Η Gillian Anderson γίνεται Martha στο Who’s Afraid of Virginia Woolf?

Η Gillian Anderson επιστρέφει στο West End ως Martha στο Who’s Afraid of Virginia Woolf?, δίπλα στον Billy Crudup, σε νέα παραγωγή που θα παρουσιαστεί στο @sohoplace του Λονδίνου από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Δεκεμβρίου, σε σκηνοθεσία Marianne Elliott.

Το έργο του Edward Albee επιστρέφει στο West End με δύο πρωταγωνιστές που δίνουν αμέσως ειδικό βάρος στην παραγωγή. Η Anderson υποδύεται τη Martha και ο Crudup τον George, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Josh Dylan ως Nick και η Phoebe Horn ως Honey.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο @sohoplace, με τη σκηνή στο κέντρο του θεάτρου, σε μια νέα ανάγνωση ενός από τα πιο σκληρά και εμβληματικά έργα του σύγχρονου θεάτρου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Marianne Elliott και την παραγωγή η Sonia Friedman Productions.

Στο έργο του 1962, η Martha συγκρούεται με τον πανεπιστημιακό σύζυγό της George μπροστά σε ένα νεότερο παντρεμένο ζευγάρι, σε μια βραδιά όπου η ένταση και η σκληρότητα κλιμακώνονται διαρκώς. Η Anderson δήλωσε ότι η οργή της ηρωίδας είναι αξεχώριστη από τη λαχτάρα, την απογοήτευση και την ανάγκη της να τη βλέπουν, εξηγώντας γιατί ο ρόλος παραμένει τόσο ζωντανός μέχρι σήμερα. Τη Martha έχουν ερμηνεύσει στο παρελθόν η Uta Hagen στο Broadway, η Elizabeth Taylor στον κινηματογράφο και η Diana Rigg σε λονδρέζικη αναβίωση του 1996.

Η ίδια έχει πει ότι ήθελε να παίξει τον ρόλο εδώ και δεκαετίες.