Η Γκουίνεθ Πάλτροου, δύο πολυτελείς πύργοι στο Ισραήλ και η διαφήμιση που άναψε φωτιές

Η Γκουίνεθ Πάλτροου βρίσκεται ξανά στο κέντρο της διαδικτυακής συζήτησης, αυτή τη φορά όχι για το Goop ή κάποια νέα wellness εμμονή, αλλά για μια διαφήμιση πολυτελών κατοικιών στο Ισραήλ.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας εμφανίζεται σε καμπάνια για το 51 Park, ένα νέο συγκρότημα πολυτελών κατοικιών στη Χερτσλίγια, παραλιακή πόλη βόρεια του Τελ Αβίβ. Το project περιλαμβάνει δύο πύργους 51 ορόφων και προωθείται ως μια πρόταση υψηλής κατοικίας σε μία από τις πιο ακριβές παράκτιες περιοχές του Ισραήλ.

Facebook Twitter Η εικόνα του 51 Park στη Χερτσλίγια, με την υπόσχεση του “iconic living” που βρέθηκε στο κέντρο της διαμάχης γύρω από τη διαφήμιση της Γκουίνεθ Πάλτροου. Φωτ.: 51 PARK / Aviv Melisron

Στο διαφημιστικό, που γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη, η Πάλτροου ξυπνά σε ένα ακριβό διαμέρισμα, φτιάχνει καφέ και βγαίνει για τρέξιμο στο Central Park, μιλώντας για την αξία του να ζει κανείς κοντά σε πάρκο. «Ακόμη και ο καφές μου χρειάζεται καφέ», λέει στην αρχή του βίντεο, πριν περιγράψει την ενέργεια που της δίνει το πρωινό τρέξιμο.

Στο τέλος, η Πάλτροου μπαίνει σε αυτοκίνητο και ζητά από τον οδηγό να την πάει στο «51 Park». Εκείνος τη ρωτά αν εννοεί τη Νέα Υόρκη και εκείνη απαντά χαμογελαστά: «Χερτσλίγια, Ισραήλ».

Facebook Twitter Ερείπια κτιρίων που καταστράφηκαν από ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, τον Φεβρουάριο του 2026. Φωτ. Getty Images

Η καμπάνια δεν προκάλεσε αρχικά μεγάλη συζήτηση από τους επίσημους λογαριασμούς της εταιρείας, όμως έγινε viral όταν άρχισε να ανακυκλώνεται από άλλους λογαριασμούς στα social media. Ανάρτηση του Saint Hoax που επέκρινε τη συμμετοχή της Πάλτροου συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες likes και έγινε σημείο συνάντησης για σχόλια από celebrities, influencers και χρήστες που κατηγόρησαν την ηθοποιό για μια επιλογή πλήρως αποκομμένη από το πολιτικό και ανθρωπιστικό πλαίσιο.

Ανάμεσα σε όσους αντέδρασαν ήταν η Αλάνα Χαντίντ, ακτιβίστρια υπέρ της Παλαιστίνης και αδελφή της Μπέλα και της Τζίτζι Χαντίντ, η οποία χαρακτήρισε την καμπάνια παράδειγμα «αχαλίνωτου καπιταλισμού» και έγραψε ότι δεν είναι απλώς άστοχη, αλλά «συνένοχη». Σχόλια έκαναν επίσης η Lauren Jauregui, η Cat Power, η Huda Kattan και η Geraldine Viswanathan, ενώ αρκετοί χρήστες χαρακτήρισαν το βίντεο «δυστοπικό».

Facebook Twitter Η καμπάνια της Γκουίνεθ Πάλτροου για πολυτελείς κατοικίες στο Ισραήλ έγινε γρήγορα πεδίο έντονων αντιδράσεων στα social media. Φωτ.: X

Η ίδια η Πάλτροου δεν έχει σχολιάσει δημόσια τη συνεργασία ούτε έχει μοιραστεί τη διαφήμιση στους προσωπικούς της λογαριασμούς. Κάτω από πρόσφατες αναρτήσεις της, πάντως, πολλοί χρήστες άρχισαν να σχολιάζουν την καμπάνια, συνδέοντας την εικόνα της χλιδής με τον πόλεμο στη Γάζα και την ανθρωπιστική καταστροφή που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δεν ήταν όλες οι αντιδράσεις αρνητικές. Ο Ισραηλινός συγγραφέας και influencer Hen Mazzig υπερασπίστηκε την επιλογή της Πάλτροου, γράφοντας ότι σήμερα ακόμη και η πιο απλή επαγγελματική σύνδεση με το Ισραήλ αντιμετωπίζεται ως ρίσκο. Κάτω από την ανάρτησή του, η Selma Blair σχολίασε ότι αγαπά την Πάλτροου «ακόμη περισσότερο».

Αυτό που κάνει την υπόθεση τόσο φορτισμένη δεν είναι μόνο η συμμετοχή μιας διάσημης ηθοποιού σε μια ακόμη διαφήμιση ακινήτων. Είναι η εικόνα της Πάλτροου, μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του σύγχρονου wellness και του ήσυχου πλούτου, να μεταφέρει όλο αυτό το lifestyle λεξιλόγιο σε ένα project ισραηλινής πολυτέλειας την ώρα που η Γάζα βρίσκεται στο κέντρο μιας παγκόσμιας ηθικής και πολιτικής κρίσης.

Με στοιχεία από The Cut και Daily Beast.