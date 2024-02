Η Βανέσα Ουίλιαμς θα πρωταγωνιστήσει στο μιούζικαλ του Έλτον Τζον «Ο διάβολος φοράει Πράντα»

Η Βανέσα Ουίλιαμς έχει επιλεγεί ως η τρομερή διευθύντρια του διάσημου περιοδικού μόδας Μιράντα Πρίστλι στο «Ο Διάβολος φοράει Πράντα» στη νέα μουσική προσαρμογή του Έλτον Τζον.

Η σκηνική παραγωγή βασίζεται στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα της Λόρεν Βάισμπεργκερ του 2003 και στην κινηματογραφική εκδοχή του 2006, στην οποία πρωταγωνιστούσε η Μέριλ Στριπ ως Πρίστλι και η Αν Χάθαγουεϊ ως βοηθός της.

Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα το καλοκαίρι στο Theatre Royal Plymouth πριν ανοίξει τον Οκτώβριο στο θέατρο Dominion του Λονδίνου, θέατρο με μια από τις μεγαλύτερες χωρητικότητες στο Λονδίνο.

Σηματοδοτεί την επιστροφή στο θέατρο στο Ηνωμένου Βασιλείου για την Ουίλιαμς, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στη σκηνή του West End στο μιούζικαλ City of Angels, το οποίο εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 τον Μάρτιο του 2020 έκλεισε μετά από λίγες μόνο παραστάσεις.

Η σταρ, γνωστή για την καριέρα της στο τραγούδι και τους τηλεοπτικούς της ρόλους στο Ugly Betty and Desperate Housewives, έχει εμφανιστεί αρκετές φορές στο Broadway, συμπεριλαμβανομένης μιας υποψήφιας για τον Tony ερμηνείας στο Into the Woods του Στίβεν Σόντχαϊμ το 2002 και στο The Trip to Bountiful του Χόρτον Φουτ το 2013.

Το «Ο Διάβολος φοράει Πράντα» ανεβαίνει με πρωτότυπη μουσική γραμμένη από τον Έλτον Τζον και στίχους της τραγουδίστριας και τραγουδοποιού Σέινα Ταούμπ. Τη σκηνοθεσία και τη χορογραφία έχει ο τρεις φορές νικητής του βραβείου Tony Τζέρι Μίτσελ.

Η Ουίλιαμς είπε ότι «το να φέρεις στη ζωή τη Μιράντα Πρίσλι στο Γουέστ Εντ είναι ένα απόλυτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

Ο Έλτον Τζον έχει περιγράψει τη μουσική του ως «πολύ μοντέρνα», που κυμαίνεται σε σοβαρά, αυθόρμητα, ρομαντικά και επιπόλαια τραγούδια. Τελευταία του επιτυχία ήταν στο θέατρο Almeida στο Λονδίνο το 2022 με ένα μιούζικαλ για την τηλε-ευαγγελίστρια Τάμι Φέι.

Με πληροφορίες από Guardian