Η Γαλλία αντικαθιστά τα άθικτα βιτρώ παράθυρα της Παναγίας των Παρισίων και προκαλεί αντιδράσεις

Παρά τις αντιδράσεις, τα σχέδια για τα νέα βιτρώ παράθυρα της Παναγίας των Παρισίων παρουσιάζονται αυτές τις ημέρες στο Παρίσι, ανοίγοντας ξανά μια έντονη συζήτηση γύρω από τα όρια της σύγχρονης παρέμβασης σε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο Grand Palais εκτίθενται οι μακέτες πλήρους κλίμακας για έξι νέα βιτρώ της Παναγίας των Παρισίων, έργα της Γαλλίδας εικαστικού Claire Tabouret.

Πρόκειται για σχέδια σε μελάνι πάνω σε χαρτί, διαστάσεων περίπου 7 επί 4 μέτρα, που προορίζονται να αντικαταστήσουν τα μονόχρωμα παράθυρα του 19ου αιώνα, τα οποία είχαν σχεδιαστεί από τους αρχιτέκτονες Eugène Viollet-le-Duc και Jean-Baptiste Lassus.

Γαλλία: Ποιοι αντιδρούν στις αλλαγές στην Παναγία των Παρισίων

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από ιστορικούς τέχνης, αρχιτέκτονες και ειδικούς στη συντήρηση μνημείων, καθώς τα συγκεκριμένα βιτρώ δεν υπέστησαν ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2019. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η αντικατάστασή τους παραβιάζει βασικές αρχές προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παρά τις ενστάσεις, τα έργα παρουσιάζονται σε έναν ήσυχο χώρο του Grand Palais, όπου οι τοίχοι καλύπτονται από τις εντυπωσιακές μακέτες. Η Tabouret συνεργάστηκε για την υλοποίηση των σχεδίων με το ιστορικό εργαστήριο υαλογραφίας Atelier Simon-Marq, γνωστό για συνεργασίες του με καλλιτέχνες όπως ο Ζουάν Μιρό και ο Ραούλ Ντυφί.

Η ίδια η καλλιτέχνιδα δηλώνει ότι γνωρίζει καλά τη φόρτιση που προκαλεί κάθε σύγχρονη καλλιτεχνική παρέμβαση σε ιστορικούς χώρους του Παρισιού. Όπως σημειώνει, παρόμοιες αντιδράσεις είχαν προκαλέσει στο παρελθόν τόσο οι στήλες του Daniel Buren στο Palais-Royal όσο και η γυάλινη πυραμίδα του I. M. Pei στο Λούβρο, έργα που σήμερα θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης.

Γαλλία: Στο θέμα της Πεντηκοστής τα νέα βιτρώ παράθυρα

Τα σχέδια της Tabouret επιλέχθηκαν ανάμεσα σε περισσότερες από 100 προτάσεις και βασίζονται στο θέμα της Πεντηκοστής, όταν το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται και «γεμίζει» τις ψυχές των ανθρώπων. Αν και η ίδια δηλώνει πως δεν είναι θρησκευόμενη, περιγράφει το θέμα ως μια αφήγηση για την κοινότητα και τη συλλογικότητα.

Στα βιτρώ εναλλάσσονται ανθρώπινες μορφές και έντονα φυσικά τοπία -από φουρτουνιασμένες θάλασσες μέχρι δέντρα που λυγίζουν από τον άνεμο- σε μια ζωντανή αλληλουχία εικόνων. Τα έντονα κόκκινα, πράσινα και μπλε αντλούν χρωματικά στοιχεία τόσο από τη σύγχρονη ζωγραφική της όσο και από την παράδοση της θρησκευτικής τέχνης.

Παράλληλα, η καλλιτέχνιδα φρόντισε να ενσωματώσει αναφορές στα ιστορικά βιτρό του Viollet-le-Duc, χρησιμοποιώντας γεωμετρικά μοτίβα στο φόντο κάθε σκηνής, ως άμεση συνομιλία με το παρελθόν του μνημείου.

Η έκθεση με τίτλο «Claire Tabouret: In a Single Breath» φιλοξενείται στο Grand Palais έως τις 15 Μαρτίου και αναμένεται να συνεχίσει να τροφοδοτεί τη δημόσια συζήτηση γύρω από το πώς -και αν-η σύγχρονη τέχνη μπορεί να συνυπάρξει με τα ιστορικά σύμβολα της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από CNN