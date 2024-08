Η Disney ανακοίνωσε νέες ταινίες: Avatar 3, Star Wars και δύο παιδικές ταινίες Frozen

Τις νέες ταινίες που ετοιμάζει ανακοίνωσε η Disney και μεταξύ αυτών που «ερχονται» είναι το νέο Avatar 3 του Τζέιμς Κάμερον, νέο επεισόδιο Star Wars, αλλά και δύο νέες παιδικές ταινίες Frozen.

Οι λεπτομέρειες για νέες ταινίες της Disney, ανακοινώθηκαν σε μια γιγάντια εκδήλωση θαυμαστών, όπου μπροστά σε κοινό 12.000 ατόμων ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον ανακοίνωσε ότι το «Avatar: Fire And Ash», «δεν θα είναι αυτό που περιμένουν οι θεατές», ενώ ο Αμερικανός ηθοποιός Τζον Φαβρό μίλησε για τη νέα ταινία Star Wars με τίτλο The Mandalorian And Grogu, με πρωταγωνιστή τον Πέδρο Πασκάλ.

Οι ηθοποιοί Λίντσεϊ Λόχαν και Τζέιμι Λι Κέρτις, πρωταγωνιστές της κωμωδίας Freaky Friday του 2003 (Απίστευτη Παρασκευή, στα ελληνικά), εμφανίστηκαν επίσης στη σκηνή για να προωθήσουν το Freakier Friday (που θα μπορούσε να μεταφραστεί ως «Ακόμα πιο απίστευτη Παρασκευή»), το οποίο έχει προγραμματιστεί για το 2025.

Οι ανακοινώσεις έγιναν στο D23, το διετές συνέδριο για τα μέλη του επίσημου φαν κλαμπ της Disney, στην Καλιφόρνια την Παρασκευή. Ο σκηνοθέτης του Avatar Τζέιμς Κάμερον έκανε μια εμφάνιση - έκπληξη στο πλευρό των πρωταγωνιστών της ταινίας Zoe Saldana και Sam Worthington. Το έπος επιστημονικής φαντασίας, που θα κυκλοφορήσει στις 19 Δεκεμβρίου 2025, έρχεται μετά το Avatar του 2009 και το σίκουελ του Avatar: The Way Of Water, το οποίο κυκλοφόρησε το 2022.

«Η νέα ταινία δεν είναι αυτό που περιμένεις, αλλά σίγουρα αυτό που θέλεις», είπε ο Κάμερον στο κοινό.

Είπε ότι ήταν «πολύ νωρίς» για να μοιραστεί υλικό, αλλά άφησε το κοινό να δει το "cool concept art" που παρουσίαζε τους χαρακτήρες στον ουρανό και περικυκλωμένους από φωτιά. «Υπάρχουν νέοι πολιτισμοί και περιβάλλοντα και πλάσματα και νέα βιομάζα», είπε.

«Θα δείτε πολλά περισσότερα από την Πανδώρα, τον πλανήτη, που δεν έχετε ξαναδεί».

Η Λόχαν και η Κέρτις έγιναν δεκτοί με το κοινό όρθιο να τις χειροκροτά όρθιο στην όγδοη εκδήλωση D23, η οποία πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 11 Αυγούστου στο Συνεδριακό Κέντρο Anaheim στην Καλιφόρνια.

Η Κέρτις περιέγραψε την Freakier Friday - που μιλάει για μια μητέρα και μια κόρη που αλλάζουν σώμα χάρη σε ένα μαγικό κινέζικο fotune cookie - ως «πιο διασκεδαστική και πιο συναισθηματική» από την ταινία τους του 2003. Επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Chad Michael Murray του One Tree Hill και ο ηθοποιός του NCIS Mark Harmon επιστρέφουν για το σίκουελ.

Όσο για τη νέα ταινία Star Wars, The Mandalorian, ο εκτελεστικός παραγωγός Dave Filoni είπε ότι η παραγωγή ξεκίνησε «πριν από λίγες εβδομάδες» και αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026. «Βάζουμε ξανά το Star Wars στη μεγάλη οθόνη», είπε ο κ. Filoni.

Έρχονται δύο νέες ταινίες Frozen και οι Απίθανοι

Η ανακοίνωση ήρθε αφού ο επικεφαλής δημιουργικός διευθυντής της Pixar, Pete Docter, ανακοίνωσε ότι το The Incredibles 3 (Απίθανοι) ήταν επίσης στα σκαριά. Επιβεβαίωσε ότι ο Μπραντ Μπερντ, ο συγγραφέας και σκηνοθέτης πίσω από τις δύο πρώτες ταινίες, επέστρεψε για την επόμενη περιπέτεια από την αγαπημένη μυστική υπερ-οικογένεια.

Η σκηνοθέτις του Frozen, Τζένιφερ Λι, φάνηκε επίσης να επιβεβαιώνει ότι θα προστεθούν άλλες δύο ταινίες στο franchise του Frozen. «Βγαίνοντας από το Frozen 2, έχουμε ακόμα κάποιες ερωτήσεις... Τώρα καταλαβαίνετε γιατί θα χρειαστούν δύο ταινίες για να τις απαντήσουν», πείραξε.

Η Λι πρόσφερε μια πρώτη ματιά στο concept art για το Frozen 3, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το 2027.

Η Disney έχει ανακοινώσει πολλές νέες ταινίες για το επόμενο διάστημα, μεταξύ των οποίων η ταινία Μουφάσα, το prequel του Lion King, η Βαϊάνα 2, το Toy Story 5 και άλλες.

Με πληροφορίες από BBC