Η Αριάνα Γκράντε κυνηγά δικαστικά τους χάκερ που πουλούσαν ακυκλοφόρητο υλικό της

Πριν ένα τραγούδι γίνει single, πριν μπει σε άλμπουμ, πριν το ακούσει το κοινό ως ολοκληρωμένο έργο, υπάρχει ως αρχείο. Ως demo, ως master σε εξέλιξη, ως φωνή μέσα σε έναν φάκελο, ως βίντεο από στούντιο, ως φωτογραφία που δεν προοριζόταν ποτέ για δημοσίευση. Αυτό το ενδιάμεσο, ευάλωτο στάδιο της δημιουργίας βρίσκεται στο κέντρο της νέας δικαστικής κίνησης της Αριάνα Γκράντε.

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Η Αριάνα Γκράντε κατέθεσε αγωγή στο Λος Άντζελες εναντίον δύο αγνώστων προσώπων, που αναφέρονται ως John Does, υποστηρίζοντας ότι απέκτησαν παράνομη πρόσβαση σε λογαριασμούς και συσκευές συνεργατών της και έκλεψαν ακυκλοφόρητο υλικό της. Η αγωγή περιγράφει ένα μοτίβο ψηφιακών παραβιάσεων που φέρεται να στόχευε φωτογράφους, παραγωγούς και ανθρώπους του στενού επαγγελματικού της κύκλου, με αποτέλεσμα να διαρρεύσουν τραγούδια, φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικές καταγραφές και υλικό από ηχογραφήσεις ή γυρίσματα που δεν προοριζόταν για δημόσια κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την αγωγή, το υλικό δεν διέρρεε απλώς τυχαία στο ίντερνετ. Οι δύο άγνωστοι εναγόμενοι φέρονται να το πουλούσαν στο dark web και σε άλλους αγοραστές για σημαντικά ποσά, μετατρέποντας το ιδιωτικό αρχείο μιας καλλιτέχνιδας σε παράλληλη αγορά. Μόνο το 2023, σύμφωνα με τους δικηγόρους της Γκράντε, εκλάπησαν και διέρρευσαν 45 ακυκλοφόρητα τραγούδια της.

Η υπόθεση δεν ξεκινά από ένα μεμονωμένο περιστατικό. Η αγωγή υποστηρίζει ότι η Γκράντε έχει βρεθεί αντιμέτωπη με εκατοντάδες αντίστοιχες διαρροές από το 2011, όταν ξεκίνησε η δισκογραφική της πορεία. Το 2019, φέρεται να παραβιάστηκε λογαριασμός Dropbox φωτογράφου που είχε συνεργαστεί μαζί της. Το 2020, σύμφωνα με την αγωγή, οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση σε κινητή συσκευή παραγωγού και βρήκαν ακυκλοφόρητα masters, demos και υλικό από ηχογραφήσεις. Το 2024, φέρονται να δημιούργησαν ψεύτικο Gmail και domain που παρίσταναν φωτογράφο, ώστε να πείσουν ψηφιακό τεχνικό να τους στείλει ακυκλοφόρητες φωτογραφίες της.

Το νομικό ζητούμενο είναι να αποκαλυφθούν οι ταυτότητες των αγνώστων εναγομένων, ώστε να λογοδοτήσουν. Το πολιτιστικό ζητούμενο, όμως, είναι μεγαλύτερο. Η υπόθεση δείχνει πόσο εύκολα η δημιουργική εργασία μπορεί να λεηλατηθεί πριν ακόμη αποκτήσει την τελική της μορφή. Για έναν καλλιτέχνη του μεγέθους της Γκράντε, ένα τραγούδι που διαρρέει δεν είναι απλώς «ένα αρχείο που βγήκε νωρίτερα». Είναι απώλεια ελέγχου πάνω στον χρόνο, στο πλαίσιο και στον τρόπο με τον οποίο ένα έργο φτάνει στο κοινό.

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Εδώ βρίσκεται και η διαφορά ανάμεσα στην κουλτούρα των φαν και στην εκμετάλλευση. Η ποπ κουλτούρα είχε πάντα μια πείνα για το ακυκλοφόρητο: demo εκδοχές, εναλλακτικά φωνητικά, εικόνες από τα παρασκήνια, υλικό που υπόσχεται πρόσβαση στο εργαστήριο του σταρ. Όμως όταν αυτή η πείνα τροφοδοτείται από phishing, παραβιάσεις λογαριασμών και πώληση προσωπικών δεδομένων, δεν μιλάμε για περιέργεια των φαν. Μιλάμε για οργανωμένο ψηφιακό παρεμπόριο.

Η Γκράντε έχει ήδη μιλήσει δημόσια για το πόσο βίαιη μπορεί να γίνει αυτή η συνθήκη. Το 2023, όταν το ακυκλοφόρητο τραγούδι «Fantasize» κυκλοφόρησε παράνομα και έγινε viral, είχε περιγράψει τους ανθρώπους πίσω από τέτοιες διαρροές ως «πειρατές» και είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα κινηθεί νομικά. Η νέα αγωγή μοιάζει να μετατρέπει εκείνη την αγανάκτηση σε στρατηγική: όχι απλώς να σταματήσει μια διαρροή, αλλά να εντοπιστούν όσοι κρύβονται πίσω από την αγορά που τις παράγει.

Η υπόθεση ακουμπά και μια ευρύτερη συζήτηση για τη μουσική στην εποχή των αρχείων, των cloud λογαριασμών και της τεχνητής νοημοσύνης. Τα τραγούδια δεν κινδυνεύουν μόνο όταν κυκλοφορήσουν. Κινδυνεύουν όσο γράφονται, όσο ανταλλάσσονται ανάμεσα σε στούντιο, παραγωγούς, φωτογράφους, τεχνικούς και ομάδες προώθησης. Το αρχείο ενός καλλιτέχνη είναι πλέον τόσο καλλιτεχνικό όσο και τεχνολογικό πεδίο, και αυτό το κάνει ευάλωτο σε μορφές κλοπής που δεν μοιάζουν με τις παλιές ιστορίες πειρατείας.

Η αγωγή μιλά για παραβίαση ιδιωτικότητας, παράβαση της νομοθεσίας της Καλιφόρνιας για ηλεκτρονικές παραβιάσεις και παράνομη ιδιοποίηση. Πίσω από τους νομικούς όρους, όμως, υπάρχει μια πιο απλή ερώτηση: ποιος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει πότε ένα έργο είναι έτοιμο να βγει στον κόσμο;

Για την Αριάνα Γκράντε, η απάντηση είναι σαφής. Δεν είναι οι χάκερ, δεν είναι οι αγοραστές του dark web, δεν είναι οι λογαριασμοί που μετατρέπουν το κλεμμένο υλικό σε συλλεκτικό τρόπαιο. Είναι η καλλιτέχνιδα και οι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί της.

Και σε μια εποχή όπου το ακυκλοφόρητο έχει γίνει σχεδόν φετίχ, αυτή η υπόθεση θυμίζει ότι πίσω από κάθε «leak» υπάρχει συχνά κάτι πολύ λιγότερο αθώο από μια πρόωρη ακρόαση.

Με στοιχεία από Variety, Billboard