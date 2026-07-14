Η Έλεν Μπέρστιν θα τιμηθεί με Χρυσό Λέοντα για την προσφορά της στον κινηματογράφο στο Φεστιβάλ Βενετίας

Η βραβευμένη ηθοποιός Έλεν Μπέρστιν, γνωστή από τις ταινίες «The Last Picture Show», «The Exorcist» και «Alice Doesn't Live Here Anymore», θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της προσφοράς της κατά τη διάρκεια του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές την Τρίτη.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, χαρακτήρισε την Μπέρστιν «μία ηθοποιό σπάνιας έντασης και αλήθειας», προσθέτοντας ότι χάρισε «βάθος και πολυπλοκότητα σε αξέχαστους γυναικείους χαρακτήρες, που ενσάρκωσαν τις αντιφάσεις και τις μεταμορφώσεις της σύγχρονης γυναίκας».

Η Έλεν Μπέρστιν κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για το «Alice Doesn't Live Here Anymore» του Μάρτιν Σκορσέζε

Συνεχίζοντας, ο Μπαρμπέρα ανέφερε: «Αναδείχθηκε μέσα από το «The Last Picture Show» του Πίτερ Μπογκντάνοβιτς, που αποτύπωσε το λυκόφως της μικρής επαρχιακής Αμερικής, και εκτοξεύθηκε στη διεθνή αναγνώριση χάρη στην επιτυχία του «The Exorcist» του Γουίλιαμ Φρίντκιν. Στη συνέχεια κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για το «Alice Doesn't Live Here Anymore» του Μάρτιν Σκορσέζε, μια ταινία-μανιφέστο για τις γυναίκες που διεκδικούν ξανά την ταυτότητα και την ελευθερία τους».

Όπως επισήμανε, η Μπέρστιν συνεργάστηκε με ορισμένους από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της εποχής της, μεταξύ των οποίων ο Αλέν Ρενέ στο «Providence», ο Πολ Σρέιντερ στο «Hardcore», ο Μπομπ Ράφελσον στο «The King of Marvin Gardens», ο Πολ Μαζούρσκι στα «Alex in Wonderland» και «Harry and Tonto», ο Ντάρεν Αρονόφσκι στο «Requiem for a Dream» και ο Κρίστοφερ Νόλαν στο «Interstellar».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Η Μπέρστιν μετέτρεψε την ευαλωτότητα και τη μεθοδική πειθαρχία στα βασικά εργαλεία μιας υποκριτικής προσέγγισης που στηρίζεται στη συναισθηματική αλήθεια, την προσοχή και τη γενναιοδωρία απέναντι στους χαρακτήρες. Η τέχνη της, που μπορούσε να φωτίσει τον πόνο και την ανθεκτικότητα της καθημερινότητας με αξιοπρέπεια, ειρωνεία και θάρρος, παραμένει απόλυτο πρότυπο αυθεντικότητας τόσο στην ερμηνεία όσο και στη στάση ζωής απέναντι στην τέχνη της υποκριτικής».

Έλεν Μπέρστιν: Θα επιστρέψω στο σπίτι κρατώντας στην αγκαλιά μου έναν Χρυσό Λέοντα!

Σε δήλωσή της, η Μπέρστιν ανέφερε: «Ουάου! Όχι μόνο θα ταξιδέψω σε μία από τις πιο αγαπημένες μου πόλεις στον κόσμο, αλλά θα επιστρέψω στο σπίτι κρατώντας στην αγκαλιά μου έναν Χρυσό Λέοντα! Το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας! Νιώθω τόσο μεγάλη τιμή, τόση χαρά και τόσο βαθιά ευγνωμοσύνη! Πραγματικά, ουάου!»

Ο Χρυσός Λέοντας θα απονεμηθεί στην Μπέρστιν με αφορμή την προβολή της μικρού μήκους ταινίας «Flesh Impact», σε σκηνοθεσία της Μάγκι Τζίλενχαλ. Αφιερωμένη στη Μέριλιν Μονρόε, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή της, η ταινία αναδεικνύει, σύμφωνα με το φεστιβάλ, το «ασυνήθιστο ταλέντο της Μπέρστιν ως ερμηνεύτριας».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ντακότα Τζόνσον, Πίτερ Σάρσγκααρντ και Σεπιντέχ Μοάφι. Η Τζόνσον υποδύεται τη Μονρόε στο απόγειο της δόξας της, ενώ η Μπέρστιν ενσαρκώνει μια εκδοχή της θρυλικής σταρ που ο κόσμος δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσει. Η ταινία «Flesh Impact» αντλεί τον τίτλο της από μια φράση που χρησιμοποιούνταν κάποτε για να περιγράψει την αύρα της Μονρόε: ότι στην κάμερα έμοιαζε τόσο αληθινή και λαμπερή, ώστε οι θεατές ένιωθαν πως μπορούσαν να την αγγίξουν μέσα από την οθόνη.

Επόμενος σταθμός στην καριέρα της Μπέρστιν είναι η ταινία «Place to Be» του Κορνέλ Μουντρούτσο, στην οποία θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Τάικα Γουαϊτίτι.

Το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από Variety