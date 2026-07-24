Η «Ειρήνη» στην Επίδαυρο και άλλα 16 events που αξίζουν

CLUBBING

Mayans w/ Red Axes

Red Axes

Οι Red Axes, το ισραηλινό ντουέτο των Dori Sadovnik και Niv Arzi, επιστρέφουν στο Bolivar για το Mayans. Με αφετηρία τη house και την techno, μπλέκουν disco, post-punk, ψυχεδέλεια και ζωντανά όργανα σε απρόβλεπτα, πολυσυλλεκτικά DJ sets. Μαζί τους εμφανίζονται οι Steph και Rezo, δίπλα στη θάλασσα μέχρι το πρωί.

23/7, 21:00, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Louie Vega

Louie Vega

Το Cariocas Beach Bar μετατρέπει την παραλία του Σχοινιά σε ένα ανοιχτό dancefloor και υποδέχεται τον θρυλικό Louie Vega. Ο βραβευμένος με Grammy παραγωγός και DJ, μία από τις σημαντικότερες μορφές της house, υπόσχεται ένα εκρηκτικό σετ με chicago, classic, deep, latin και soulful house ήχους δίπλα στη θάλασσα μέχρι αργά.

26/7, 16:00, Cariocas Beach Bar, Αγία Σωτήρα, Σχοινιάς

Khidi x Smut

Vulkanski

Η σύμπραξη του κορυφαίου κλαμπ Khidi της Τιφλίδας με το αθηναϊκό Smut φέρνει μια ολονύχτια συνάντηση αφιερωμένη στη σκληρή πλευρά της ηλεκτρονικής μουσικής. Στα decks ανεβαίνουν οι Boyd Schidt, NEUX και Vulkanski, συνδέοντας techno, EBM και industrial ήχους σε ένα έντονο, σκοτεινό και αδιάκοπο rave μέχρι το πρωί της Κυριακής.

25/7, 23:59, SMUT Athens, Βατσαξή 4, Αθήνα

ACN with Mavridis & Re/Act

Re/Act

Η σειρά ACN επιστρέφει στο Astron με δύο εκπροσώπους της εγχώριας underground σκηνής. Ο Mavridis και το ντουέτο Re/Act αναλαμβάνουν τα decks για μια ολονύχτια διαδρομή στη σύγχρονη techno, με υπνωτικούς ρυθμούς, σκοτεινές ατμόσφαιρες και ανελέητη ενέργεια, σχεδιασμένη για το dancefloor και τις πρώτες πρωινές ώρες της αθηναϊκής καλοκαιρινής νύχτας.

25/7, 23:00, Astron, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως, Αθήνα

CamelPhat

CamelPhat

Οι CamelPhat, το πολυπλατινένιο και υποψήφιο για Grammy ντουέτο από το Λίβερπουλ, επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μεγάλη open-air βραδιά. Δημιουργοί της παγκόσμιας επιτυχίας «Cola», συνδυάζουν tech house, progressive house και melodic techno. Μαζί τους στο Bolivar εμφανίζονται οι Nick Devon, Steph και Rezo.

25/7, 21:00, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Purple Night x Smut

Το Purple Night ενώνει τις δυνάμεις του με το Smut για ένα ξέφρενο πάρτι μέχρι το πρωί, βυθισμένο στην italo disco, το indie dance και τη nu disco. Στα decks συναντιούνται οι Daddy Squad, Denis D’Or, The Dreamer και Wrapped In Plastic, σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, αισθησιασμό και αδιάκοπο χορό.

24/7, 23:30, Smut Athens, Βατσαξή 4, Αθήνα

ACN: 3.14 & Katra

Katra

Η ACN καταλαμβάνει ξανά το Astron, καλώντας στα decks τους 3.14 και Katra για μια ολονύχτια εξερεύνηση του σύγχρονου underground ήχου. Techno, electro, minimal και industrial στοιχεία μπλέκονται σε ένα σκοτεινό και συνεχόμενο σετ, που δεν θα μας αφήσει να πάρουμε ανάσα στο dancefloor μέχρι τις πρώτες ώρες του Σαββάτου.

