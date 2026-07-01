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Η Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών εγκαινίασε τους «Διαλόγους για την Ορεινότητα»

Στη Δημητσάνα Αρκαδίας ο πρώτος σταθμός της πανελλήνιας πρωτοβουλίας συνδιαμόρφωσης πολιτικών με τις ορεινές κοινότητες της Ελλάδας

The LiFO team
The LiFO team
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Η Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών εγκαινίασε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στη Δημητσάνα Αρκαδίας, τους «Διαλόγους για την Ορεινότητα», μια νέα, πανελλαδική πρωτοβουλία με στόχο τη συνδιαμόρφωση δημόσιων πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της ορεινής Ελλάδας.

Οι «Διάλογοι για την Ορεινότητα» καταγράφουν προκλήσεις, αλλά και δυνατότητες, αναδεικνύουν λύσεις και μοιράζονται καλές πρακτικές, μέσω μιας διαδικασίας δομημένου διαλόγου με το συντονισμό της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και τη συμμετοχή φορέων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της αγοράς και της κοινωνίας των πολιτών. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες θα πραγματοποιηθούν διαδοχικά και σε άλλες ορεινές περιοχές της χώρας με βασικό στόχο την παροχή χρήσιμων δεδομένων και τη συνδιαμόρφωση της στρατηγικής για την αναζωογόνηση των ορεινών περιοχών.

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Η πρώτη διοργάνωση επικεντρώθηκε στην Πελοπόννησο και ανέδειξε ζητήματα όπως την κατάσταση του ορεινού οδικού δικτύου, το σημαντικό κόστος της συντήρησης οικιών σε παραδοσιακούς οικισμούς, την αξιοποίηση του δασικού πλούτου, την ανάγκη ενσωμάτωσης ορεινών ιδιαιτεροτήτων σε οριζόντια μέτρα της κεντρικής διοίκησης, αλλά και το ενδιαφέρον για τη φοίτηση σε τοπικές τεχνικές σχολές, την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού, την πολύπλευρη δραστηριότητα των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων κ.ά. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν κυβερνητικές πρωτοβουλίες, καλές πρακτικές της αυτοδιοίκησης και εμπειρίες από την κοινωνία των πολιτών και την αγορά, με κοινό στόχο τη δημιουργία βιώσιμων προοπτικών για τις ορεινές κοινότητες της Πελοποννήσου.

Η διοργάνωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, με περισσότερους από 110 συμμετέχοντες μεταξύ των οποίων: ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Νικόλαος Κοροβέσης, ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης Κωνσταντίνος Μιχόπουλος, ο Δήμαρχος Επιδαύρου Τάσος Χρόνης, ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Μανώλης Δολιανίτης, η Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας Χριστίνα – Μαρία Κράββαρη από το Υπουργείο Υγείας, ο Γ.Γ. Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Γλούμης – Ατσαλάκης από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Βασιλική Κουτσούκου από το Υπουργείο Τουρισμού, ο Γ.Γ. Δασών Στάθης Σταθόπουλος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Διοικήτρια ΔΥΠΑ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Χρήστος Κύρκογλου, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής ΕΣΠΑ, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και πλήθος εκπροσώπων της τοπικής επιχειρηματικότητας και κοινωνίας των πολιτών.

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Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης

O Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης δήλωσε σχετικά: «Η ίδρυση της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης αποτελεί μια ιστορική τομή, καθώς το ελληνικό κράτος αποκτά για πρώτη φορά έναν ενιαίο, θεσμικό πυλώνα για την υλοποίηση πολιτικών αποκλειστικά για τους ορεινούς τόπους. Στο πλαίσιο αυτό, οι "Διάλογοι για την Ορεινότητα" αποτελούν ένα ζωντανό και ουσιαστικό κομμάτι της ευρύτερης διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική "Περιφέρεια 2030". Ένας τέτοιος σχεδιασμός δεν μπορεί να διεξάγεται από ένα γραφείο στην Αθήνα. Μέσα από τη δομημένη συζήτηση με τις τοπικές κοινωνίες, συνδιαμορφώνουμε την κοινή μας πρόταση με τους ανθρώπους που ζουν και δημιουργούν σε κάθε τόπο, ενσωματώνοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες τους στο ενιαίο σχέδιο ανάπτυξης της χώρας που στηρίζεται σε ένα πρόγραμμα 12 πυλώνων που ήδη υλοποιεί η κυβέρνηση. Στόχος μας είναι το μέρισμα της ανάπτυξης να κατανέμεται δίκαια και ισότιμα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, γιατί το μέλλον της Ελλάδας χτίζεται στην Περιφέρεια».

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Ειδικός Γραμματέας Ορεινών Περιοχών, Δημήτρης Κυριαζής

Από την πλευρά του, ο Ειδικός Γραμματέας Ορεινών Περιοχών, Δημήτρης Κυριαζής, δήλωσε: «Οι "Διάλογοι για την Ορεινότητα" δεν έρχονται να μιλήσουν για τις ορεινές περιοχές, αλλά να μιλήσουν με τις ορεινές περιοχές. Θέλουμε να βρεθούμε σε κάθε ορεινή περιοχή της χώρας, να γνωρίσουμε καλύτερα κάθε τόπο, να ακούσουμε τους ανθρώπους που ζουν και δημιουργούν εκεί, να καταγράψουμε τις πραγματικές ανάγκες, αλλά και τις ευκαιρίες που υπάρχουν, να αναδείξουμε καλές ιδέες και πρωτοβουλίες και, μέσα από αυτή τη διαδικασία, να συνδιαμορφώσουμε μαζί με τις τοπικές κοινωνίες την πρώτη ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για τις ορεινές περιοχές».

Σε μια χώρα όπου πάνω από το 70% της επικράτειας της είναι ορεινό, η σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών απαντά σε μια διαχρονική ανάγκη: να ανατραπεί η αναπτυξιακή υστέρηση δεκαετιών, σε μεγάλο μέρος των ορεινών μας κοινοτήτων. Σε μια περίοδο όπου η ανάγκη για ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών οικονομιών βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η δημιουργία της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών αποτελεί μια θεσμική παρέμβαση με σαφή στόχευση που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κεντρικός μηχανισμός συντονισμού και επιτάχυνσης παρεμβάσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναζωογόνηση των περιοχών αυτών.

 
 
 
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