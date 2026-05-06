Η Αριάνα Ρόουζ Φίλιπ έγραψε ιστορία στο Met Gala: Η πρώτη τρανς χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου στον θεσμό

Το Met Gala έχει μάθει να παράγει εικόνες που κυκλοφορούν παντού: εντυπωσιακά φορέματα, εμβληματικές σκάλες, θεατρικές εισόδους και μύθους μιας βραδιάς. Φέτος, μία από τις πιο σημαντικές εικόνες του ήταν και μία από τις πλέον καθυστερημένες.

Η Αριάνα Ρόουζ Φίλιπ (Aaron Rose Philip) έγινε η πρώτη χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου που παρευρέθηκε στο Met Gala στην ιστορία του θεσμού. Το μοντέλο και μουσικός από την Αντίγκουα και τις ΗΠΑ, που έχει τετραπληγική εγκεφαλική παράλυση, εμφανίστηκε στη φετινή διοργάνωση φορώντας δημιουργία του οίκου Collina Strada και μίλησε στη Vogue για μια παρουσία που, όπως εξομολογήθηκε, για πολύ καιρό έμοιαζε αδιανόητη. Το περιοδικό την παρουσιάζει επίσης ως μούσα της Collina Strada, cover star της βρετανικής Vogue και μία από τις προσωπικότητες που συμμετείχαν στη νέα έκθεση του Costume Institute.

φωτογραφία: Ryan Petrus

«Για τόσο καιρό, τα ανάπηρα άτομα δεν εκπροσωπούνταν πουθενά», δήλωσε στη Vogue, εξηγώντας πως ακόμη και η ιδέα της παρουσίας ενός ανάπηρου ατόμου σε ένα γεγονός όπως το Met Gala δεν είχε χωρέσει μέχρι πρότινος στη συλλογική φαντασία της μόδας.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στην παρουσία της Φίλιπ δεν περιορίζεται στο «πρώτη φορά». Βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο η ίδια αρνείται να εγκλωβιστεί σε αυτόν τον τίτλο. Όπως σημείωσε, τα ανάπηρα άτομα στη δημόσια σφαίρα συχνά χαρακτηρίζονται αυτόματα ως ακτιβιστές, επειδή αναγκάζονται να διεκδικούν το αυτονόητο και να εξοικειώνουν το κοινό με σώματα που η βιομηχανία δεν είχε μάθει να υποδέχεται. Για εκείνη, είναι εξίσου κρίσιμο η μόδα να προβάλλει τα ανάπηρα άτομα ως ταλέντα και δημιουργούς, και όχι μόνο ως φωνές διεκδίκησης.

Η Φίλιπ διαθέτει ήδη μια αξιοσημείωτη πορεία. Το 2018 έγινε το πρώτο μαύρο, trans και σωματικά ανάπηρο μοντέλο που εκπροσωπήθηκε από μεγάλο πρακτορείο, ενώ το 2021 έγινε το πρώτο μοντέλο σε αναπηρικό αμαξίδιο που περπάτησε για μεγάλο luxury brand, στο show του οίκου Moschino.

Στη Vogue υπογράμμισε ότι η μόδα έχει κάνει βήματα προόδου σε ζητήματα φυλής και ταυτότητας φύλου, αλλά δεν έχει περάσει με τον ίδιο ρυθμό το κατώφλι της αναπηρίας. Η παρουσία της στο Met Gala λειτουργεί ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση: όχι ως μια «φιλανθρωπική» υποσημείωση, αλλά ως υπενθύμιση ότι η ομορφιά και η καλλιτεχνική φιλοδοξία ανήκουν και σε σώματα που η βιομηχανία άργησε να θεωρήσει κεντρικά.

Η Αριάνα Ρόουζ Φίλιπ δεν ζήτησε από το Met Gala να τη δεχτεί ως εξαίρεση. Μπήκε στον χώρο σαν να έπρεπε να βρίσκεται εκεί από πάντα.

με στοιχεία από Vogue, PinkNews