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Πολιτισμός

Η Duffy επιστρέφει για την πρώτη της συναυλία μετά από 15 χρόνια

Η Duffy πρόκειται να ερμηνεύσει στη συναυλία νέα τραγούδια

The LiFO team
The LiFO team
DUFFY ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
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Η τραγουδίστρια Duffy ανακοίνωσε την πρώτη της συναυλία μετά από περισσότερα από 15 χρόνια, αφού αποκάλυψε ότι μια σεξουαλική επίθεση και μια απαγωγή την είχαν οδηγήσει να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή.

Η Ουαλή τραγουδίστρια δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα διοργανώσει μια «μυστική συναυλία» και θα ερμηνεύσει νέα τραγούδια για τους θαυμαστές της στις 5 Ιουλίου στο Λονδίνο.

Η Duffy έγινε διάσημη το 2008 με το ντεμπούτο άλμπουμ της Rockferry, κερδίζοντας τρία BRIT Awards, ένα Grammy Award και ένα Ivor Novello Award.

Τον Μάρτιο, ανακοινώθηκε ότι θα έδινε την πρώτη της εκτενή συνέντευξη για ένα ντοκιμαντέρ της Disney+, μιλώντας για τη δοκιμασία που την οδήγησε στη μακρά απουσία της από τη μουσική βιομηχανία.

Η απουσία της Duffy από τη μουσική σκηνή και η επιστροφή

Η Aimée Anne Duffy μεγάλωσε μεταξύ του Gwynedd και του Pembrokeshire, πριν γίνει διάσημη από τη μια μέρα στην άλλη με το επιτυχημένο single «Mercy» και το άλμπουμ «Rockferry», το οποίο αναδείχθηκε το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2008.

Ωστόσο, μετά την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ της και την ανακοίνωση ενός τρίτου, η Duffy εξαφανίστηκε, αφήνοντας τους θαυμαστές και τη μουσική βιομηχανία να αναρωτιούνται γιατί.

Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, το 2020, η Duffy αποκάλυψε σε μια ανάρτηση στο Instagram ότι είχε δεχτεί επίθεση και αργότερα δημοσίευσε ένα προσωπικό κείμενο στον ιστότοπό της, περιγράφοντας πώς της χορήγησαν ναρκωτικά και την μετέφεραν σε μια ξένη χώρα όπου βιάστηκε.

Εξήγησε ότι η δοκιμασία τελείωσε μόνο όταν κατάφερε να ξεφύγει από τον δράστη, ο οποίος δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Η τραγουδίστρια είπε ότι «απολύτως κανείς» δεν γνώριζε για την επίθεση και την αιχμαλωσία.

Την Παρασκευή, η Duffy ανακοίνωσε στους θαυμαστές της μέσω μιας ιστορίας στον λογαριασμό της στο Instagram ότι θα διοργανώσει μια συναυλία με κλήρωση.

«Θα δώσω μια μυστική συναυλία στο Λονδίνο στις 5 Ιουλίου, τον επόμενο μήνα, και θα ήθελα πάρα πολύ να παρευρεθούν μερικοί από εσάς», έγραψε.

«Ο χώρος έχει μικρή χωρητικότητα, οπότε μπορούμε να επιλέξουμε μόνο λίγους, αλλά ανυπομονώ πραγματικά για αυτό, θα τραγουδήσω μερικά καινούργια τραγούδια».

Τον περασμένο μήνα, μοιράστηκε επίσης μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από ένα στούντιο ηχογράφησης στο Instagram, γράφοντας: «Μακάρι να μπορούσα να βρω τις σωστές λέξεις για να εξηγήσω πόσο μου λείψατε όλοι. Δουλεύω για να επιστρέψω κοντά σας».

Με πληροφορίες από BBC

Πολιτισμός

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