: Τι είπε για τη συνάντηση με τον Νόλαν

«Υπήρχε κάτι που λειτούργησε υπέρ μου: η Catwoman είναι κάτι σαν χαμαιλέοντας», δήλωσε αρχικά η Χάθαγουεϊ. «Ήξερα ότι περνούσα από οντισιόν (...) μάλλον ότι είχα μια συνάντηση με τον Κρις για τον κεντρικό γυναικείο ρόλο στην επόμενη ταινία της τριλογίας του Μπάτμαν. Στο μυαλό μου είχα στήσει ολόκληρη θεωρία. Σκεφτόμουν: "Αποκλείεται να είναι η Catwoman, γιατί η Μισέλ Φάιφερ ήταν τόσο εμβληματική (...) Άρα, θα είναι η Χάρλεϊ Κουίν!"».

Η ηθοποιός συνέχισε περιγράφοντας την προετοιμασία της: «Έτσι, πέρασα μια εβδομάδα αναπτύσσοντας μια κάπως δαιμονική ενέργεια, στο στυλ της Χάρλεϊ Κουίν. Φόρεσα μάλιστα κάτι περίεργα φλατ παπούτσια σαν αρλεκίνος και μια ριγέ μπλούζα. Και ξαφνικά, μετά από περίπου δύο ώρες κουβέντας, ο Νόλαν μού λέει: "Λοιπόν, ο ρόλος είναι η Catwoman". Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα: "Πρέπει να μεταμορφωθώ!". Αμέσως αποφάσισα να αλλάξω προσέγγιση, σκεπτόμενη ότι τελικά αυτή η μπλούζα που φορούσα ήταν αρκετά αισθησιακή. Στην αρχή σκόπευα να το παίξω ψυχοπαθής. Άλλαξα προσωπικότητα στο δευτερόλεπτο, σαν ψυχοπαθής».

Η Χάθαγουεϊ κέρδισε τελικά τον ρόλο και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία της ως Σελίνα Κάιλ-Catwoman, σε αυτή που έμελλε να είναι η πρώτη της συνεργασία με τον Νόλαν. Έκτοτε, οι δυο τους συνεργάστηκαν στο επιστημονικής φαντασίας έπος «Interstellar» (2014), αλλά και στην πολυαναμενόμενη νέα ταινία «Η Οδύσσεια».

Η σταρ έχει δηλώσει επανειλημμένα στο παρελθόν ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν ήταν εκείνος που «έσωσε» την καριέρα της, σε μια περίοδο που δεχόταν τεράστιο κύμα διαδικτυακού μίσους αμέσως μετά τη νίκη της στα Όσκαρ για τους «Αθλίους» (Les Misérables). Η δημόσια εικόνα της είχε δεχτεί τόσο μεγάλο πλήγμα, που η ίδια είχε γκουγκλάρει τότε τον εαυτό της, διαπιστώνοντας ότι η κορυφαία αναζήτηση ήταν: «Γιατί όλοι μισούν την Αν Χάθαγουεϊ;».

Με πληροφορίες από Variety