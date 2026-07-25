Η Αριάνα Γκράντε μετατρέπει την περιοδεία της σε μηχανισμό κουίρ αλληλεγγύης

Για χρόνια, η Αριάνα Γκράντε έκανε δωρεές σε οργανώσεις και κοινότητες χωρίς να χτίζει γύρω από αυτές μια επίσημη δημόσια ταυτότητα.

Πρόσφερε κάθε χρόνο χρήματα στο Royal Manchester Children’s Hospital, διέθετε τα έσοδα ορισμένων εμφανίσεών της σε μη κερδοσκοπικούς φορείς, χρηματοδότησε ανώνυμα μια γιορτινή δράση για τρανς νέους και, το 2022, ξεκίνησε μια εκστρατεία που συγκέντρωσε 3 εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξή τους.

Τώρα, αυτές οι διάσπαρτες πράξεις αποκτούν όνομα, δομή και δημόσιο πρόσωπο. Το Brighter Days Ahead Foundation, που δημιουργήθηκε τον Μάιο, συγκεντρώνει τη φιλανθρωπική δράση της τραγουδίστριας γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες: τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, την αναπαραγωγική υγεία, τα δικαιώματα των μεταναστών και την ψυχική υγεία.

Η Γκράντε, όμως, δεν περιορίζεται στο να βάλει το όνομά της σε ένα ίδρυμα. Χρησιμοποιεί την Eternal Sunshine Tour ως βασικό μηχανισμό χρηματοδότησης και προβολής του. Σε κάθε σταθμό της περιοδείας παρουσιάζονται εθνικές και τοπικές οργανώσεις. Τα ονόματά τους εμφανίζονται στις κεντρικές οθόνες των συναυλιακών χώρων κατά την αντίστροφη μέτρηση πριν από την έναρξη του σόου, ενώ όσοι θαυμαστές κάνουν δωρεά μπορούν να πάρουν μέρος σε κλήρωση για ένα ταξίδι στην τελευταία συναυλία της περιοδείας στο Λονδίνο.

Η φιλανθρωπία δεν εμφανίζεται έτσι σαν ξένο σώμα κολλημένο πάνω στην ποπ εμπειρία. Μπαίνει στην αναμονή, στις οθόνες, στην προσμονή του κοινού και στην ίδια τη λειτουργία της κοινότητας των θαυμαστών. Η λογική είναι απλή: οι θεατές δεν χρειάζεται να απομακρυνθούν από τη συναυλία για να ακούσουν ένα ξεχωριστό μήνυμα. Το μήνυμα τους συναντά εκεί όπου ήδη βρίσκονται.

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν μέσα από την περιοδεία θα μοιραστούν στις οργανώσεις που παρουσιάζονται σε κάθε πόλη. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι δωρεές που έχουν ανακοινωθεί προέρχονται αποκλειστικά από την προσωπική προσφορά της Γκράντε.

Μία από τις οργανώσεις που έχει ήδη στηρίξει είναι η Trans Lifeline, η οποία λειτουργεί γραμμή υποστήριξης για τρανς ανθρώπους. Η οργάνωση έχει λάβει συνολικά 125.000 δολάρια: 75.000 δολάρια ως έκτακτη χρηματοδότηση τον Ιούνιο του 2025 και άλλα 50.000 δολάρια με την επίσημη έναρξη του ιδρύματος τον Μάιο.

Η χρηματοδότηση βοήθησε την Trans Lifeline να επαναφέρει ένα πρόγραμμα μικροεπιχορηγήσεων, μέσω του οποίου διανεμήθηκαν 100.000 δολάρια απευθείας σε τρανς ανθρώπους, σε συνεργασία με πέντε οργανώσεις βάσης. Μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε επίσης για τη βελτίωση των παροχών προς τους εργαζομένους που διαχειρίζονται τις κλήσεις ανθρώπων σε κρίση.

Η ορατότητα που προσφέρει ένα διάσημο πρόσωπο μπορεί να αποδειχθεί σχεδόν εξίσου σημαντική με τα ίδια τα χρήματα. Η Trans Lifeline βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε μεμονωμένους δωρητές, ενώ οι συνεργασίες με καλλιτέχνες και ανθρώπους της μόδας έχουν βοηθήσει τη δράση της να φτάσει σε πολύ μεγαλύτερο κοινό. Πρόσφατο παράδειγμα ήταν η καμπάνια «Protect the Dolls» του σχεδιαστή Κόνερ Άιβς, η οποία συγκέντρωσε περισσότερα από 500.000 δολάρια όταν πρόσωπα όπως ο Πέδρο Πασκάλ άρχισαν να φορούν δημόσια το σχετικό μπλουζάκι.

Η φιλανθρωπία των διασήμων αντιμετωπίζεται συχνά με καχυποψία, σαν ένας εύκολος τρόπος να συνδεθεί ένα γνωστό πρόσωπο με μια «καλή υπόθεση» χωρίς ουσιαστική οικονομική ή προσωπική δέσμευση. Σύμφωνα με τη σύμβουλο φιλανθρωπικής δράσης της Γκράντε, Σόνα Νεπ, αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο η τραγουδίστρια απέφευγε επί χρόνια να δημιουργήσει επίσημο ίδρυμα. Δεν ήθελε να θεωρηθεί ότι παρουσιάζει τον εαυτό της ως φιλάνθρωπο. Γνωρίζει, όπως είπε η Νεπ, ότι είναι καλλιτέχνις.

