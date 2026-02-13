Η Αρουντάτι Ρόι αποχωρεί από την Berlinale καταγγέλλοντας δηλώσεις για τη Γάζα

Η Ινδή συγγραφέας Αρουντάτι Ρόι ακύρωσε αιφνιδιαστικά απόψε τη συμμετοχή της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου (Berlinale), κάνοντας λόγο για «εξωφρενικές δηλώσεις» του προέδρου της κριτικής επιτροπής σχετικά με τη Γάζα και τη στάση που οφείλουν, ή όχι, να τηρούν οι καλλιτέχνες απέναντι στην πολιτική.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην κριτική ότι η Berlinale εκφράζει αλληλεγγύη προς τους Ουκρανούς και τους Ιρανούς, αλλά όχι προς τους Παλαιστινίους -επειδή αυτό απηχεί τη θέση της γερμανικής κυβέρνησης- ο επικεφαλής της επιτροπής δήλωσε ότι οι κινηματογραφιστές «πρέπει να μείνουν εκτός πολιτικής, καθώς αποτελούν αντίβαρο σε αυτήν». «Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά του λαού, όχι των πολιτικών. Οι ειδήσεις δεν είναι συναισθηματικές, η πολιτική δεν είναι συναισθηματική, αλλά οι ταινίες είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Αρουντάτι Ρόι, συγγραφέας μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος «Ο Θεός των Μικρών Πραγμάτων», για το οποίο τιμήθηκε με το Βραβείο Booker το 1997, απάντησε ότι «το να ακούς πως η τέχνη δεν πρέπει να είναι πολιτική είναι σοκαριστικό». Όπως σημείωσε, μια τέτοια θέση «καταπνίγει τη συζήτηση για ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, τη στιγμή που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας σε πραγματικό χρόνο, σε μια εποχή που καλλιτέχνες, συγγραφείς και κινηματογραφιστές θα έπρεπε να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να το σταματήσουν».

«Αν οι μεγαλύτεροι σκηνοθέτες και καλλιτέχνες της εποχής μας δεν μπορούν να μιλήσουν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ιστορία θα τους κρίνει. Είμαι σοκαρισμένη και εξοργισμένη», τόνισε.

Η Ρόι επρόκειτο να παραστεί στη φετινή Berlinale με αφορμή την προβολή της ταινίας «In Which Annie Gives It Those Ones», στην οποία είχε συμμετάσχει ως σεναριογράφος και πρωταγωνίστρια.

Υπενθυμίζεται ότι στη Berlinale του 2024, κατά την τελετή απονομής των βραβείων, καλλιτέχνες είχαν ζητήσει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ την περασμένη χρονιά διαβάστηκε δήλωση δημιουργών που κατηγορούσαν τη Γερμανία ότι «υποστηρίζει μια γενοκτονία».