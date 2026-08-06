Η Έμιλι Γουίλσον ξαναχτυπά την «Οδύσσεια»: Η κάμερα του Νόλαν δεν πιστεύει όσα λέει το σενάριό του

Στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, ακόμη και ο Δούρειος Ίππος μπορεί να γίνει δοχείο για ποπκόρν των 69,99 δολαρίων. Η Έμιλι Γουίλσον ξεκινά από αυτή τη σχεδόν γελοία εμπορική λεπτομέρεια για να φτάσει στο κέντρο της νέας κριτικής της: η ταινία μιλά διαρκώς για συμπόνια, φιλοξενία και ανθρώπινη καλοσύνη, αλλά κοιτάζει αλλού.

Η Γουίλσον, καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και μεταφράστρια της «Οδύσσειας» στα αγγλικά, είχε ήδη ασκήσει σφοδρή κριτική στην ταινία του Νόλαν. Αυτή τη φορά, όμως, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στην ένταση της επίθεσης, ούτε στο αν η ταινία μένει πιστή στον Όμηρο. Στο νέο της κείμενο για το The Atlantic, η κριτική της γίνεται πιο συγκεκριμένη και πιο χρήσιμη: στρέφεται στη διάσταση ανάμεσα σε αυτά που λέει το σενάριο και σε αυτά που δείχνει η κάμερα.

Το παράδειγμα με το οποίο ανοίγει το άρθρο είναι χαρακτηριστικό: ο Δούρειος Ίππος, που στην ταινία λειτουργεί ως σύμβολο ηθικής κατάρρευσης, έχει μετατραπεί ταυτόχρονα και σε εμπορικό αντικείμενο, ακόμη και σε δοχείο για ποπκόρν. Για τη Γουίλσον, αυτή η λεπτομέρεια δεν είναι απλώς ειρωνική. Δείχνει πόσο εύκολα η ταινία μετατρέπει ένα σκοτεινό σύμβολο πολέμου, εξαπάτησης και σφαγής σε θέαμα, προϊόν και μηχανικό κατόρθωμα.

Ο Δούρειος Ίππος της «Οδύσσειας» του Νόλαν, στο κέντρο της νέας κριτικής της Έμιλι Γουίλσον για μια ταινία που μιλά για συμπόνια αλλά κοιτάζει τη μηχανική της καταστροφής.

Σύμφωνα με τη Γουίλσον, η «Οδύσσεια» του Νόλαν επιμένει λεκτικά στον λεγόμενο «νόμο του Δία», δηλαδή στην ιδέα ότι οι ξένοι, οι ικέτες και οι αδύναμοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με φιλοξενία και σεβασμό. Η ταινία παρουσιάζει τον Δούρειο Ίππο ως την απόλυτη παραβίαση αυτού του κανόνα: ένα όπλο μαζικής καταστροφής μεταμφιεσμένο σε δώρο.

Εκεί, όμως, η Γουίλσον εντοπίζει το πρώτο μεγάλο πρόβλημα. Οι Τρώες, γράφει, δεν είναι οικοδεσπότες των Ελλήνων, αλλά εχθροί τους σε έναν πόλεμο που κρατά δέκα χρόνια. Αν το πρόβλημα είναι η βία του πολέμου, τότε το κρίσιμο ηθικό σημείο δεν είναι μόνο το τέχνασμα του αλόγου, αλλά η ίδια η απόφαση της εισβολής στην Τροία και η συμμετοχή του Οδυσσέα σε μια αυτοκρατορική εκστρατεία.

Το πιο αιχμηρό επιχείρημά της, όμως, αφορά την εικόνα. Η Γουίλσον υποστηρίζει ότι η ταινία δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για το πώς οι άνθρωποι εξαπατούνται, πώς πείθονται, πώς συμμετέχουν στη βία ή πώς γίνονται θύματα της. Αυτό που ενδιαφέρει τον Νόλαν, κινηματογραφικά, είναι κάτι πολύ διαφορετικό: η κίνηση μεγάλων αντικειμένων στον χώρο.

Στον Δούρειο Ίππο, η κάμερα μένει στη μηχανική δυσκολία της μεταφοράς του, στο εσωτερικό του, στην κλειστοφοβία, στο νερό, στους μηχανισμούς. Όταν αρχίζει η σφαγή στην Τροία, το βλέμμα δεν μένει στα ανθρώπινα σώματα αλλά στις φλεγόμενες κατασκευές, στις πύλες της πόλης, στα κτίρια που καταρρέουν. Για τη Γουίλσον, το αποτέλεσμα είναι μια ταινία που λέει ότι οι άνθρωποι έχουν σημασία, αλλά δείχνει κάτι άλλο: ότι αυτό που πραγματικά την συναρπάζει είναι η διοικητική και τεχνική μεγαλοπρέπεια της καταστροφής.

Γι’ αυτό και η νέα της κριτική είναι πιο ενδιαφέρουσα από έναν απλό καβγά κλασικίστριας με χολιγουντιανό σκηνοθέτη. Η Γουίλσον δεν λέει απλώς ότι ο Νόλαν «πρόδωσε» τον Όμηρο. Λέει ότι η ίδια η ταινία προδίδει τον εαυτό της. Το σενάριο ζητά από τον θεατή να πιστέψει σε μια ηθική αφύπνιση, ενώ η σκηνοθεσία επιμένει να θαυμάζει συστήματα, μηχανισμούς, οχήματα, πύλες και θεαματικές καταρρεύσεις.

Η ίδια διαβάζει την «Οδύσσεια» του Νόλαν ως ένα είδος σύγχρονου Δούρειου Ίππου: μια οπτικά εκθαμβωτική κατασκευή που διακηρύσσει την ανάγκη της συμπόνιας, ενώ μέσα της κουβαλά ένα διαφορετικό σύστημα αξιών. Η ταινία, κατά τη Γουίλσον, θέλει να εμφανιστεί ως έργο για το κόστος της βίας, αλλά δεν σταματά αρκετά στα πρόσωπα που υφίστανται αυτή τη βία.

Η συζήτηση έχει αποκτήσει πλέον δική της ζωή. Η προηγούμενη κριτική της Γουίλσον προκάλεσε αντιδράσεις, ανάμεσά τους και από την Τζόις Κάρολ Όουτς, ενώ η ταινία συνεχίζει την εντυπωσιακή εμπορική της πορεία, με 922 εκατ. δολάρια παγκοσμίως μέσα στις τρεις πρώτες εβδομάδες προβολής της.

Αυτό ακριβώς κάνει τη νέα παρέμβαση της Γουίλσον πιο χρήσιμη. Δεν προσπαθεί απλώς να σταθεί απέναντι σε ένα blockbuster που αγαπήθηκε από το κοινό. Προσπαθεί να δείξει τη ρωγμή του: μια ταινία που θέλει να μιλήσει για ανθρώπινη καλοσύνη, αλλά μοιάζει πιο ερωτευμένη με την τεχνική οργάνωση της βίας.

Με στοιχεία από The Atlantic και Variety