Η Γαλλία βγάζει προσωρινά τα πιο ευάλωτα έργα από τις προθήκες μετά το νέο χτύπημα στα μουσεία

Η πιο ανησυχητική εικόνα μετά τη πρόσφατη νέα κλοπή σε γαλλικό μουσείο δεν είναι μόνο μια άδεια προθήκη. Είναι η σκέψη ότι κάποια από τα πιο πολύτιμα έργα και αρχαιολογικά αντικείμενα της χώρας μπορεί να χρειαστεί να φύγουν προσωρινά από τη δημόσια θέα για να προστατευθούν.

Τρεις ημέρες μετά την κλοπή του χρυσού περιδέραιου του Vix από το Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix, στο Σατιγιόν-συρ-Σεν της Βουργουνδίας, η γαλλική κυβέρνηση παρουσίασε ένα σχέδιο 33 σημείων για την ασφάλεια μουσείων, μνημείων και χώρων φύλαξης πολιτιστικών αγαθών. Το αντικείμενο που χάθηκε δεν ήταν ένα ακόμη κόσμημα από προθήκη. Ήταν ένα χρυσό κέλτικο περιδέραιο 2.500 ετών, βάρους 480 γραμμαρίων, που είχε βρεθεί το 1953 στον τάφο της αποκαλούμενης πριγκίπισσας του Vix και θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα δείγματα κέλτικης χρυσοχοΐας.

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Η κλοπή έγινε την Παρασκευή 24 Ιουλίου, σε μια περίοδο κατά την οποία τα γαλλικά μουσεία βρίσκονται ήδη σε κατάσταση συναγερμού. Το φάντασμα του Λούβρου είναι ακόμη παρόν: η μεγάλη ληστεία των κοσμημάτων του Στέμματος, τον Οκτώβριο του 2025, είχε μετατρέψει την ασφάλεια των μουσείων σε πολιτικό ζήτημα και είχε εκθέσει τις αδυναμίες ακόμη και του διασημότερου μουσείου του κόσμου. Η πρόσφατη επαναλειτουργία της Αίθουσας του Απόλλωνα χωρίς τα κοσμήματα στις προθήκες της έδειξε ήδη το νέο κλίμα: η απουσία έγινε μέρος της εμπειρίας.

Τώρα, όμως, το κέντρο βάρους μετατοπίζεται. Δεν μιλάμε μόνο για το Λούβρο, αλλά για ένα ολόκληρο σύστημα μουσείων και πολιτιστικών χώρων που αποδεικνύεται ευάλωτο. Η υπουργός Πολιτισμού Κατρίν Πεγκάρ ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται, υπό την ευθύνη των νομαρχών, η χαρτογράφηση 3.127 χώρων που θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτοι. Για τα πιο εκτεθειμένα αντικείμενα, η λύση μπορεί να είναι προσωρινά δραστική: να απομακρυνθούν από τις προθήκες και να φυλαχθούν αλλού, μέχρι να διασφαλιστεί ότι μπορούν να εκτεθούν με ασφάλεια.

Η ανακοίνωση δεν έρχεται από το πουθενά. Τους τελευταίους μήνες, κοινοβουλευτικές εκθέσεις και ακροάσεις είχαν ήδη περιγράψει μια ανησυχητική εικόνα. Το 2024, μόνο το 23% των γαλλικών μουσείων διέθετε ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων, ενώ μόλις το 54% των εθνικών συλλογών καλυπτόταν από βιντεοεπιτήρηση. Με άλλα λόγια, η χώρα που έχει χτίσει μεγάλο μέρος της διεθνούς πολιτιστικής της ταυτότητας πάνω στα μουσεία της αναγκάζεται τώρα να παραδεχθεί ότι η προστασία αυτού του πλούτου δεν ήταν πάντα αντίστοιχη της συμβολικής του αξίας.

