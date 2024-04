Η χαμένη κιθάρα του Τζον Λένον βγαίνει σε δημοπρασία

Μια κιθάρα που έπαιξαν οι Τζον Λένον και Τζορτζ Χάρισον σε ηχογραφήσεις για τα άλμπουμ Help! και Rubber Soul, η οποία ήταν ξεχασμένη τα τελευταία 50 χρόνια σε μια σοφίτα, πρόκειται να βγει σε δημοπρασία.

H κιθάρα μαζί με άλλα αναμνηστικά αντικείμενα, όπως μια χειρόγραφη λίστα συναυλιών του Κέρτ Κομπέιν, ένα βιβλίο με χειρόγραφους στίχους του Τουπάκ Σακούρ και ένα φόρεμα Fendi που φορούσε Έιμι Γουάινχαουζ, θα δημοπρατηθούν από την Julien’s Auctions.

Τη 12χορδη ακουστική κιθάρα, ένα μοντέλο Hootenanny που κατασκευάστηκε από τη βαυαρική εταιρεία Framus στις αρχές της δεκαετίας του 1960, τη χρησιμοποιούσε κυρίως ο Λένον και εμφανίζεται με αυτή επίσης στην ταινία Help!, στην ερμηνεία του You’ve Got to Hide Your Love Away. Έπαιξε με αυτή στο στούντιο ηχογράφησης αυτού του τραγουδιού, και στα κομμάτια του Help!, It’s Only Love και I’ve Just Seen a Face. Ο Χάρισον, εν τω μεταξύ, τη χρησιμοποίησε για να παίξει το μέρος της κιθάρας στο Norwegian Wood και εμφανίζεται σε ένα άλλο τραγούδι στο Rubber Soul, το Girl.

Ο Darren Julien, ιδιοκτήτης της Julien’s Auctions που δημοπρατεί το μουσικό όργανο, είπε: «Η εύρεση αυτού του αξιοσημείωτου οργάνου είναι σαν να βρεις έναν χαμένο Ρέμπραντ ή έναν Πικάσο, και εξακολουθεί να μοιάζει και να ακούγεται, όταν παίζει, σαν όνειρο».

Είπε ακόμα ότι οι σημερινοί ιδιοκτήτες – που είχαν ξεχάσει ότι την είχαν στην κατοχή τους – είχαν πάρει την κιθάρα σαν δώρο από τον Γκόρντον Γουόλερ, έναν ποπ σταρ της δεκαετίας του 1960 που ήταν το ένα μέλος του βρετανικού ποπ ντουέτου Peter and Gordon που έκανε επιτυχίες με τραγούδια των Λένον και Μακάρτνεϊ όπως το A World Without Love, που ήταν στην κορυφή των charts των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ακουστική κιθάρα Hootenanny 12χορδων Framus του Τζον Λένον και θήκη. Φωτογραφία: Julien’s Auctions

Βρέθηκε και η αρχική θήκη της κιθάρας που είχε πεταχτεί σε έναν κάδο, ενώ με τη βοήθεια των ιστορικών των Μπιτλς, Andy Babiuk και Danny Bennett πιστοποιήθηκε η αυθεντικότητα και η προέλευση της κιθάρας.

«Το ξύλο μιας κιθάρας είναι σαν το δακτυλικό αποτύπωμα, καθώς δεν υπάρχουν δύο κιθάρες ίδιες», είπε ο Julien. «Επειδή η κιθάρα έμεινε απείραχτη για περίπου πέντε δεκαετίες, είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν όταν έπαιζαν με αυτή ο Τζον και ο Τζορτζ».

Το 2015 η Julien’s Auctions πούλησε μια άλλη κιθάρα του Λένον: μια ακουστική κιθάρα J-160E Gibson που του έκλεψαν και αγόρασε άθελά του ένας μουσικός στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Έπιασε την τιμή των 2,41 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρεία έχει επίσης πουλήσει στο παρελθόν ένα σετ ντραμς που χρησιμοποιούσε ο Ρίνγκο Σταρ για 2,2 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και ένα αντίγραφο του White Album που του ανήκε.

Επίσης, βγαίνει σε δημοπρασία στις 29 και 30 Μαΐου, διαδικτυακά και στο Hard Rock Cafe της Νέας Υόρκης, ένα άλλο κομμάτι της ιστορίας του Λένον: το τηλέφωνο που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια του Bed-Ins for Peace, της διαμαρτυρίας ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ που έκανε ο ίδιος και η σύζυγός του Γιόκο Όνο.

Εκτός από τα αναμνηστικά των Μπιτλς θα δημοπρατηθεί ένα σύνολο Versace που φορούσε η Τίνα Τέρνερ, ένα σακάκι που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον το 1984 κατά τη διάρκεια της περιοδείας Victory και ένα σακάκι που φορούσε η Τζόαν Τζετ στο μουσικό βίντεο των Dirty Deeds Done Dirt Cheap.

Με πληροφορίες από Guardian