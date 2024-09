Η Αθήνα υποδέχεται έναν σπουδαίο τζαζίστα και τις πρώτες εικαστικές εκθέσεις της σεζόν

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Kamasi Washington

Από τους κορυφαίους σύγχρονους τζαζίστες, ο Washington ξεκίνησε να παίζει σαξόφωνο 13 ετών, έχοντας ως ήρωά του τον John Coltrane. Έκτοτε, δημιουργεί μουσική προοδευτική και αυτοσχεδιαστική, ζωντανή και πρωτότυπη, που δεν μοιάζει με κανένα από τα ακούσματα του παρελθόντος, αντλώντας επιρροές από το χιπ-χοπ, την R&B και την κλασική μουσική.

1/10, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Αθήνα, είσοδος: 26-90 ευρώ

L’Entourloop

Tο δίδυμο των Γάλλων producers ξαναχτυπά.

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους, το δίδυμο των Γάλλων producers ξαναχτυπά για να μας παρασύρει στο ηχητικό του σύμπαν που συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία από hip-hop, dub, reggae και jungle. Γνωστοί για το show που προσφέρουν σε κάθε ζωντανή εμφάνισή τους, οι L’Entourloop ανεβαίνουν στη σκηνή με δύο MCs, τον Troy Berkley και τον BlabberMouf, καθώς και με τον τρομπετίστα N’Zeng.

28/9, 21:00, Fuzz Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος (Πειραιώς & Χαμοστέρνας), είσοδος: 25 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

K-Ρop Night with Παυλίνα Λη x K-Pop Encore

Το πρώτο μεγάλο K-music πάρτι στην Αθήνα είναι γεγονός για όλους τους λάτρεις της κορεάτικης κουλτούρας και υπόσχεται μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και vibes. Η Παυλίνα Λη θα είναι η host της βραδιάς και στα decks θα βρίσκονται οι φοβεροί K-Pop Encore που θα φροντίσουν να χορεύουμε ασταμάτητα μέχρι το πρωί.

27/9, 19:00, Arch Club, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 111, είσοδος: 10 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Techniques 2024

Ηeadliner του Techniques 2024 ο Sοlomun.

Το πρώτο μέρος του μεγάλου χορευτικού φεστιβάλ της Αθήνας. Η απόλυτη Blend εμπειρία επιστρέφει για 13η χρονιά για δύο ημέρες με headliner τον Sοlomun, τον αδιαμφισβήτητο σούπερ-σταρ της ηλεκτρονικής dance σκηνής και αγαπημένο του ελληνικού κοινού σε ένα event που θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα κρατήσει μέχρι τη 01:00.

28/9, 17:00, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Πειραιάς, είσοδος: από 35 ευρώ

Athens Coffee Festival

Πολλά events για όλους όσους αγαπάνε τον καλό καφέ.

Η μεγαλύτερη γιορτή του καφέ φέτος έχει εξαιρετικά brews, espresso ανώτερης ποιότητας, καφέδες που ξεχωρίζουν για τα εκπληκτικά γευστικά και αρωµατικά τους χαρακτηριστικά από τη Γουατεμάλα, την Κόστα Ρίκα, τον Παναμά, την Τζαμάικα, την Κολομβία, τη Βραζιλία, το Εκουαδόρ, το Περού, την Αιθιοπία, την Ινδονησία, το Βιετνάμ και πολλές ακόμα χώρες με παράδοση στην παραγωγή του καφέ και άλλα πολλά events για όλους όσους αγαπάνε τον καλό καφέ.

28-30/9, 10:00, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Alter Ego

Σαν Ωραίες Γυναίκες Τούτες Οι Μέρες Του Καλοκαιριού, Σμαράγδα Παπούλια

Ολόσωμα πορτρέτα, κυρίως γυναικεία, προβάλλουν εμφατικά στο κέντρο του πίνακα. Πολλαπλές μορφές σε διακοσμητικό φόντο, με καθηλωτικό βλέμμα, άλλοτε θυμωμένο άλλοτε διερευνητικό ή μελαγχολικό, συχνά ερωτικό, μοιάζουν να απορούν για την ανθρώπινη ύπαρξη και τη θέση της στον σύγχρονο κόσμο. Συνοδευόμενα από ποίηση της ίδιας, τα έργα της Σμαράγδας Παπούλια αποκαλύπτουν τον «άλλο» της εαυτό.

25/9-15/10, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, Κολωνάκι, Δευτ.-Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 10:00-14:00

Φόνισσες

Ο τίτλος της έκθεσης παραπέμπει στο έργο-ορόσημο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Η φόνισσα (1903).

Μια ομαδική έκθεση που διερευνά το αρχέτυπο της επικίνδυνης γυναίκας-θηλυκότητας που απειλεί την πατριαρχία, μιμούμενη τα βίαια μέσα και εργαλεία της στην προσπάθεια αυτο-προσδιορισμού, σωτηρίας και χειραφέτησης. Ο τίτλος της έκθεσης παραπέμπει στο έργο-ορόσημο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Η φόνισσα (1903). Με τη συμμετοχή των Ελένης Καράκου, Μαρκέλλας Ξυλογιαννοπούλου, Miammy, Μαλβίνας Παναγιωτίδη και Εύας Παπαμαργαρίτη.

