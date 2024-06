Η Evangeline Lilly αποσύρεται από το Χόλιγουντ: Εκπληρώνω το όραμά μου, γίνομαι συνταξιούχος ηθοποιός

Η Evangeline Lilly ανακοίνωσε στο Instagram ότι αποσύρεται από το Χόλιγουντ για το άμεσο μέλλον και «μπορεί να επιστρέψει μια μέρα».

Η Lilly, γνωστή κυρίως από τον ρόλο της Kate Austen στη δραματική σειρά του ABC "Lost", μοιράστηκε εκ νέου ένα βίντεο που ηχογραφήθηκε το 2006 στο οποίο εξέφραζε την επιθυμία της να γίνει «συνταξιούχος ηθοποιός» μέσα στην επόμενη δεκαετία.

«Δέκα χρόνια από τώρα, πού θα ήθελα να είμαι; Είμαι τρομοκρατημένη να το παραδεχτώ στον υπόλοιπο κόσμο της υποκριτικής, αλλά ιδανικά σε 10 χρόνια από τώρα θα ήθελα να είμαι συνταξιούχος ηθοποιός και να κάνω οικογένεια», είπε η Lilly στο βίντεο. «Θα ήθελα να γράφω και να επηρεάζω τις ζωές των ανθρώπων με ανθρωπιστικούς τρόπους».

Στη λεζάντα της στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στις 3 Ιουνίου 2024, η Lilly γράφει: «Είμαι τόσο γεμάτη χαρά και ικανοποίηση σήμερα καθώς εκπληρώνω το όραμά μου. Δόξα τω Θεώ, νιώθω τόσο ευγνώμων για τις ευλογίες μου. Η απομάκρυνση από αυτό που φαίνεται σαν την προφανή επιλογή (πλούτος και φήμη) μπορεί να γίνεται τρομακτικό μερικές φορές, αλλά η είσοδος στο dharma αντικαθιστά τον φόβο με την εκπλήρωση. Ίσως επιστρέψω στο Χόλιγουντ μια μέρα, αλλά, προς το παρόν, εδώ ανήκω».

«Έφτασε μια νέα σεζόν, και ΕΙΜΑΙ ΕΤΟΙΜH…και ΕΙΜΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝH», κατέληξε η Lilly στην ανάρτησή της.

Ο όρος Dharma (ντάρμα)αναφέρεται στην υφιστάμενη τάξη της Φύσης και της ανθρώπινης ζωής και στην συμπεριφορά που θεωρείται ότι εναρμονίζεται με αυτή την τάξη. Όσον αφορά στην ηθική, ορίζεται ως «ορθός τρόπος ζωής» και «ορθή διαγωγή», ειδικά με τη θρησκευτική έννοια.

Σε δήλωσή της στο Variety, η Lilly ανέφερε: «Πραγματικά έχω αποκοπεί από την υποκριτική τα τελευταία τρία χρόνια (από τότε που τελείωσα τη δουλειά στο «Quantumania»). Αυτός ο χρόνος εκτός της δουλειάς, μου έφερε μια αίσθηση ολοκλήρωσης και χαράς. Θα μπορούσα να επιστρέψω αύριο, δύο χρόνια από τώρα ή ποτέ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν επιδιώκω ενεργά καμία εργασία στον κλάδο και δεν έχω καμία συμβατική υποχρέωση προς κανέναν. Αφιερώνω τον χρόνο μου στο ανθρωπιστικό μου έργο και το συγγραφικό μου έργο».

H Evangeline Lilly στην πρεμιέρα του Quantumania / Φωτογραφία: EPA

Η Lilly πρωταγωνίστησε ως Kate και στις έξι σεζόν του "Lost", που προβλήθηκε από το 2004 έως το 2010. Η ερμηνεία της της χάρισε μια υποψηφιότητα για το Βραβείο Χρυσής Σφαίρας για την καλύτερη ηθοποιό σε δραματική σειρά. Είναι επίσης πολύ γνωστή για το ρόλο της Hope van Dyne/Wasp στο Marvel Cinematic Universe, κάνοντας το ντεμπούτο της ως χαρακτήρας στο "Ant-Man" του 2015 και επαναλαμβάνοντας την στο "Ant-Man and the Wasp" του 2018, στο "Avengers: Endgame" του 2019 και Το 2023 «Ant-Man and the Wasp: Quantumania». Η Lilly έπαιξε επίσης την Tauriel στην τριλογία "The Hobbit" του Peter Jackson, εμφανιζόμενη στις δύο τελευταίες ταινίες "The Hobbit: The Desolation of Smaug" και "The Hobbit: The Battle of the Five Armies".

Πέρυσι, η Lilly αποκάλυψε στο podcast "Happy Sad Confused" ότι κάποτε απέρριψε την πρόταση του Hugh Jackman να συμμετάσχει στο franchise "X-Men" και την προσφορά του Joss Whedon να παίξει τη Wonder Woman. Η προσφορά του "X-Men" ήρθε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας "Reel Steel" του 2011, στην οποία πρωταγωνιστούσαν ο Jackman και η Lilly. Σε εκείνο το σημείο, η Lilly είχε αρχίσει να ολοκληρώνει το "Lost" και ο Jackman είχε τέσσερις ταινίες "X-Men" (συν ένα καμέο στο "X-Men: First Class").

«[Ο Χιου] μού είπε τότε: 'Γεια, λοιπόν, οι τύποι των X-Men με ρωτούν αν θα σε πλησίαζα γιατί ξέρουν ότι δεν θα μιλήσεις σε κανέναν. Ήξεραν ότι δούλευα μαζί σου και τους ενδιέφερε να μάθουν αν θα σε ενδιέφερε ποτέ να κάνεις X-Men'», είπε η Lilly. «Ήμουν τύπου, 'Όχι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει'».

Ο Whedon της είχε προτείνει προηγουμένως τον ρόλο της Wonder Woman σε μια ταινία που δεν έγινε τελικά ποτέ. Η ηθοποιός του ''Lost'' συναντήθηκε με τον Whedon, αλλά έκανε σαφές ότι μια τέτοια ταινία, δεν την ενδιέφερε: «Νομίζω ότι η εντύπωσή μου, φεύγοντας από αυτό, ήταν ότι δεν είχα καμία επιθυμία να το κάνω και μπορούσε να το πει καθαρά». «Δεν μου ήταν ελκυστικό και δεν υπήρχε τίποτα σχετικά με τη συνάντηση που με ενθουσίασε ή με έκανε να σκεφτώ, 'Α, πρέπει να το κάνω αυτό'. Τίποτα δεν με έκανε να νιώθω καλά», συνέχισε η Λίλι. «Είμαι πολύ αυθεντική για το δικό μου καλό. Δηλαδή, τελικά, δεν είναι καλό αυτό. Αν δεν με εντυπωσιάσει κάτι, θα σου το πω. Αλλά, ίσως δεν πρέπει να το ξέρεις μερικές φορές», είχε πει η ίδια παλαιότερα.

Με πληροφορίες από το Variety