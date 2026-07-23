Η Ελλάδα που ονειρεύτηκαν οι ξένοι συγγραφείς και η χώρα που τους διέψευσε

Η Ελλάδα υπήρξε πάντα κάτι περισσότερο από τόπος για τους ξένους συγγραφείς. Υπήρξε υπόσχεση, σκηνικό, αρχαίο φάντασμα, ερωτική προβολή, πνευματική δοκιμασία, καλοκαιρινή παραζάλη και, συχνά, απογοήτευση. Έρχονταν αναζητώντας μύθους, κίονες, φως, θεούς και ερείπια, και έβρισκαν μπροστά τους μια πραγματική χώρα: με φτώχεια, σκόνη, πλήξη, πόλεις που δεν ταίριαζαν πάντα στο όνειρο και τοπία που άλλοτε επιβεβαίωναν και άλλοτε κατέστρεφαν τη φαντασίωσή τους.

Η γαλλική ανθολογία «Visitez la Grèce avec…», των εκδόσεων La Table Ronde, συγκεντρώνει κείμενα περίπου πενήντα κλασικών και σύγχρονων συγγραφέων που πέρασαν από την Ελλάδα ή την ονειρεύτηκαν από μακριά. Ταξιδιωτικές αφηγήσεις, ημερολόγια, επιστολές, ποιήματα και αποσπάσματα μυθιστορημάτων φτιάχνουν ένα λογοτεχνικό ταξίδι στην Αθήνα, την Ελευσίνα, την Επίδαυρο, την Ύδρα, τις Μυκήνες, τη Δήλο, τη Σαντορίνη, τη Λέσβο, την Κρήτη, τη Ρόδο, τη Θήβα, τη Θεσσαλονίκη και την Αρκαδία.

Το βιβλίο δεν λειτουργεί σαν τουριστικός οδηγός, παρότι ο τίτλος του παίζει με αυτή την ιδέα. Είναι περισσότερο ένας χάρτης του βλέμματος. Δείχνει πώς η Ελλάδα κατασκευάστηκε ξανά και ξανά στη λογοτεχνία: ως Ανατολή, ως αρχαιότητα, ως πνευματικό πέρασμα, ως χώρα του σώματος και του ήλιου, ως τόπος όπου η ευρωπαϊκή φαντασία πήγε να αναγνωρίσει τις απαρχές της και πολλές φορές μπερδεύτηκε.

Το ταξίδι αρχίζει, σχεδόν αναπόφευκτα, από την Αθήνα. Ο Σατομπριάν φτάνει το 1806, μέσα στην παράδοση του μεγάλου ταξιδιού προς την Ανατολή. Ο Τεοφίλ Γκοτιέ έρχεται λίγες δεκαετίες αργότερα από τη θάλασσα. Και οι δύο συναντούν την Ακρόπολη όχι σαν απλό μνημείο, αλλά σαν εμφάνιση. Ο Παρθενώνας, τα ερείπια, οι κίονες, το φως, όλα γίνονται μέρος μιας εικόνας τόσο ισχυρής ώστε σχεδόν δεν αφήνει χώρο για το παρόν.

φωτογραφία: Herbert List

Αυτή είναι και η πρώτη παγίδα της Ελλάδας ως λογοτεχνικού τόπου. Πριν ακόμη φτάσει κανείς, την έχει ήδη δει. Την έχει διαβάσει, φανταστεί, ζωγραφίσει μέσα του. Γι’ αυτό και η πραγματική συνάντηση με τη χώρα είναι συχνά σύγκρουση ανάμεσα σε μια κληρονομημένη εικόνα και σε κάτι πολύ πιο ακατάστατο. Η Ελλάδα δεν εμφανίζεται μόνο ως ιδανικό. Εμφανίζεται και ως αντίσταση στο ιδανικό.

