Η Chloë Sevigny γυρίζει ντοκιμαντέρ για τους Deadheads χωρίς τους Grateful Dead

Η Chloë Sevigny βρίσκεται πίσω από το «Summer Tour», ένα ντοκιμαντέρ που δεν ασχολείται με τους Grateful Dead αλλά με την κοινότητα που τους ακολουθεί. Η ταινία, που έκανε πρεμιέρα στο Telluride και θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι, εστιάζει αποκλειστικά στους Deadheads μια επιλογή που μετατοπίζει το βλέμμα από τον μύθο στο πλήθος.

Σε συνέντευξή της στο Rolling Stone, η Sevigny, γνωστή από τις ταινίες «Boys Don’t Cry» και τη σειρά «Big Love», χαρακτήρισε το φιλμ «ταινία δρόμου» και «ερωτική επιστολή στην Αμερική». Η μπάντα δεν εμφανίζεται καθόλου: στο επίκεντρο βρίσκονται οι θαυμαστές και η κουλτούρα που δημιούργησαν γύρω από τη μουσική.

Θαυμαστές των Grateful Dead σε εκδήλωση μνήμης για τον Bob Weir στο Σαν Φρανσίσκο, (Φωτογραφία: Yalonda M. James / S.F. Chronicle)

Η κυκλοφορία του «Summer Tour» έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του συνιδρυτή των Grateful Dead, Bob Weir, σε ηλικία 78 ετών. Μετά την ανακοίνωση της απώλειας, θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο Haight-Ashbury του Σαν Φρανσίσκο, μετατρέποντας τη γειτονιά σε τόπο δημόσιου πένθους.

Ο Caleb Hammy και ο Andy Mellon παρακολουθούν μουσική εκδήλωση μνήμης για τον Bob Weir των Grateful Dead, στη συνοικία Haight του Σαν Φρανσίσκο, (Φωτογραφία: Minh Connors / S.F. Chronicle)

Η ταινία καταγράφει αυτή τη διαχρονική αφοσίωση, εστιάζοντας στην κοινότητα που διαμορφώθηκε γύρω από τη μουσική και παραμένει ενεργή, γενιά μετά γενιά.