24/7, 23:00, Astron, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 121, Αθήνα

KAS:ST & Anfisa Letyago

Anfisa Letyago

Δύο από τα σημαντικότερα ονόματα της σύγχρονης techno συναντιούνται στο Bolivar σε ένα ολονύχτιο υπαίθριο πάρτι. Ο Γάλλος KAS:ST συνδυάζει τη συναισθηματική ένταση της melodic techno με σκληρότερους, κινηματογραφικούς ήχους, ενώ η Anfisa Letyago μεταφέρει την εκρηκτική ενέργεια της ναπολιτάνικης σκηνής. Τη βραδιά ανοίγει η Steph με φόντο την αθηναϊκή Ριβιέρα.

24/7, 21:00, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

ΘΕΑΤΡΟ

Ειρήνη

Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

H «Ειρήνη» είναι η γιορτή ενός αγροτικού κόσμου που χάθηκε, ένα κωμικό, ακατανίκητο επιχείρημα, ένα πανηγύρι του λαϊκού ανθρώπου με υλικό τους ίδιους τους καπνούς του πολέμου, ένας αναμμένος μπερντές μέσα στη φρίκη. Ο Νίκος Καραθάνος, ο Φοίβος Δεληβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλλου είναι οι βασικοί συνένοχοι μιας νέας παράστασης, μιας νέας διασκευής, μιας απάντησης στην τρέλα με την τρέλα.

24-25/7, 21:00, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, Αρχαιολογικός Χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου

1961

Φωτ.: Karol Jarek

Το «1961» είναι μια πράξη μουσικού θεάτρου διάρκειας περίπου εβδομήντα λεπτών. Μια ηχητική εκδρομή στα ερείπια του παρόντος για μία ηθοποιό, δύο φωνές και έξι όργανα. Έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι φορητή και να μπορεί να παρουσιαστεί σε υπαίθριους χώρους κτιρίων, αυλές, στέγαστρα κ.α. Η κεντρική ιδέα του έργου περιπλέκεται με τη σκέψη και την εικόνα της αρχιτεκτονικής του μοντέρνου της δεκαετίας του 1960.

24-25/7, 21:30, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου, Παλαιά Επίδαυρος

A Trial

Φωτ.: Caio Lirio

Το κλασικό έργο του Ίψεν μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο, συμμετοχικό «λαϊκό δικαστήριο», όπου η αλήθεια δεν αποκαλύπτεται απλώς αλλά τίθεται υπό κρίση. Αφετηρία είναι το σκάνδαλο που πυροδοτεί την πλοκή στο «Ένας εχθρός του λαού» (1882) του Νορβηγού δραματουργού: ο γιατρός Τόμας Στόκμαν, υπεύθυνος υγειονομικού ελέγχου των δημοτικών λουτρών από τα οποία εξαρτάται η ευημερία της πόλης, ανακαλύπτει ότι το νερό είναι επικίνδυνα μολυσμένο. Συνειδητοποιεί έτσι ότι η προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί πολιτική δράση, κόστος και σύγκρουση. Όταν επιμένει να μιλήσει, η πόλη τον στοχοποιεί και τον βαφτίζει «εχθρό του λαού».

26-27/7, 20:00, Χώρος Η, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Sabaton, Savatage & Epica

Sabaton

Οι Σουηδοί Sabaton, δυνατότεροι από ποτέ, θα κλείσουν το φετινό Release, τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στον ίδιο χώρο. Μαζί τους, οι Savatage, οι οποίοι επιστρέφουν στην Αθήνα έπειτα από πολλά χρόνια, ως ιδανικοί co-headliners, σε ένα lineup που συμπληρώνουν οι τόσο αγαπημένοι στη χώρα μας εκπρόσωποι του symphonic metal, Epica.