Η δημιουργία μιας επίσημης δομής, ωστόσο, επιτρέπει πλέον στη Γκράντε να κατευθύνει τα χρήματα πιο στρατηγικά, να συνεργάζεται με άλλους χρηματοδότες και να προσφέρει στις οργανώσεις όχι μόνο στιγμιαία δημοσιότητα αλλά και πιο σταθερή υποστήριξη.

Το Brighter Days Ahead Foundation λειτουργεί υπό τη θεσμική και οικονομική ομπρέλα του Entertainment Industry Foundation, ενός κοινωφελούς οργανισμού που ιδρύθηκε το 1942 για να υποστηρίζει τη φιλανθρωπική δράση ανθρώπων της αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος. Το ίδιο μοντέλο έχει επιτρέψει και σε άλλες προσωπικότητες, όπως η Σαρλίζ Θερόν και η Ολίβια Ροντρίγκο, να δημιουργήσουν φορείς για τη συγκέντρωση και τη διανομή χρημάτων.

Το μεγαλύτερο από τα τέσσερα ταμεία του ιδρύματος της Γκράντε ονομάζεται Protect and Defend. Χρηματοδοτεί οργανώσεις που παρέχουν νομική και νομοθετική υποστήριξη για τα δικαιώματα τρανς νέων, μεταναστών και ανθρώπων που πλήττονται από τους περιορισμούς στην αναπαραγωγική υγεία. Σε αρκετές περιπτώσεις, το ίδρυμα αποτελεί τον μεγαλύτερο χρηματοδότη μικρών οργανώσεων βάσης, προσφέροντας επιχορηγήσεις χωρίς αυστηρούς περιορισμούς ως προς τη χρήση τους.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες αυξάνονται, αλλά η θεσμική χρηματοδότηση οργανώσεων που στηρίζουν τρανς ανθρώπους μειώνεται. Όπως επισημαίνουν άνθρωποι που συνεργάζονται με το ίδρυμα, η οικονομική υποστήριξη προς τους σκοπούς που ενδιαφέρουν τη Γκράντε υποχωρεί, την ίδια στιγμή που οι επιθέσεις εναντίον των κοινοτήτων αυτών γίνονται εντονότερες.

Η ίδια η Γκράντε έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με αυτά τα ζητήματα. Το 2019 διέθεσε περίπου 250.000 δολάρια από τα έσοδα μιας συναυλίας στην Planned Parenthood, μετά την επιβολή περιορισμών στις αμβλώσεις σε αρκετές αμερικανικές πολιτείες. Έχει μιλήσει δημόσια για τη διαταραχή μετατραυματικού στρες, το άγχος και την κατάθλιψη, έχει εκφράσει επανειλημμένα την ευγνωμοσύνη της προς τους gay και τρανς θαυμαστές της και έχει καταδικάσει τις μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

Η δράση της θυμίζει μια παλαιότερη εποχή, όταν σταρ όπως η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο Έλτον Τζον χρησιμοποίησαν τη φήμη τους για να συγκεντρώσουν χρήματα και να αλλάξουν την κοινή γνώμη γύρω από το HIV και το AIDS. Η Τέιλορ συνίδρυσε το amfAR το 1985, ενώ ο Έλτον Τζον ίδρυσε το Elton John AIDS Foundation το 1992, σε μια εποχή κατά την οποία η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του AIDS συνοδευόταν ακόμη από έντονο κοινωνικό στίγμα.

Η διαφορά σήμερα είναι η κλίμακα. Οι σύγχρονοι σταρ δεν εξαρτώνται πια μόνο από τον Τύπο για να επικοινωνήσουν μια δράση. Διαθέτουν τα δικά τους δίκτυα, πλατφόρμες, περιοδείες και κοινότητες εκατομμυρίων ανθρώπων. Στην περίπτωση της Γκράντε, η σκηνή, οι οθόνες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η σχέση της με τους θαυμαστές της λειτουργούν σαν ένα ενιαίο σύστημα.

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο αν η Αριάνα Γκράντε είναι ειλικρινής στις προθέσεις της. Είναι τι μπορεί να συμβεί όταν μια ποπ σταρ οργανώνει τη φήμη της σαν υποδομή: όχι μόνο για να μεταδώσει ένα μήνυμα, αλλά για να κατευθύνει χρήματα, να ενισχύσει μικρές οργανώσεις και να στρέψει την προσοχή σε κοινότητες που βλέπουν τη δημόσια και θεσμική υποστήριξη να συρρικνώνεται.

Στην Eternal Sunshine Tour, η φιλανθρωπία δεν εμφανίζεται μετά το encore ούτε κρύβεται σε μια υποσημείωση. Ανάβει στις κεντρικές οθόνες πριν ακόμη αρχίσει η μουσική.

με στοιχεία από Out magazine