Η εμφάνιση του Jim Carrey στα César έγινε viral θεωρία συνωμοσίας — Τι απαντούν διοργάνωση και εκπρόσωποι

Η εμφάνιση του Jim Carrey στα βραβεία César στο Παρίσι εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αλλόκοτα viral φαινόμενα του Σαββατοκύριακου, όταν στα social media άρχισαν να κυκλοφορούν θεωρίες ότι ο ηθοποιός είχε «αντικατασταθεί» από σωσία ή ακόμη και… κλώνο.

Οι εικασίες ενισχύθηκαν μετά από ανάρτηση της drag performer Alexis Stone, η οποία δημοσίευσε εικόνες με προσθετικά και περούκα που έμοιαζαν με το look του Carrey εκείνο το βράδυ, γράφοντας «Alexis Stone as Jim Carrey in Paris». Η ανάρτηση πυροδότησε νέο κύμα σχολίων, με ακόμη και διάσημα πρόσωπα όπως η Megan Fox να αναρωτιούνται δημόσια αν η ιστορία ήταν αληθινή.

Η Alexis Stone δημοσίευσε εικόνες με προσθετικά και περούκα που παρέπεμπαν στο look του Jim Carrey εκείνο το βράδυ, ενισχύοντας τις viral θεωρίες. Πηγή: Instagram (@thealexisstone)

Τη Δευτέρα, ο γενικός εκπρόσωπος των César, Grégory Caulier, απάντησε επισήμως στο Variety χαρακτηρίζοντας τις φήμες «ανύπαρκτο ζήτημα». Όπως δήλωσε, η παρουσία του Carrey «είχε προγραμματιστεί από το καλοκαίρι» και ο ηθοποιός «δούλεψε την ομιλία του στα γαλλικά για μήνες», ζητώντας βοήθεια για την ακριβή προφορά λέξεων.

Λίγο αργότερα, και ο προσωπικός εκπρόσωπος του Carrey επιβεβαίωσε στο TMZ ότι «ο Jim Carrey παρευρέθηκε στα César και παρέλαβε το τιμητικό του βραβείο».

Κατά την τελετή της 26ης Φεβρουαρίου, ο Carrey εκφώνησε συγκινητική ομιλία στα γαλλικά, αναφέρθηκε στις ρίζες της οικογένειάς του στη Γαλλία και απέσπασε θερμό χειροκρότημα από τον χώρο του γαλλικού κινηματογράφου.

Το επεισόδιο εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση των social media, όπου αλλαγές στην εμφάνιση διάσημων προσώπων μετατρέπονται γρήγορα σε θεωρίες «σωσία» ή «κλώνου» — ένα φαινόμενο που έχει στο παρελθόν αγγίξει ονόματα όπως η Avril Lavigne και η Britney Spears.