25/7, 18:00, Πλατεία Νερού, Φάληρο

Godsmack

Godsmack

Οι Godsmack εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού. Από τα δημοφιλέστερα αμερικανικά rock και metal συγκροτήματα των τελευταίων τριών δεκαετιών, οι Godsmack θα διατρέξουν ολόκληρη τη δισκογραφία τους, παρουσιάζοντας μεγάλες επιτυχίες όπως τα «I stand alone», «Voodoo», «Awake» και «Under your scars» στην Αθήνα.|

23/7, 19:30, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Αθήνα

Κιντέρια

Κιντέρια

Τα Κιντέρια μεταφέρουν στην Πειραιώς 260 ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι, βασισμένο στη ζωντανή σχέση μουσικής και χορού. Το αθηναϊκό σχήμα διατρέχει μουσικά ολόκληρη την Ελλάδα, από την Ήπειρο και τη Μακεδονία μέχρι τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα, αναβιώνοντας τη συλλογική τελετουργία του πανηγυριού στο πλαίσιο των AΦTER του Φεστιβάλ Αθηνών.

27/7, 23:30, Πλατεία, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Eugène Atget

Ουρς Φίσερ, «Blondies & Brownies» (2026). Φωτ.: Στάθης Μαμαλάκης

Συνεχίζεται η πρώτη ατομική παρουσίαση του Ουρς Φίσερ στην Αθήνα. Μέσα από μια εξαιρετική ποικιλία υλικών και τεχνικών, ο Φίσερ διερευνά θέματα αντίληψης και αναπαράστασης, επανερμηνεύοντας οικείες εικόνες και αντικείμενα. Χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες για να επεξεργαστεί τις πηγές του, οι οποίες περιλαμβάνουν και ιστορικά μοτίβα, ενώνοντας το πραγματικό με το φαντασιακό.

Έως 12/9, Gagosian Athens, Αναπήρων Πολέμου 22, Κολωνάκι

Gen X: Tales from the Forgotten Generation

Βανέσα Μπίκροφτ, «Gen X», ΔΕΣΤΕ

Βασισµένη σε έργα από τη συλλογή ∆άκη Ιωάννου, η έκθεση «Gen X: Tales from the Forgotten Generation» συγκεντρώνει δηµιουργήµατα καλλιτεχνών γεννηµένων µεταξύ 1960 και 1980, τις δεκαετίες που παραδοσιακά επιλέγονται ως όρια αυτής της γενιάς. Συµπιεσµένη από τη δηµογραφική κυριαρχία των baby boomers και των millennials, η φουρνιά αυτή µεγάλωσε στη σκιά της ευµάρειας της δεκαετίας του 1980 και των υφέσεων που ακολούθησαν. Έχει γίνει γνωστή ως η «Ξεχασµένη Γενιά», µε τον τίτλο της να παραπέµπει και στην απουσία γονικής εποπτείας που χαρακτήριζε τα νοικοκυριά στα οποία μεγάλωναν, αφού και οι δύο γονείς εργάζονταν.

Έως 26/11, ΔΕΣΤΕ, Φιλελλήνων 11 & Εμμ. Παππά, Ν. Ιωνία, Τρ.-Πέμ. 12:00-20:00

Η Πύλος του Νέστορα: Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται

Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Η έκθεση αναδεικνύει την εξέλιξη της μυκηναϊκής πολιτισμικής ταυτότητας της Μεσσηνίας από τα διάσπαρτα κέντρα εξουσίας στην επικράτηση ενός ενιαίου βασιλείου υπό τον έλεγχο του Ανακτόρου στον Άνω Εγκλιανό, το οποίο η παράδοση συνδέει με τον ομηρικό Νέστορα. Συνολικά παρουσιάζονται 214 αρχαία έργα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και 11 από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Μεταξύ άλλων σημαντικών εκθεμάτων που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό περιλαμβάνεται και το μοναδικό στέμμα από το Ρούτσι.

Έως 31/10, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, Τετ.-Δευτ. 08:00-20:00