Η Γαλλία αποχαιρέτισε την Μπριζίτ Μπαρντό στο Σεν Τροπέ

Το τελευταίο «αντίο» στην Μπριζίτ Μπαρντό είπαν σήμερα, Τετάρτη (7/1), συγγενείς, φίλοι, πολιτικά πρόσωπα και εκατοντάδες πολίτες, με τη νεκρώσιμο ακολουθία να λαμβάνει χώρα στο Σεν Τροπέ, την πόλη με την οποία ταυτίστηκε κατά τη διάρκεια της κινηματογραφικής της πορείας.

Η κηδεία τελέστηκε το πρωί της Τετάρτης στην εκκλησία Notre-Dame de l’Assomption, σε κλίμα παραδοσιακής τελετής Καθολικών. Το ψάθινο φέρετρο της Μπαρντό υποδέχθηκε στα σκαλιά της εκκλησίας ο γιος της, με τον οποίο διατηρούσε αποστασιοποιημένες σχέσεις για χρόνια.

Η ηθοποιός, σύμβολο του γαλλικού σινεμά των δεκαετιών του ’50 και ’60, πέθανε σε ηλικία 91 ετών, στις 28 Δεκεμβρίου, στο σπίτι της «La Madrague».

Ο τάφος της Μπριζίτ Μπαρντό / EPA

Συγκεντρωμένος κόσμος για την κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό

Μπριζίτ Μπαρντό: Στο παραθαλάσσιο κοιμητήριο του Σεν Τροπέ το φέρετρό της

Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής, εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν από γιγαντοοθόνη στο λιμάνι του Σεν Τροπέ, το οποίο η Μπαρντό συνέβαλε καθοριστικά να μετατραπεί σε διεθνές σημείο αναφοράς και κοσμικό προορισμό. Το απόγευμα, η ταφή της έγινε στο παραθαλάσσιο κοιμητήριο της πόλης, δίπλα στους γονείς και τους παππούδες της.

Στην κηδεία έδωσαν το «παρών» πρόσωπα από διαφορετικούς κόσμους που σφράγισαν τη ζωή και την πορεία της: εκπρόσωποι του γαλλικού κινηματογράφου, ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων, και πολιτικές φυσιογνωμίες, μεταξύ των οποίων και η Ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν, παρουσία που υπογράμμισε για ακόμη μία φορά τη διχαστική πολιτική κληρονομιά της Μπαρντό.

Στον χώρο της εκκλησίας είχαν τοποθετηθεί φωτογραφίες της με τα σκυλιά της, αλλά και η εμβληματική εικόνα της να αγκαλιάζει ένα μωρό φώκιας - σύμβολο της δεύτερης ζωής της ως μαχητικής υπερασπίστριας των ζώων μέσω του Ιδρύματος Μπριζίτ Μπαρντό.

Σκύλος στον τάφο της Μπριζίτ Μπαρντό / EPA

Λουλούδια στον τάφο της Μπριζίτ Μπαρντό / EPA

Μπριζίτ Μπαρντό: Πέθανε από καρκίνο

Ο σύζυγος της Μπριζίτ Μπαρντό αποκάλυψε ότι η κινηματογραφική σταρ του 20ου αιώνα πέθανε από καρκίνο.

Η Μπριζίτ Μπαρντό είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο πριν τελικά χάσει τη μάχη με την ασθένεια τον περασμένο μήνα, αποκάλυψε ο σύζυγός της σε συνέντευξή του στο περιοδικό Paris Match, η οποία δημοσιεύθηκε λίγο πριν από την κηδεία της.

«Αντιμετώπισε πολύ καλά τις δύο επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε για την αντιμετώπιση του καρκίνου που τελικά της στοίχισε τη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ.

Μετά από δύο νοσηλείες στα τέλη του 2025, η Μπριζίτ Μπαρντό επέμεινε να επιστρέψει στο σπίτι της, παρά τη σωματική δυσφορία που αντιμετώπιζε.

