Η Anya Taylor-Joy θα υποδυθεί ξωτικό στη νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Η Anya Taylor-Joy θα βρεθεί για πρώτη φορά στον κόσμο της Μέσης Γης, καθώς ανακοινώθηκε ότι συμμετέχει στο «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», τη νέα κινηματογραφική παραγωγή που επαναφέρει το σύμπαν του Τόλκιν στη μεγάλη οθόνη.

Η βραβευμένη ηθοποιός θα υποδυθεί τη Σέρεν, ένα ξωτικό των Σίνταρ από το Δασικό Βασίλειο, η οποία περιγράφεται ως μία από τις πιο έμπιστες και αποτελεσματικές πράκτορες του βασιλιά Θράντουιλ.

Πρόκειται για έναν νέο χαρακτήρα που δεν έχει εμφανιστεί στις προηγούμενες ταινίες του franchise, με τη Warner Bros. να δίνει τις πρώτες λεπτομέρειες για τον ρόλο της Τέιλορ-Τζόι.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου 2027 και θα έχει στο επίκεντρό της το ανθρωποκυνηγητό για τον Γκόλουμ στα χρόνια που προηγούνται των γεγονότων της «Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού».

Σκηνοθέτης είναι ο Άντι Σέρκις, ο οποίος επιστρέφει και στον εμβληματικό ρόλο του Γκόλουμ, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Ίαν ΜακΚέλεν ως Γκάνταλφ, ο Ιλάια Γουντ ως Φρόντο και ο Λι Πέις ως βασιλιάς Θράντουιλ.

Η συμμετοχή τηςTaylor-Joy προσθέτει ακόμη ένα μεγάλο όνομα στο πρότζεκτ, το οποίο φιλοδοξεί να συνεχίσει την κινηματογραφική πορεία ενός franchise που έχει αποφέρει σχεδόν 6 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Άνια Τέιλορ-Τζόι: Ποια είναι η Σέρεν και τι γνωρίζουμε για τον ρόλο της

Αν και η Warner Bros. δεν έχει αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες για τη Σέρεν, ο χαρακτήρας φαίνεται να συνδέεται άμεσα με το Δασικό Βασίλειο των Ξωτικών, μία από τις σημαντικότερες περιοχές της Μέσης Γης.

Η Σέρεν περιγράφεται ως ξωτικό των Σίνταρ και ως μία από τις πιο έμπιστες και ικανές πράκτορες του βασιλιά Θράντουιλ, του ηγεμόνα που οι θεατές γνώρισαν στις ταινίες «The Hobbit» μέσα από την ερμηνεία του Λι Πέις.

Το γεγονός ότι ο χαρακτήρας της παρουσιάζεται ως επιχειρησιακό στέλεχος του βασιλείου έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στους κύκλους των φίλων του Τόλκιν, καθώς υποδηλώνει ότι η νέα ταινία θα επεκτείνει πλευρές της ιστορίας που δεν είχαν αναπτυχθεί εκτενώς στις προηγούμενες κινηματογραφικές μεταφορές.

Σε αντίθεση με τον Γκάνταλφ, τον Φρόντο ή τον ίδιο τον Γκόλουμ, η Σέρεν δεν αποτελεί γνωστό πρόσωπο από τα βιβλία ή τις προηγούμενες ταινίες, γεγονός που της δίνει μεγαλύτερη ελευθερία ως χαρακτήρα μέσα στην αφήγηση.

Η επιλογή της Anya Taylor-Joy για τον ρόλο θεωρείται επίσης μία από τις σημαντικότερες προσθήκες της παραγωγής, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς της γενιάς της, με επιτυχημένες εμφανίσεις σε παραγωγές όπως το «The Queen's Gambit», το «The Menu» και στο «Furiosa».

Με πληροφορίες από Variety