Ο Χένρι Μίλερ, που ανακάλυψε την Ελλάδα το 1939, βρίσκει στην Ελευσίνα και στην Επίδαυρο κάτι σχεδόν μεταφυσικό. Η αρχαιότητα δεν είναι για εκείνον νεκρό υλικό, αλλά παλμός. Η Ύδρα, όταν την αντικρίζει ο Λαμαρτίν το 1832, γίνεται λαμπερός βράχος μέσα στο φως. Η νεαρή Βιρτζίνια Γουλφ σημειώνει στο ημερολόγιό της τις εικόνες που την κατακλύζουν στις Μυκήνες. Ο Ζαν Κοκτό βλέπει στην ίδια πόλη τον τόπο της τραγωδίας, ένα μέρος όπου ο μύθος των Ατρειδών μοιάζει ακόμη παρών.

Στις Κυκλάδες, η Δήλος γίνεται για τον Λόρενς Ντάρελ ένα νυχτερινό, σχεδόν ονειρικό τοπίο. Η Σαντορίνη δίνει στον Βασίλη Αλεξάκη έναν πρώτο ίλιγγο. Η Λέσβος κουβαλά τη Σαπφώ και μαζί της όλο το φαντασιακό μιας αισθησιακής ποίησης που οι ξένοι αναγνώστες συχνά έμαθαν να βλέπουν πριν δουν το ίδιο το νησί. Η Κρήτη παραμένει στοιχειωμένη από τον Μινώταυρο και τον Νίκο Καζαντζάκη, ενώ η Ρόδος κρατά το φάντασμα ενός Κολοσσού που υπάρχει περισσότερο στη μνήμη παρά στην πέτρα.

φωτογραφία: Herbert List

Όμως η ανθολογία δεν μένει στον θαυμασμό. Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον της σημείο. Η Ελλάδα των συγγραφέων δεν είναι μόνο εκτυφλωτική. Μπορεί να είναι και κουρασμένη, φτωχή, άσχημη, αποκαρδιωτική. Η Θήβα απογοητεύει τον Γκιστάβ Φλομπέρ τον 19ο αιώνα και τον Ζακ Λακαριέρ πολύ αργότερα. Η Θεσσαλονίκη του Μισέλ Μπιτόρ δεν είναι πάντα η πύλη προς τον Όλυμπο που περίμενε. Η Αρκαδία, τόσο φορτωμένη από ποιητικές υποσχέσεις, αποδεικνύεται για κάποιους πολύ πιο συνηθισμένη από τον μύθο της.

Εκεί ακριβώς η Ελλάδα γίνεται πιο ενδιαφέρουσα από την Ελλάδα των καρτ ποστάλ. Όταν οι συγγραφείς έρχονται για να βρουν την αιωνιότητα και συναντούν την καθημερινότητα. Όταν ο μύθος δεν εξαφανίζεται, αλλά τρίβεται πάνω στην πραγματικότητα. Όταν η χώρα δεν επιβεβαιώνει απλώς τη φαντασίωση του επισκέπτη, αλλά την εκθέτει.

φωτογραφία: Herbert List

Η ανθολογία δείχνει, τελικά, ότι η Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ ένας μόνο τόπος στη λογοτεχνία. Είναι πολλές Ελλάδες μαζί: η αρχαία, η οθωμανική, η νησιωτική, η ερωτική, η φτωχή, η μυστικιστική, η τουριστική, η κουρασμένη, η ένδοξη, η ασήμαντη, η αφόρητα φωτεινή. Κάθε συγγραφέας φέρνει μαζί του τη δική του ανάγκη και φεύγει με τη δική του διάψευση ή επιβεβαίωση.

Και ίσως αυτή να είναι η καλύτερη χρήση ενός τέτοιου βιβλίου σήμερα. Όχι να μας πει ξανά ότι η Ελλάδα είναι «ωραία», ούτε να επαναλάβει τον παλιό φιλελληνικό ύμνο. Αλλά να δείξει πόσο ισχυρή και πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει μια χώρα όταν μετατρέπεται σε εικόνα πριν ακόμη τη ζήσεις. Η Ελλάδα των ξένων συγγραφέων είναι συχνά υπέροχη.

Αλλά το πιο γοητευτικό της σημείο είναι εκεί όπου αρχίζει να τους ξεφεύγει.

με στοιχεία από Le Monde