Η αρχαία Πέλλα «ζωντανεύει» και αποκαλύπτεται η καθημερινότητα των πολιτών της

Νέα στοιχεία για την έκταση, την πολεοδομία και την καθημερινή ζωή στην αρχαία Πέλλα φέρνει στο φως το ερευνητικό πρόγραμμα Pella Urban Dynamics Project, που υλοποιείται από την ομώνυμη Εφορεία Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Michigan.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται για δεύτερη πενταετία και φιλοδοξεί να ανασυνθέσει την ιστορία της αρχαίας μακεδονικής πρωτεύουσας, από την ίδρυσή της έως τα ελληνιστικά χρόνια.

Υπό τη διεύθυνση της επίτιμης διευθύντριας του ΥΠΠΟ, δρος Ελισάβετ Τσιγαρίδα, του αρχαιολόγου δρος Στράτου Νανόγλου, της καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας Lisa Nevett και του αρχαιολόγου David Stone, η έρευνα συνδυάζει γεωφυσική διασκόπηση, επιφανειακή έρευνα και ανασκαφές, επιχειρώντας να χαρτογραφήσει με ακρίβεια τα όρια της αρχαίας πόλης και να κατανοήσει την εξέλιξή της στον χρόνο.

Facebook Twitter Εργασίες διατήρησης σε αρχαιολογικό χώρο στην Πέλλα / Φωτ.: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Οι ανασκαφές δίνουν απαντήσεις για την αρχαία Πέλλα

Όπως εξηγεί η Ελισάβετ Τσιγαρίδα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι αρχαιολόγοι γνωρίζουν πλέον αρκετά για την ελληνιστική Πέλλα χάρη στις ανασκαφές. Το μεγάλο ζητούμενο, ωστόσο, είναι η προγενέστερη ιστορία της πόλης.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα, ήδη από τις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. είχε διαμορφωθεί ο πολεοδομικός ιστός που χαρακτηρίζει τη γνωστή ελληνιστική πόλη. Παρότι η παλαιότερη Πέλλα βρίσκεται κάτω από τα μεταγενέστερα στρώματα και έχει σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο οικισμός προϋπήρχε της ίδρυσης της μακεδονικής πρωτεύουσας.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα παίζει η γεωφυσική διασκόπηση, η οποία επιτρέπει στους επιστήμονες να εντοπίζουν κατασκευές κάτω από το έδαφος χωρίς εκτεταμένες ανασκαφές. Χάρη σε αυτή τη μέθοδο εντοπίστηκαν τα νότια όρια της αρχαίας Πέλλας, ενώ οι ερευνητές προσδιόρισαν και τη θέση της αρχαίας ακτογραμμής, όταν η θάλασσα έφτανε πολύ πιο κοντά στην πόλη.

Facebook Twitter Η έρευνα για την αρχαία Πέλλα συνδυάζει γεωφυσική διασκόπηση, επιφανειακή έρευνα και ανασκαφές / Φωτ.: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Τι έδειξαν οι έρευνες για το αρχαίο λιμάνι της Πέλλας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ενδείξεις για το αρχαίο λιμάνι. Οι γεωφυσικές έρευνες αποκάλυψαν κτίρια που πιθανότατα σχετίζονται με τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ η σύμπτωση των δεδομένων της διασκόπησης με τα ευρήματα της επιφανειακής έρευνας επιβεβαιώνει ότι πέρα από ένα συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς εκεί βρισκόταν η θάλασσα.

Παράλληλα, οι αρχαιολόγοι ερευνούν μια κατοικία της αρχαίας πόλης με σύγχρονες μεθόδους, όπως δειγματοληψίες και αναλύσεις εδάφους, που μπορούν να αποκαλύψουν ακόμη και ίχνη τροφών ή άλλων οργανικών υλικών. Στόχος δεν είναι μόνο η μελέτη της αρχιτεκτονικής, αλλά και η ανασύνθεση της καθημερινής ζωής των κατοίκων: πώς χρησιμοποιούσαν τους χώρους, πού μαγείρευαν, πώς αποθήκευαν τα τρόφιμά τους και πώς μεταβαλλόταν η κατοικία μέσα στους αιώνες.

Η επιφανειακή έρευνα δείχνει επίσης ότι η πυκνότητα των ευρημάτων διαφέρει από γειτονιά σε γειτονιά, γεγονός που επιτρέπει στους επιστήμονες να εντοπίζουν περιοχές με εντονότερη δημόσια ή οικιστική δραστηριότητα και να κατανοούν καλύτερα τη λειτουργία της πόλης.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν κάθε χρόνο φοιτητές από το Πανεπιστήμιο του Michigan, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ενώ συνεργάζονται ειδικοί από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως η καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας του ΑΠΘ Σουλτάνα Βαλαμώτη, η οποία μελετά τα φυτά, τους καρπούς και τις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων της αρχαίας Πέλλας.

Πέρα από την αρχαιολογική της αξία, η έρευνα ενισχύει και τη διεθνή παρουσία της περιοχής, καθώς κάθε καλοκαίρι η Πέλλα φιλοξενεί νέους ερευνητές από όλο τον κόσμο, μετατρέποντας τον αρχαιολογικό χώρο σε ένα ζωντανό κέντρο επιστημονικής συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