Η Estrella Extravaganza λέει ότι το drag ανήκει στις νέες αρρενωπότητες

Η Estrella Extravaganza βρέθηκε στο επίκεντρο του φετινού Pride της Μαδρίτης, ερμηνεύοντας το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, με τίτλο «Eres demócrata y no lo sabes», «Είσαι δημοκράτης και δεν το ξέρεις».

Το τραγούδι εντάσσεται στους εορτασμούς για τα 50 χρόνια δημοκρατίας στην Ισπανία, ενώ η ίδια η Estrella, γνωστή από την ισπανική εκδοχή του «Drag Race», μίλησε για το drag όχι μόνο ως θέαμα, αλλά και ως εργασία, πολιτική στάση και καθημερινή άσκηση αντοχής.

Η Estrella Extravaganza, κατά κόσμον Fernando Carretero Vega, γεννήθηκε στη Χερέθ ντε λα Φροντέρα και είναι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ισπανικής drag σκηνής. Όπως λέει, της αρέσει να τη φωνάζουν Estrella, χωρίς όμως να θεωρεί τον εαυτό της γυναίκα.

φωτογραφία: Claudio Alvarez

Μιλώντας για τη θέση των drag queens στο Pride, περιέγραψε μια αντίφαση που συχνά μένει αόρατη πίσω από τη λάμψη. Οι drag καλλιτέχνες, είπε, αντιμετωπίζονται συχνά ως «ο τελευταίος τροχός» της γιορτής, αλλά την ίδια στιγμή είναι εκείνοι που καλούνται να κρατήσουν ζωντανή τη σκηνή, να γεμίσουν τα κενά, να διασκεδάσουν το κοινό και να σώσουν τη ροή μιας διοργάνωσης.

Η ίδια μίλησε για την περίοδο των Pride ως έναν εξαντλητικό μαραθώνιο: ταξίδια με λεωφορεία και τρένα, βαλίτσες με περούκες, φορέματα και μακιγιάζ, εμφανίσεις μέσα στη ζέστη, καθυστερήσεις, ώρες αναμονής και μια διαρκή ανάγκη να είσαι έτοιμη να βγεις στη σκηνή και να κρατήσεις τον κόσμο, ακόμη κι όταν έχεις ήδη εξαντληθεί.

Για την Estrella, το drag δεν είναι μόνο σκηνική περσόνα. Είναι και τρόπος να παίρνει θέση. Όπως λέει, εγκατέλειψε μια δουλειά στο ψηφιακό μάρκετινγκ επειδή δεν ήθελε να αφιερώνει τον χρόνο της σε κάτι που δεν αλλάζει τίποτα. Προτιμά να μιλά, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι χάνει ακολούθους.

Η πολιτική διάσταση του drag, για την ίδια, δεν είναι διακοσμητική. Έχει σημασία να τοποθετείται δημόσια, ακόμη κι όταν αυτό ενοχλεί. Δεν την ενδιαφέρει, όπως λέει, να έχει εκατομμύρια ακολούθους αν δεν πρόκειται να λέει τίποτα ουσιαστικό.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης αφορά τη σχέση της με το αρρενωπό. Για χρόνια, όπως εξηγεί, απέφευγε οτιδήποτε συνδεόταν με την αρρενωπότητα, επειδή οι περισσότερες επιθέσεις που είχε δεχτεί στη ζωή της προέρχονταν από άνδρες. Κατέφυγε έτσι στο θηλυκό και έζησε για καιρό μέσα σε μια μη δυαδική εμπειρία.

Σήμερα, όμως, λέει ότι της αρέσει να σκέφτεται πως είναι μέρος των νέων αρρενωποτήτων. Όχι μιας παλιάς, βίαιης ή κανονιστικής αρρενωπότητας, αλλά ενός διαφορετικού τρόπου να σχετίζεται κανείς με το αρρενωπό: με ευαλωτότητα, χιούμορ, σώμα, τρυφερότητα και επίγνωση.

Η Estrella μίλησε και για το σώμα της, λέγοντας ότι η εμπειρία της ως χοντρό και μεγαλόσωμο άτομο επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο κινείται στον δημόσιο χώρο. Οι κοινωνικές προκαταλήψεις την επηρεάζουν, αλλά την ίδια στιγμή το σώμα της λειτουργεί και ως μια μορφή προστασίας: όπως λέει, κάποιος θα το σκεφτεί δύο φορές πριν τα βάλει μαζί της.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν και η αναφορά της στον μισογυνισμό μέσα στην ίδια την κοινότητα. Όπως είπε, το να είσαι γκέι δεν σε απαλλάσσει από τον μισογυνισμό. Για την Estrella, οι γκέι άνδρες συχνά περιορίζονται σε παρέες που αναπαράγουν μόνο τη δική τους ματιά, αφήνοντας έξω τις γυναίκες και χάνοντας έτσι μια κρίσιμη εμπειρία του κόσμου.

Η drag σκηνή, όπως την περιγράφει, δεν είναι ούτε ενιαία ούτε απαλλαγμένη από ανταγωνισμούς. Πριν από χρόνια, όταν οι ευκαιρίες ήταν λιγότερες, η εμφάνιση μιας νέας drag queen μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως απειλή. Σήμερα υπάρχει περισσότερος χώρος, αλλά και περισσότερος ατομικισμός.

Η ίδια επιμένει, πάντως, ότι το drag δεν μπορεί να αποκοπεί από τη διεκδίκηση. Μιλώντας για την ισπανική πολιτική σκηνή, αναφέρθηκε στις αντιφάσεις ενός Pride που συχνά υιοθετείται θεσμικά, ενώ την ίδια στιγμή κόμματα και κυβερνήσεις δεν στηρίζουν ουσιαστικά τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο Λαϊκό Κόμμα, που καταψήφισε την απαγόρευση των θεραπειών μεταστροφής.

Για την Estrella Extravaganza, το Pride δεν είναι μόνο σημαίες, σκηνές και χειροκρότημα. Είναι και ένας χώρος όπου οι καλλιτέχνες της κοινότητας κουβαλούν πάνω τους την εργασία, την κόπωση, τη χαρά, την πολιτική και τις αντιφάσεις μιας ολόκληρης εποχής.

με στοιχεία από El País