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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ανυπάκουη χαρά του Pride γέμισε ξανά τους δρόμους

ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΤΟ PRIDE MONTH ΕΚΛΕΙΣΕ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΧΑΡΑΣ, ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ.

The LiFO team
Το Pride Month έκλεισε θυμίζοντας ότι δεν ήταν ποτέ απλώς γιορτή Facebook Twitter
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Το Pride Month έκλεισε την Κυριακή με τις μεγάλες παρελάσεις σε Νέα Υόρκη και Σαν Φρανσίσκο, δύο πόλεις που κουβαλούν διαφορετικά αλλά εξίσου φορτισμένα κομμάτια της ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορίας. Στις εικόνες που συγκέντρωσε το Associated Press, ο Ιούνιος της Υπερηφάνειας δεν εμφανίζεται απλώς ως πολύχρωμη γιορτή. Εμφανίζεται ως παγκόσμια σκηνή δημόσιου χώρου: σώματα στον δρόμο, σημαίες, οικογένειες, τρανς ορατότητα, μνήμη, χαρά και πολιτική διεκδίκηση.

Η Νέα Υόρκη, όπου η εξέγερση του Stonewall το 1969 παραμένει το ιδρυτικό σημείο αναφοράς του σύγχρονου Pride, βρέθηκε ξανά στο κέντρο. Κοντά στο Stonewall Inn, parade-goers συμμετείχαν στη φετινή NYC Pride March, ενώ η Peppermint, μία από τις επίσημες Grand Marshals της διοργάνωσης, χαιρετούσε το πλήθος. Η εικόνα είναι γιορτινή, αλλά το ιστορικό βάρος δεν εξαφανίζεται. Κάθε Pride στη Νέα Υόρκη συνομιλεί, είτε το λέει είτε όχι, με τη νύχτα που μια κοινότητα αρνήθηκε να μείνει ήσυχη.

Στο Σαν Φρανσίσκο, άλλη μια πόλη-σύμβολο για την queer ιστορία των ΗΠΑ, οι δρόμοι γέμισαν με κόσμο, σημαίες και σώματα σε κίνηση. Το φετινό πολιτικό πλαίσιο στις αμερικανικές παρελάσεις δεν μπορεί να αγνοηθεί. Σε μια περίοδο όπου τα τρανς δικαιώματα, η πρόσβαση στην υγεία, η εκπαίδευση, η οικογένεια και η ίδια η δημόσια παρουσία των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων γίνονται ξανά πεδία σύγκρουσης, το Pride δεν μπορεί να διαβαστεί μόνο ως πάρτι.

Οι εικόνες από το Σιάτλ δείχνουν ανθρώπους να κρατούν μια μεγάλη τρανς σημαία Υπερηφάνειας, παιδιά με μικρές Pride σημαίες, σχολικά λεωφορεία, οικογένειες και παράξενες, χαρούμενες φιγούρες της τοπικής κοινότητας. Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του σύγχρονου Pride: δεν υπάρχει μία εικόνα που να το χωρά. Μπορεί να είναι drag, μπορεί να είναι οικογένεια, μπορεί να είναι σχολείο, μπορεί να είναι θρήνος, μπορεί να είναι σκυλί με rainbow τρίχωμα, μπορεί να είναι ένα σώμα που επιμένει να περπατά στον δρόμο χωρίς να ζητά άδεια.

