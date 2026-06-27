Η Dua Lipa ανοίγει βιβλιοθήκη για τα βιβλία που κάποιοι φοβούνται

Η Dua Lipa δεν θέλει απλώς να προτείνει βιβλία. Θέλει να τους φτιάξει και ένα σπίτι.

Η Βρετανίδα pop star ανοίγει τη Manifesto Library, την πρώτη φυσική εκδοχή του Service95 Book Club, μέσα στο ιστορικό Livraria Lello στο Πόρτο της Πορτογαλίας. Η βιβλιοθήκη εγκαινιάζεται στις 27 Ιουνίου, στο πλαίσιο του νέου διεθνούς φεστιβάλ BABELL – City of Books, και θα παραμείνει μόνιμα στον χώρο του διάσημου βιβλιοπωλείου.

Η κίνηση δεν είναι απλώς μια ακόμη celebrity επέκταση ενός επιτυχημένου brand. Η Manifesto Library είναι αφιερωμένη σε βιβλία που έχουν απαγορευτεί, περιοριστεί, λογοκριθεί ή θεωρηθεί επικίνδυνα επειδή μιλούν για εξουσία, φυλή, σεξουαλικότητα, LGBTQIA+ ζωές, μνήμη και ελευθερία της έκφρασης.

Στη συλλογή θα υπάρχουν περίπου 100 βιβλία, οργανωμένα γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες: power, control, voice και memory. Ανάμεσά τους βρίσκονται το The Handmaid’s Tale της Μάργκαρετ Άτγουντ, το Felon του Ρέτζιναλντ Ντουέιν Μπετς, καθώς και έργα του Σαλμάν Ρούσντι και της Όλγκα Τοκάρτσουκ.

Η ίδια η Dua Lipa περιέγραψε τη βιβλιοθήκη ως αποτέλεσμα της επιθυμίας της να γίνει το Service95 Book Club «ένα σπίτι για συγγραφείς και αναγνώστες, όπου κι αν βρίσκονται και όποιες κι αν είναι οι συνθήκες τους». Όπως είπε, τα βιβλία που θα φιλοξενηθούν εκεί είναι βιβλία που «θέτουν ερωτήματα ή έχουν αμφισβητηθεί»: κάποια έχουν απαγορευτεί σε σχολικές περιφέρειες λόγω θεμάτων φυλής ή σεξουαλικότητας, άλλα γράφτηκαν για LGBTQIA+ αναγνώστες και περιορίστηκαν από δημόσια προβολή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι συγγραφείς πλήρωσαν με τη ζωή τους για τις λέξεις τους.

«Μερικές φορές, το πιο ανατρεπτικό πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να διαβάσεις ένα βιβλίο και μετά να μιλήσεις γι’ αυτό», ανέφερε η Dua Lipa στην ανακοίνωση της βιβλιοθήκης.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο ότι μια pop star ανοίγει βιβλιοθήκη. Είναι ότι η Dua Lipa παίρνει το μοντέλο του celebrity book club και το μεταφέρει από την ψηφιακή κατανάλωση στον φυσικό χώρο: σε ράφια, σε αίθουσες, σε ένα βιβλιοπωλείο με ιστορία, σε μια πόλη που γίνεται για λίγες μέρες διεθνές σημείο συνάντησης γύρω από το βιβλίο.

Το Livraria Lello, ένα από τα πιο γνωστά βιβλιοπωλεία της Ευρώπης, κλείνει φέτος 120 χρόνια ζωής. Η συνεργασία του με τη Dua Lipa δεν στηρίζεται στην ιδέα του βιβλίου ως lifestyle αντικειμένου, αλλά στην παλιά και πάντα επίκαιρη ιδέα ότι το βιβλίο είναι τεχνολογία ελευθερίας.

Σε μια εποχή όπου οι απαγορεύσεις βιβλίων, ειδικά στις ΗΠΑ, στοχεύουν συχνά έργα που μιλούν για φυλή, φύλο, σεξουαλικότητα και queer εμπειρίες, η Manifesto Library αποκτά καθαρά πολιτισμική σημασία. Δεν είναι απλώς ένας ωραίος χώρος για αναγνώστες. Είναι μια δημόσια απάντηση σε όσους θέλουν να αποφασίζουν ποιες ιστορίες, ποια σώματα και ποιες μνήμες επιτρέπεται να υπάρχουν στα ράφια.

Η Dua Lipa έχει ήδη χτίσει γύρω από το Service95 ένα ευρύτερο πολιτιστικό οικοσύστημα, με newsletter, book club, συζητήσεις με συγγραφείς και λογοτεχνικές επιλογές που συχνά ξεπερνούν τη λογική της εύκολης pop πρότασης. Με τη Manifesto Library, όμως, η κίνηση γίνεται πιο υλική και πιο πολιτική.

Γιατί εδώ το βιβλίο δεν προτείνεται απλώς για να διαβαστεί. Τοποθετείται ξανά δημόσια, εκεί όπου κάποιοι προσπάθησαν να το εξαφανίσουν.

Με στοιχεία από Rolling Stone