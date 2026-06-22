Η Χάρις Αλεξίου έδωσε το όνομά της στο Ωδείο της Θήβας και τραγούδησε για τη μητέρα της

Η Χαρούλα γύρισε στη Θήβα για να δώσει το όνομά της σε έναν χώρο όπου θα γεννιούνται άλλες φωνές.

Το Δημοτικό Ωδείο Θήβας ονομάζεται πλέον «Δημοτικό Ωδείο Θήβας Χάρις Αλεξίου», μετά την τιμητική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής. Η Χάρις Αλεξίου, που γεννήθηκε στη Θήβα, ήταν παρούσα στην τελετή, μίλησε στο κοινό και τραγούδησε.

Σε βίντεο που ανάρτησε το ίνσταγκραμ προφίλ HarisAlexiouLive εμφανίζεται συγκινημένη να ευχαριστεί την πόλη για την τιμή. «Το να δίνετε το όνομά μου στο Δημοτικό Ωδείο αυτής της πόλης είναι κάτι που με ξεπερνά», είπε. «Γιατί ένα ωδείο δεν είναι ένα κτίριο. Είναι ένα σπίτι που γεννιούνται όνειρα».

Η Αλεξίου μίλησε για το ωδείο ως έναν χώρο όπου ένα παιδί μπορεί να ανακαλύψει τη φωνή του. «Όχι μόνο τη φωνή που τραγουδάει, αλλά τη δική του εσωτερική φωνή», ανέφερε, δίνοντας στην τελετή έναν τόνο λιγότερο θεσμικό και περισσότερο προσωπικό.

«Σας ευχαριστώ που βάζετε το όνομά μου σε έναν χώρο όπου θα ακούγεται μουσική και μετά από εμάς. Εκεί όπου παιδιά θα μαθαίνουν, θα προσπαθούν, θα ονειρεύονται. Γιατί αυτό μένει. Να παραδίδουμε κάτι όμορφο στους επόμενους. Εμείς θα παραδίδουμε μουσική και τραγούδι», είπε η Χάρις Αλεξίου.

Η στιγμή έγινε ακόμη πιο προσωπική όταν αναφέρθηκε στη μητέρα της. Σε δεύτερο βίντεο που ανάρτησε στο προφίλ της, ακούγεται να λέει: «Είχα γράψει ένα γράμμα στη μητέρα μου όταν έφυγε», πριν τραγουδήσει τη «Μπαλάντα της Ιφιγένειας». Η επιλογή του τραγουδιού έδωσε στην τελετή έναν πιο εσωτερικό τόνο, σαν η τιμή της πόλης να συναντούσε την ιδιωτική μνήμη από την οποία γεννήθηκε ένα μεγάλο μέρος της φωνής της.

Μετά την τελετή ονοματοδοσίας, ακολούθησε συναυλία στον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας, αφιερωμένη στα τραγούδια της. Στη συναυλία συμμετείχαν η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θηβαίων, η χορωδία και μαθητές του Δημοτικού Ωδείου, ενώ τα τραγούδια ερμήνευσε η Ζωή Παπαδοπούλου.

Η απόφαση για την ονοματοδοσία ήρθε έπειτα από πρόταση του δημάρχου Θηβαίων, Γιώργου Αναστασίου. Για τη Θήβα, όμως, η στιγμή είχε κάτι πιο βαθύ από μια τυπική τιμή. Η Χάρις Αλεξίου δεν επέστρεψε στη γενέτειρά της μόνο ως μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Επέστρεψε ως όνομα που θα βρίσκεται πλέον πάνω από έναν χώρο όπου παιδιά θα δοκιμάζουν τη δική τους φωνή.

Αυτό είναι και το πιο συγκινητικό στη χειρονομία. Η Χαρούλα, η φωνή που σημάδεψε γενιές ακροατών, δεν συνδέεται πια μόνο με τραγούδια που ακούστηκαν, αγαπήθηκαν και πέρασαν από στόμα σε στόμα. Το όνομά της θα βρίσκεται σε έναν χώρο όπου η μουσική θα συνεχίσει να συμβαίνει και μετά από εκείνη.



