Η Βίκυ Καγιά, ο Σον Πεν και ο Τομ Γουέιτς στους κινηματογράφους από αύριο

Αυτή την εβδομάδα ο Αλέξανδρος Βούλγαρης φέρνει το Πολύδροσο στα θερινά σινεμά και διερευνά τις σχέσεις μάνας και κόρης μέσα από το προσωπικό του φιλμικό ιδίωμα, έχοντας για πρωταγωνίστριες τη Βίκυ Καγιά και την τακτική συνεργάτιδά του Σοφία Κόκκαλη.

Απέναντί του έχει το Asphalt City με τον Σον Πεν, που μυστηριωδώς συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του περσινού φεστιβάλ Καννών, μπορεί να άλλαξε τίτλο –τότε λεγόταν Black Flies- αλλά δεν μπόρεσε να αλλάξει το γεγονός ότι παραμένει στη σκιά του σκορσεζικού Bringing out the Dead.

Το Kings of the World αποτελεί ένα μυστικιστικό ξύπνημα στη βία της ορεινής κολομβιανής ενδοχώρας για μια παρέα πέντε εφήβων και μας κάνει κάπως να αναθαρρήσουμε για την επερχόμενη μεταφορά του «Eκατό Χρόνια Μοναξιά» από το Netflix, καθώς η δημιουργός του Λάουρα Μόρα Ορτέγκα έχει σκηνοθετήσει μερικά επεισόδια.

Το Βοy Kills World είναι ένας ανυπόφορος αχταρμάς δράσης, anime, arcade game, meta κωμωδίας δράσης και μελοδράματος, νομίζεις ότι το παρακολουθείς σε κάποιον από εκείνους τους πλανήτες του Interstellar, όπου κάθε δέκα λεπτά διαρκούν τρεις ώρες. Κρίμα για τον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ που δούλεψε πολύ γι’ αυτό.

Ο δημιουργός του Damaged μπορεί να λέγεται Τέρι ΜακΝτόνα, αλλά καμία σχέση με τους γνωστούς αδερφούς ΜακΝτόνα δεν έχει, κι αν ποτέ έβλεπαν την ταινία του, υποψιαζόμαστε πως ούτε κι εκείνοι θα ήθελαν να έχουν σχέση μαζί του.

H Λώξη ίσως να μην έχει κινηματογραφικό ενδιαφέρον, αλλά θα δώσει στους θεατές του πολλά περισσότερα από μια απλή είδηση επί του θέματος.

Η Λώξη είναι ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει επί έξι μήνες την πρώτη ηθοποιό με σύνδρομο Down που υπέγραψε σύμβαση με το Εθνικό Θέατρο. Κινηματογραφικό ενδιαφέρον ίσως να μην έχει, αλλά θα δώσει στους θεατές του πολλά περισσότερα από μια απλή είδηση επί του θέματος.

Έχουμε και ποδαρικό στις θερινές επανεκδόσεις αυτή την εβδομάδα με το ασπρόμαυρο κι αγαπημένο Down by Law του Τζιμ Τζάρμους. Το «Jockey full of bourbon», oι βάλτοι της Λουιζιάνα και τα σπαστά αγγλικά του Ρομπέρτο Μπενίνι σε μια φιλμική μπαλάντα ανδρικής συντροφικότητας που θα ακούσουμε μετά χαράς και πάλι σε ένα θερινό κοντά μας. Τέλος, κυκλοφορεί και το Strangers: Chapter 1, για το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική προβολή – ερμηνεύστε το, όπως θέλετε.