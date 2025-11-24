Η Έιμι Ρέντφορντ καταδικάζει ψεύτικα AI αφιερώματα στον πατέρα της: «Δεν μας αντιπροσωπεύουν»

Η Έιμι Ρέντφορντ προειδοποιεί ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί τις τελευταίες εβδομάδες από ψεύτικα, παραπλανητικά αφιερώματα για τον πατέρα της, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος πέθανε τον Σεπτέμβριο.

Σε γραπτή δήλωσή της κάνει λόγο για κατασκευασμένα βίντεο, φωτογραφίες και κείμενα που παρουσιάζονται ψευδώς ως αληθινά.

Η Ρέντφορντ, σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, εκφράζει κατ’ αρχάς την ευγνωμοσύνη της για τα εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης που έχει δεχθεί η οικογένεια.

«Η αγάπη και η στήριξη που λάβαμε είναι συγκλονιστικές. Είναι φανερό ότι ο πατέρας μου σήμαινε πολλά για πολλούς ανθρώπους και νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη για όλες τις ιστορίες και τα αφιερώματα που έρχονται από κάθε γωνιά του κόσμου», γράφει.

Ωστόσο, υπογραμμίζει πως δίπλα σε αυτά εμφανίζονται πλέον και υλικό που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. «Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν ψεύτικες “τελετές” και αποχαιρετισμοί, καθώς και υποτιθέμενες δηλώσεις μελών της οικογένειάς μου — όλα φτιαγμένα από τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν ακόμη και ψηφιακές απεικονίσεις του πατέρα μου, εικόνες που δεν μάς αντιπροσωπεύουν καθόλου. Και όλα αυτά σε μια περίοδο ήδη εξαιρετικά δύσκολη για εμάς».

Η Έιμι Ρέντφορντ διευκρινίζει ότι, παρά τα όσα κυκλοφορούν, δεν έχει προηγηθεί καμία δημόσια τελετή προς τιμήν του ηθοποιού. Η οικογένεια, σημειώνει, εξακολουθεί να συζητά τον τρόπο και τον χρόνο με τον οποίο θα οργανωθεί ένα επίσημο μνημόσυνο.

«Κάθε οικογένεια πρέπει να έχει τον χώρο και τον χρόνο να πενθήσει. Να παρουσιάσει τον άνθρωπο που έχασε και να τον τιμήσει με τρόπο που ταιριάζει στις αξίες της», αναφέρει.

Η Ρέντφορντ τονίζει ότι το πρόβλημα δεν είναι η ίδια η τεχνολογία, αλλά η κατάχρησή της. Ζητά από τους χρήστες και τις πλατφόρμες να λειτουργούν με μεγαλύτερη διαφάνεια και υπευθυνότητα.

«Ελπίζω η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιείται εκεί όπου ανήκει και με καθαρή πρόθεση. Πολλές εφαρμογές της έχουν δημιουργηθεί για καλό σκοπό. Ζητώ απλώς από τον καθένα να αναρωτηθεί: αν συνέβαινε σε εσάς; Ας είναι αυτό ο οδηγός σας».

Με πληροφορίες από Guardian