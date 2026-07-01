Η γυναίκα που σχεδίασε την τρανς Pride σημαία μιλά για το σύμβολο που έγινε καταφύγιο

Η Μόνικα Χελμς ξύπνησε ένα πρωί στα τέλη της δεκαετίας του ’90 με την ιδέα για μια σημαία. Δεν ήξερε τότε ότι οι πέντε λωρίδες σε γαλάζιο, ροζ και λευκό θα γίνονταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της τρανς κοινότητας σε όλο τον κόσμο.

Η τρανς Pride σημαία σχεδιάστηκε το 1999 και εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά στο Phoenix Pride το 2000. Από τότε, η εικόνα της απλώθηκε σε πορείες, διαδηλώσεις, νοσοκομεία, δικαστήρια, πανεπιστήμια, γραφεία πολιτικών, κοινωνικά δίκτυα και προσωπικούς χώρους ανθρώπων που χρειάζονταν κάτι απλό για να πουν: είμαστε εδώ.

Η Χελμς έχει εξηγήσει πολλές φορές τη λογική του σχεδίου. Το γαλάζιο παραπέμπει στο παραδοσιακό χρώμα που συνδέθηκε με τα αγόρια, το ροζ με τα κορίτσια και η λευκή λωρίδα στο κέντρο με τους non-binary, gender fluid και όλους όσοι δεν χωρούν στο δίπολο. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της σημαίας είναι ότι, όπως κι αν την κρεμάσει κανείς, παραμένει σωστή. Για τη Χελμς, αυτό συμβολίζει την αναζήτηση της ορθότητας μέσα στις ίδιες τις ζωές των τρανς ανθρώπων.

Η Μόνικα Χελμς έχει αφιερώσει δεκαετίες στον αγώνα για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων και των τρανς βετεράνων, ενώ η σημαία που σχεδίασε ταξίδεψε από τα Pride και τις διαδηλώσεις μέχρι τα μουσεία και τη συλλογική μνήμη της LGBTQ+ ιστορίας.

Πριν γίνει η δημιουργός ενός παγκόσμιου συμβόλου, η Χελμς είχε υπηρετήσει οκτώ χρόνια στο αμερικανικό Ναυτικό, μεταξύ άλλων σε δύο υποβρύχια. Αργότερα έγινε ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων και των τρανς βετεράνων, συνιδρύοντας το 2003 την Transgender American Veterans Association.

Η δουλειά της συνέβαλε ώστε το αμερικανικό υπουργείο Βετεράνων να εκδώσει το 2011 οδηγία για τον σεβασμό των τρανς βετεράνων, με χρήση σωστού ονόματος και φύλου στις υπηρεσίες υγείας.

Η ίδια δεν κατοχύρωσε ποτέ πνευματικά δικαιώματα για τη σημαία. Τη βλέπει ως δώρο στην κοινότητα. Η αρχική σημαία, εκείνη που κουβαλούσε μαζί της σε πορείες και Pride, δωρήθηκε το 2014 στο Smithsonian, ώστε να προστατευτεί ως μέρος της αμερικανικής LGBTQ+ ιστορίας.

Σήμερα, η σημαία έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο βάρος. Σε μια περίοδο όπου πολιτείες των ΗΠΑ προσπαθούν να περιορίσουν την ορατότητα των Pride συμβόλων στον δημόσιο χώρο, και ενώ οι επιθέσεις στα τρανς δικαιώματα συνεχίζονται, η Χελμς επιμένει ότι η σημαία δεν είναι απλώς ύφασμα ή χρώματα. Είναι κάτι γύρω από το οποίο μπορούν να συγκεντρωθούν άνθρωποι που συχνά αισθάνονται ότι η ίδια τους η ύπαρξη αμφισβητείται.

Η προσωπική της ζωή έχει επίσης σημαδευτεί από αυτή τη νέα πολιτική ατμόσφαιρα. Η Χελμς και η σύζυγός της, Νταρλίν Βάγκνερ, είχαν φύγει από τις ΗΠΑ για την Κόστα Ρίκα, επικαλούμενες την άνοδο του αντι-trans κλίματος και τις επαγγελματικές συνέπειες των μαζικών περικοπών στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Έμειναν εκεί έξι μήνες και επέστρεψαν στην Ατλάντα, όταν η Βάγκνερ επαναπροσλήφθηκε.

Μινιατούρα της σημαίας του τρανς Pride, με τις γαλάζιες, ροζ και λευκές λωρίδες που σχεδίασε η Μόνικα Χελμς. Το αντικείμενο ανήκει στη συλλογή του Smithsonian’s National Museum of American History.

Η ιστορία της τρανς Pride σημαίας δείχνει πώς ένα απλό σχέδιο μπορεί να γίνει πολιτική γλώσσα. Δεν χρειάζεται να εξηγεί τα πάντα. Αρκεί να εμφανίζεται σε μια πόρτα, σε μια πορεία, σε ένα νοσοκομείο, σε ένα προφίλ, σε έναν δημόσιο χώρο για να λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι υπάρχει κοινότητα, μνήμη και επιμονή.

Η Χελμς λέει ότι, αν έπρεπε να τη σχεδιάσει ξανά, δεν θα άλλαζε τίποτα. Η απλότητα ήταν η δύναμή της. Τα χρώματα ήταν διαφορετικά από οτιδήποτε άλλο υπήρχε. Και, όπως αποδείχθηκε, ήταν το σχέδιο που έπρεπε να υπάρξει.

Σε μια εποχή που οι τρανς ζωές γίνονται ξανά πεδίο πολιτικής διαμάχης, η σημαία της Χελμς παραμένει κάτι περισσότερο από έμβλημα. Είναι ένα μικρό, φορητό αρχείο επιβίωσης. Ένα σημάδι ότι οι άνθρωποι που επιχειρούνται να σβηστούν έχουν ήδη αφήσει χρώμα στον κόσμο.

με στοιχεία από LGBTQ Nation, Smithsonian