Το φωτογραφικό αφιέρωμα του AP απλώνεται πολύ πέρα από τις ΗΠΑ. Μπογκοτά, Σάο Πάολο, Βουκουρέστι, Τελ Αβίβ, Μανίλα, Μπανγκόκ, Βίλνιους, Πόλη του Μεξικού, Κατμαντού, Πρίστινα, Ζυρίχη, Λίμα και Αθήνα εμφανίζονται ως διαφορετικές εκδοχές του ίδιου παγκόσμιου φαινομένου. Σε κάθε πόλη, η Υπερηφάνεια παίρνει άλλο χρώμα, άλλη ένταση, άλλη πολιτική θερμοκρασία. Αλλά το βασικό ερώτημα παραμένει κοινό: ποιος έχει δικαίωμα να φαίνεται;

Η Αθήνα εμφανίζεται επίσης σε αυτή τη διεθνή διαδρομή, με εικόνα από το Athens Pride της 13ης Ιουνίου. Δεν είναι ασήμαντο. Σε μια χώρα όπου η ορατότητα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται συχνά ως πρόκληση, υπερβολή ή «εισαγόμενη ατζέντα», η παρουσία της Αθήνας σε ένα παγκόσμιο φωτογραφικό αρχείο Pride θυμίζει ότι ο δημόσιος χώρος δεν ανήκει ποτέ μόνο σε όσους είχαν συνηθίσει να τον θεωρούν αυτονόητα δικό τους.

Αυτό που κάνει τις εικόνες ενδιαφέρουσες δεν είναι μόνο το χρώμα τους. Είναι η αντίφαση που κουβαλούν. Το Pride είναι γιορτή, αλλά γεννήθηκε από σύγκρουση. Είναι μουσική, χορός και θεατρικότητα, αλλά είναι επίσης απάντηση σε νόμους, φόβους, απαγορεύσεις, επιθέσεις και σιωπές.

Είναι η χαρά μιας κοινότητας που έμαθε να επιβιώνει, αλλά και η υπενθύμιση ότι αυτή η χαρά δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη.

με στοιχεία από A.P

Το Pride Month έκλεισε θυμίζοντας ότι δεν ήταν ποτέ απλώς γιορτή Facebook Twitter
Το Pride Month έκλεισε θυμίζοντας ότι δεν ήταν ποτέ απλώς γιορτή Facebook Twitter
Το Pride Month έκλεισε θυμίζοντας ότι δεν ήταν ποτέ απλώς γιορτή Facebook Twitter
Το Pride Month έκλεισε θυμίζοντας ότι δεν ήταν ποτέ απλώς γιορτή Facebook Twitter
Το Pride Month έκλεισε θυμίζοντας ότι δεν ήταν ποτέ απλώς γιορτή Facebook Twitter
#ιmg#
Το Pride Month έκλεισε θυμίζοντας ότι δεν ήταν ποτέ απλώς γιορτή Facebook Twitter
Το Pride Month έκλεισε θυμίζοντας ότι δεν ήταν ποτέ απλώς γιορτή Facebook Twitter
Το Pride Month έκλεισε θυμίζοντας ότι δεν ήταν ποτέ απλώς γιορτή Facebook Twitter
Το Pride Month έκλεισε θυμίζοντας ότι δεν ήταν ποτέ απλώς γιορτή Facebook Twitter
#ιmg#
Το Pride Month έκλεισε θυμίζοντας ότι δεν ήταν ποτέ απλώς γιορτή Facebook Twitter
Το Pride Month έκλεισε θυμίζοντας ότι δεν ήταν ποτέ απλώς γιορτή Facebook Twitter
Το Pride Month έκλεισε θυμίζοντας ότι δεν ήταν ποτέ απλώς γιορτή Facebook Twitter
Το Pride Month έκλεισε θυμίζοντας ότι δεν ήταν ποτέ απλώς γιορτή Facebook Twitter
#ιmg#
Το Pride Month έκλεισε θυμίζοντας ότι δεν ήταν ποτέ απλώς γιορτή Facebook Twitter
Το Pride Month έκλεισε θυμίζοντας ότι δεν ήταν ποτέ απλώς γιορτή Facebook Twitter
Το Pride Month έκλεισε θυμίζοντας ότι δεν ήταν ποτέ απλώς γιορτή Facebook Twitter
Το Pride Month έκλεισε θυμίζοντας ότι δεν ήταν ποτέ απλώς γιορτή Facebook Twitter

Πολιτισμός

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