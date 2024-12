Η Γιαγιόι Κουσάμα έφτιαξε ένα ακόμα μαγικό δωμάτιο με καθρέφτες

Αποκαλώντας το «ένα μήνυμα αγάπης στον κόσμο», η Γιαγιόι Κουσάμα, μια από τις πιο δημοφιλείς εν ζωή καλλιτέχνιδες, αποκάλυψε μια καινούργια αίθουσα που ονομάζει «Infinity Mirrored Room – My Heart is Filled to the Brim with Sparkling Light» (2024) για τη μεγάλη αναδρομική της έκθεση στη Μελβούρνη, που ξεκινά στις 15 Δεκεμβρίου 2024.

Στην έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη της Βικτώριας, που διατρέχει τις οκτώ δεκαετίες της καριέρας της, θα υπάρχουν άλλες εννέα καθηλωτικές αίθουσες και όλοι περιμένουν ότι η προσέλευση θα σπάσει κάθε ρεκόρ.

Στη νέα αίθουσα η Κουσάμα χρησιμοποιεί για ακόμα μια φορά μπάλες και καθρέφτες για να αποτυπώσει και να περιγράψει την ατελείωτη φύση του σύμπαντος. Οι μπάλες εκπέμπουν φως μέσα από μικρές τρύπες σε ένα φάσμα μεταβαλλόμενων αποχρώσεων του μπλε και του μοβ.

Η Κουσάμα δημιούργησε την πρώτη της αντίστοιχη αίθουσα τη δεκαετία του 1960, με τους καθρέφτες να πολλαπλασιάζουν τις κουκκίδες που κάλυπταν τους πίνακές της.

Το «Infinity Mirrored Room – My Heart is Filled to the Brim with Sparkling Light» (2024) συνοδεύεται από αφιέρωση της καλλιτέχνιδας, που ζει εθελοντικά σε ψυχιατρικό ίδρυμα του Τόκιο, στο οποίο λέει ότι στέλνει ένα μήνυμα αγάπης στον κόσμο.

«Η αγάπη φωτίζει τη ζωή μας και την κάνει όμορφη. Στόχος μου είναι να παραδώσω με την τέχνη μου μια εγκάρδια προσευχή. Ελπίζω να ζήσω την ομορφιά ενός κόσμου όπου η ειρήνη και η αγάπη θα κυριαρχήσουν. Για τον εορτασμό αυτής της αιώνιας ελπίδας προσφέρω αγάπη στην αιώνια ανθρωπότητά μου», γράφει.

Το έργο της έχει συχνά τη μορφή φαλλικών αντικειμένων. Έχει πει ότι τη βοηθούν να ξεπεράσει τον φόβο της για το ανδρικό όργανο. Εδώ και πολύ καιρό «αισθάνεται δέος και ενδιαφέρεται για το σύμπαν» και έχει δημιουργήσει έργα που αντανακλούν αυτό το ενδιαφέρον.

Φωτ.: Sean Fennessy

Συνεργάζεται στενά με την τεχνική της ομάδα, ελέγχει την προοπτική της αίθουσας, εξετάζει κάθε καθρέφτη με φωτογραφίες και βίντεο και κάνει αλλαγές για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Στην έκθεση θα παρουσιαστεί και το έργο με τίτλο «Ascension of Polka Dots on the Trees», που θα τυλίξει περισσότερα από 60 πλατάνια στους κήπους του μουσείου με ροζ και λευκά πουά, δίπλα στο «Dancing Pumpkin», ένα κίτρινο και μαύρο, μπρούντζινο, πουά γλυπτό ύψους πέντε μέτρων, που πρόσφατα αποκτήθηκε από την NGV.

Το μουσείο φιλοδοξεί να συγκεντρώσει κεφάλαια για να φιλοξενήσει και το έργο της «Narcissus Garden» (1966/2024), το οποίο αποτελείται από 1.400 ασημένιες μπάλες από ανοξείδωτο χάλυβα.

Ascension of Polka Dots on the Trees. Φωτ.: Åsa Lundén/ Moderna Museet

Dancing Pumpkin. Φωτ.: Sean Fennessy

Narcissus Garden.

Τα 200 έργα της έκθεσης συνοδεύονται από φωτογραφίες, σκίτσα, σχέδια και αλληλογραφία της Κουσάμα, που θα προσφέρουν «μια ειλικρινή εικόνα της πρώιμης πρακτικής της και της κοινωνικά και πολιτικά φορτισμένης τέχνης και του ακτιβισμού στα τέλη της δεκαετίας του 1960».

Με πληροφορίες από artnewspaper