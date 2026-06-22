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Η δήμαρχος του Σαν Αντόνιο ζητά να ακυρωθεί η συναυλία του Κάνιε Γουέστ στο Alamodome

Η Τζίνα Ορτίζ Τζόουνς δήλωσε ότι το Σαν Αντόνιο δεν πρέπει να φιλοξενήσει τον Ye σε δημοτική εγκατάσταση στις 4 Ιουλίου, επικαλούμενη το ιστορικό αντισημιτικών δηλώσεων και ρητορικής μίσους του ράπερ.

The LiFO team
The LiFO team
Η δήμαρχος του Σαν Αντόνιο ζητά να ακυρωθεί η συναυλία του Κάνιε Γουέστ στο Alamodome Facebook Twitter
Φωτογραφία : Getty images
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Η δήμαρχος του Σαν Αντόνιο, Τζίνα Ορτίζ Τζόουνς, ζήτησε να ακυρωθεί η προγραμματισμένη συναυλία του Κάνιε Γουέστ, πλέον Ye, στο Alamodome στις 4 Ιουλίου.

Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, σε μια χρονιά με ιδιαίτερο συμβολικό βάρος, καθώς το 2026 συμπληρώνονται 250 χρόνια από την ίδρυση της χώρας. Η Ορτίζ Τζόουνς έγραψε στα social media ότι το Σαν Αντόνιο, γνωστό και ως «Military City USA», δεν πρέπει να φιλοξενήσει σε εγκατάσταση που χρηματοδοτείται από την πόλη έναν καλλιτέχνη με ιστορικό ρητορικής μίσους και αντισημιτικών σχολίων.

«Στηρίζω την ακύρωση της συναυλίας του Κάνιε Γουέστ», ανέφερε η δήμαρχος, προσθέτοντας ότι η στάση απέναντι στον αντισημιτισμό είναι μέρος της προσπάθειας για «μια πιο τέλεια Ένωση», παραπέμποντας στη γνωστή φράση από το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Η παρέμβασή της έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αντίδραση του γερουσιαστή της Φλόριντα, Ρικ Σκοτ, για τις προγραμματισμένες συναυλίες του Ye στο Raymond James Stadium της Τάμπα, στις 26 και 28 Ιουνίου. Σε επιστολή του προς την Tampa Sports Authority, ο Σκοτ χαρακτήρισε τις αντισημιτικές δηλώσεις του Ye «προσβολή» για τις αξίες των κατοίκων της Τάμπα και «χαστούκι» στην εβραϊκή κοινότητα της Φλόριντα, ζητώντας να επανεξεταστεί η απόφαση φιλοξενίας των συναυλιών και να μη χρησιμοποιηθεί δημόσιο χρήμα για τη διοργάνωσή τους.

Η πρόσφατη επιστροφή του Ye στις μεγάλες σκηνές έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και ακυρώσεις. Τον Απρίλιο, το Wireless Festival στο Λονδίνο ακυρώθηκε μετά την άρνηση εισόδου του ράπερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ συναυλίες του έχουν συναντήσει εμπόδια ή ακυρώσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω των αντισημιτικών δηλώσεών του και των αναφορών του στον ναζισμό.

Τον Ιανουάριο, ο Ye είχε δημοσιεύσει ολοσέλιδη διαφήμιση στη Wall Street Journal, με την οποία ζητούσε συγγνώμη για προηγούμενες αντισημιτικές δηλώσεις και συμπεριφορές του, συνδέοντάς τες με προβλήματα ψυχικής υγείας. Στο ίδιο κείμενο ανέφερε ότι οι εξηγήσεις αυτές δεν αποτελούν δικαιολογία για όσα είπε ή έκανε.

Παρά τις αντιδράσεις, οι συναυλίες στην Τάμπα και στο Σαν Αντόνιο παραμένουν, προς το παρόν, προγραμματισμένες.

με στοιχεία από Rolling Stone

Πολιτισμός

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