Το σχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού κινείται σε πέντε άξονες: καλύτερη αξιοποίηση του ειδικού ταμείου ασφάλειας, αυστηρότερες διαδικασίες για τους χώρους που εποπτεύονται από το υπουργείο, ανανέωση των εργαλείων και των εγγράφων ασφαλείας, καθαρότερη διακυβέρνηση και περισσότερη εκπαίδευση για το προσωπικό. Προβλέπεται επίσης ενίσχυση της Mission sécurité, sûreté et audit, της κεντρικής υπηρεσίας που ελέγχει την ασφάλεια των μουσείων, ώστε οι επιθεωρήσεις να γίνονται ανά πενταετία.

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Η κυβέρνηση, ωστόσο, απέφυγε τα πιο ακραία μέτρα που είχαν πέσει στο τραπέζι. Δεν υιοθέτησε, για παράδειγμα, την ιδέα να αντικατασταθούν συστηματικά τα πρωτότυπα αρχαιολογικά ευρήματα με αντίγραφα, ούτε προχώρησε σε προτάσεις για οπλισμένους αστυνομικούς εκτός υπηρεσίας μέσα στα μουσεία ή για ευκολότερο εξοπλισμό ιδιωτικών φυλάκων. Η Πεγκάρ επέμεινε ότι τα μέτρα πρέπει να είναι συμβατά με τη ζωή των μουσείων και με το κοινό τους, όχι να μετατρέψουν τους χώρους πολιτισμού σε μικρά φρούρια.

Εκεί βρίσκεται και το πραγματικό δίλημμα. Τα μουσεία υπάρχουν για να δείχνουν, όχι για να κρύβουν. Όμως η νέα σειρά κλοπών πιέζει τη Γαλλία να ξανασκεφτεί τι σημαίνει δημόσια πρόσβαση όταν τα αντικείμενα που εκτίθενται είναι ταυτόχρονα ανεκτίμητα, ευάλωτα και εξαιρετικά ελκυστικά για οργανωμένα κυκλώματα. Η προθήκη, που κάποτε έμοιαζε με αυτονόητο όριο ανάμεσα στο κοινό και στο αντικείμενο, τώρα μοιάζει πιο εύθραυστη από ποτέ.

Το σχέδιο έχει και ένα μεγάλο κενό: δεν συνοδεύεται από σαφές συνολικό κόστος. Το υπουργείο συνεχίζει το ταμείο ασφάλειας των 30 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τριετίας, όμως δεν έχει ανακοινώσει πόσα χρήματα θα απαιτηθούν για να εφαρμοστούν πλήρως τα νέα μέτρα. Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ασφάλεια δεν αφορά μόνο βιτρίνες, κάμερες και συναγερμούς. Αφορά και την κυβερνοασφάλεια, τους ψηφιακούς μηχανισμούς πρόσβασης, τα συστήματα ελέγχου και την πιθανότητα οι αυριανοί δράστες να μη σπάσουν πρώτα μια πόρτα, αλλά ένα ψηφιακό σύστημα.

Στο βάθος υπάρχει ήδη και η τεχνητή νοημοσύνη. Νέα νομοθετική πρόβλεψη επιτρέπει τη χρήση βιντεοεπιτήρησης με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την ασφάλεια πολιτιστικών χώρων και εκδηλώσεων που θεωρούνται εκτεθειμένα σε κίνδυνο τρομοκρατικής επίθεσης. Έτσι, η συζήτηση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ανοίγει και ένα δεύτερο μέτωπο: πόση επιτήρηση μπορεί να χωρέσει σε έναν δημόσιο χώρο πολιτισμού πριν αλλάξει ο χαρακτήρας του;

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Μετά το Λούβρο και μετά το Vix, η Γαλλία βρίσκεται μπροστά σε μια άβολη αλήθεια. Τα μουσεία της δεν απειλούνται μόνο από θεαματικούς ληστές, αλλά από χρόνια κενά, ελλείψεις, χρηματοδοτικές ασάφειες και καθυστερημένη προσαρμογή σε νέους κινδύνους. Και το ερώτημα δεν είναι πια μόνο πώς θα προστατευθούν τα έργα. Είναι πώς θα παραμείνουν ορατά χωρίς να παραδοθούν στην ευαλωτότητά τους.

Με στοιχεία από Le Monde