25/9-16/11, State of Concept, Τούσα Μπότσαρη 19, Τετ.-Παρ. 16:30-20:30, Σάβ. 12:00-17:00

Δίασμα

Η έκθεση «Δίασμα» παίρνει το νήμα της ιστορίας του ενδύματος και μέσα από την ιδιαίτερα σημαντική συλλογή και το σπάνιο αρχείο του ΙΒΠ.

Mε αφορμή τη συμπλήρωση πενήντα ετών της ερευνητικής, μουσειακής και εκδοτικής δραστηριότητας του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντωνίου (ΙΒΠ) και της ιδρύτριάς του Ιωάννας Παπαντωνίου, η έκθεση «Δίασμα» παίρνει το νήμα της ιστορίας του ενδύματος και μέσα από την ιδιαίτερα σημαντική συλλογή και το σπάνιο αρχείο του ΙΒΠ συνδέει την παράδοση και το παρελθόν με το σήμερα, την καινοτομία και τις προκλήσεις του αύριο.

26/9-12/1/2025, Μουσείο Μπενάκη - Κτίριο Οδού Πειραιώς, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου

Τhe Deeper I Go, The More I Reveal

Pumping Bags VI (2020) Mixed media on canvas, 78,5x55cm

Η Μαρία Φραγκουδάκη κινείται σ’ έναν άξονα όπου συγκεράζονται διαφορετικής φύσης ζητήματα, κοινωνικά, βιωματικά και περιβαλλοντικά, με έργα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας. Παρατηρώντας τα, διαπιστώνει κανείς ότι θίγουν θέματα που αναφέρονται σε δύο συγγενείς έννοιες, τον βίο και τον οίκο.

28/9-9/11, Blender Gallery, Ζησιμοπούλου 4, Γλυφάδα, Τρ. 10:00-18:00, Τετ.-Παρ. 10:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

ΘΕΑΤΡΟ

Ο Θεός της σφαγής

Φωτ.: Γιώργος Αναστασάκης

Το θέατρο Πορεία καλωσορίζει άλλη μια φορά το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης και το έργο της Γιασμίνα Ρεζά Ο Θεός της σφαγής, ένα από τα κορυφαία δείγματα της σύγχρονης δραματουργίας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάνος Βαβαδάκης. Σε ένα σαλόνι στο Παρίσι δυο νεαρά ζευγάρια συναντιούνται για να συζητήσουν τη συμπλοκή των εντεκάχρονων παιδιών τους. Αναζητώντας μια αμοιβαία αποδεκτή λύση, θα φανερώσουν τους μύχιους εαυτούς τους και η αρχικά πολιτισμένη, ώριμη συζήτηση θα οδηγηθεί στη βαρβαρότητα.

Έως 27/9, θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69, πλ. Βικτωρίας, Τετ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 19:30, είσοδος: 12-22 ευρώ

Η τελευταία απολογία του Νίκου Κοεμτζή

Φωτ.: Μάνος Ξηρουχάκης

Ο Νίκος Κοεμτζής έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που το 1973, στην πίστα του λαϊκού κέντρου Νεράιδα της Αθήνας, σκότωσε τρεις «για ένα ζεϊμπέκικο». Στο μοναδικό μέχρι σήμερα θεατρικό έργο του Βαγγέλη Γέττου για την υπόθεση που συγκλόνισε την Ελλάδα, ο ήρωας κάνει μια ευχή την ώρα που ξεψυχά: να του δοθεί η ευκαιρία να αφηγηθεί την ιστορία του για μια τελευταία φορά. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αλέξανδρος Νικόλαος Μπαλαμώτης. Ερμηνεύει ο Μάρκος Γέττος.

Έως 29/10, θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Mεταξουργείο, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος: 10-15 ευρώ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Carmina Burana

Το πιο διάσημο συμφωνικό-χορωδιακό έργο του 20ού αιώνα, «Carmina Burana», του Γερμανού συνθέτη Carl Orff παρουσιάζεται από την Εθνική Όπερα της Οδησσού με τη συμμέτοχη 150 συντελεστών. Η βάση της σκηνικής αυτής καντάτας είναι 24 ποιήματα από την ομώνυμη συλλογή μεσαιωνικής ποίησης. «Carmina Burana» στα λατινικά σημαίνει «Τραγούδια του Μπόγερν» και αντιστοιχεί στο όνομα του αρχικού χειρογράφου «Codex Buranus» το οποίο βρέθηκε το 1803 στο μοναστήρι των Βενεδικτίνων του Μπόγερν. Ο Orff φαντάστηκε ένα νέο έργο με μια συνεχή αλλαγή φωτεινών, αντίθετων εικόνων και μια χορωδία που τραγουδά και χορεύει.

2/10, 21:00, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Αθήνα, είσοδος: 35-120 ευρώ