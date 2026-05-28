Η DARA γίνεται η πρώτη Βουλγάρα καλλιτέχνιδα που εισέρχεται στο Billboard Chart

Το τραγούδι «Bangaranga» της φετινής νικήτριας της Eurovision, εξελίσσεται σε μεγάλη διεθνή επιτυχία.

Λίγο μετά τη νίκη της Dara, από τη Βουλγαρία, στον διαγωνισμό της, η 27χρονη τραγουδίστρια έγινε η πρώτη Βουλγάρα καλλιτέχνιδα που καταφέρνει να εισέλθει στο Billboard Global 200 chart.

Το τραγούδι «Bangaranga», σε σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπουλου, έκανε αυτή την εβδομάδα ντεμπούτο στο παγκόσμιο chart streaming.

Παράλληλα, η DARA βρέθηκε στην 90ή θέση ανάμεσα στους δημοφιλέστερους καλλιτέχνες παγκοσμίως, σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές.

Η εμφάνιση στον τελικό της Eurovision 2026:

Την Τετάρτη 27 Μαΐου, η τραγουδίστρια ανήρτησε βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου εμφανίζεται να «πηδάει πάνω-κάτω» στον καναπέ της, υψώνοντας προς την κάμερα ένα ποτήρι με κρασί, γιορτάζοντας τη νέα κατάκτηση του τραγουδιού της.

Την ίδια ώρα, μία ερώτηση φαίνεται να τη συνοδεύει παντού: τι σημαίνει τελικά η λέξη «Bangaranga»;

Σε ανάρτηση που έχει καρφιτσωμένη στο Instagram, η DARA εξηγεί ότι η φράση είναι εμπνευσμένη από αρχαίους βουλγαρικούς τελετουργικούς χορευτές, οι οποίοι σύμφωνα με την παράδοση έδιωχναν τα κακά πνεύματα.

Για την ίδια, το «Bangaranga» συμβολίζει την επιλογή της αγάπης αντί του φόβου.

«Είναι ο ανώτερος εαυτός σου που βγαίνει μπροστά - πιο δυνατός από το άγχος, την αμφιβολία, τη ντροπή και το εσωτερικό χάος», ανέφερε χαρακτηριστικά.