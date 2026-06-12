Η Αριάνα Γκράντε δεν θέλει η μουσική της να ακούγεται σε βίντεο συλλήψεων της ICE

Η Αριάνα Γκράντε αντέδρασε έντονα στη χρήση τραγουδιού της από τον Λευκό Οίκο, σε βίντεο που προωθούσε τις επιχειρήσεις της ICE για τη μετανάστευση.

Ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο TikTok ανάρτησε βίντεο με ομοσπονδιακούς πράκτορες να συλλαμβάνουν και να περνούν χειροπέδες σε ανθρώπους, χρησιμοποιώντας ως μουσική το Bye, τραγούδι της Γκράντε από το άλμπουμ Eternal Sunshine.

Η λεζάντα του βίντεο έπαιζε με τον τίτλο του τραγουδιού: «Bye-bye. Ο πρόεδρος Τραμπ παρέδωσε τα πιο ασφαλή σύνορα στην ιστορία». Η εικόνα ήταν ξεκάθαρη: ένα ποπ τραγούδι χωρισμού μετατράπηκε σε ειρωνικό soundtrack για συλλήψεις μεταναστών.

Η Γκράντε απάντησε στα σχόλια του TikTok, ζητώντας από την κυβέρνηση να μη χρησιμοποιήσει ξανά τη μουσική της σε τέτοιο πλαίσιο. «Παρακαλώ, μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ξανά τη μουσική μου σε σχέση με αυτή τη βάρβαρη, απάνθρωπη, αποτρόπαιη ανοησία», έγραψε. Στο τέλος του σχολίου πρόσθεσε και ένα ευθύ μήνυμα κατά της ICE.

Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, λίγες ώρες μετά την αντίδραση της Γκράντε, το τραγούδι αφαιρέθηκε από το βίντεο. Στην περιγραφή του TikTok εμφανίζεται πλέον η ένδειξη ότι ο ήχος δεν είναι διαθέσιμος.

Ο Λευκός Οίκος απάντησε μέσω της εκπροσώπου του, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, η οποία δήλωσε στους Los Angeles Times: «Θα το πούμε για μία τελευταία φορά: αυτό που είναι πραγματικά βάρβαρο, απάνθρωπο και αποτρόπαιο είναι οι εγκληματίες παράνομοι μετανάστες που έχουν τραυματίσει και δολοφονήσει αθώους Αμερικανούς πολίτες».

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια σειρά συγκρούσεων ανάμεσα σε μουσικούς και την κυβέρνηση Τραμπ για τη χρήση τραγουδιών σε πολιτικό περιεχόμενο. Η Sabrina Carpenter είχε αντιδράσει όταν τραγούδι της χρησιμοποιήθηκε σε βίντεο που προωθούσε συλλήψεις της ICE, χαρακτηρίζοντας το υλικό «κακό και αηδιαστικό». Η SZA είχε επίσης καταγγείλει τον Λευκό Οίκο για χρήση τραγουδιού της σε αντίστοιχο βίντεο, ενώ η Olivia Rodrigo είχε ζητήσει να μη χρησιμοποιείται η μουσική της για «ρατσιστική, μισαλλόδοξη προπαγάνδα».

Η περίπτωση της Γκράντε έχει ιδιαίτερη ένταση, επειδή το Bye είναι ένα τραγούδι προσωπικού αποχαιρετισμού που χρησιμοποιήθηκε σαν λογοπαίγνιο πάνω στην απέλαση και την καταστολή. Δεν είναι απλώς ζήτημα πνευματικών δικαιωμάτων ή πολιτικής διαφωνίας. Είναι το ερώτημα αν η ποπ μπορεί να γίνεται εργαλείο εξωραϊσμού μιας εικόνας κρατικής βίας.

Η Γκράντε έχει πάρει θέση και στο παρελθόν απέναντι στη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ. Στις Χρυσές Σφαίρες του Ιανουαρίου εμφανίστηκε με καρφίτσα που έγραφε «ICE OUT», ενώ τους τελευταίους μήνες έχει αναδημοσιεύσει μηνύματα κατά πολιτικών που στοχοποιούν μετανάστες και τρανς ανθρώπους.

Με στοιχεία από Reuters, Los Angeles Times