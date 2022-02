Η αντισυμβατική Νεοϋορκέζα συγγραφέας Fran Lebowitz έρχεται στη Στέγη

Από τη Νέα Υόρκη για πρώτη φορά στην Αθήνα και στη Στέγη, η Fran Lebowitz (Φραν Λίμποουιτς) έρχεται για να πει «ακριβώς αυτό που σκέφτεται».

Η Νεοϋορκέζα συγγραφέας και κριτικός, που έγινε ευρέως γνωστή στο ελληνικό κοινό από τη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, «Pretend It's a City» του Μάρτιν Σκορσέζε, έρχεται στη Στέγη στις 15 Μαρτίου για μια απρόβλεπτη συζήτηση με τη Διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου.

«Αν η Νέα Υόρκη ήταν γυναίκα, θα ήταν η Fran Lebowitz. Αντισυμβατική, πνευματώδης και με καυστικό χιούμορ, μανιώδης καπνίστρια και αναγνώστρια, συγγραφέας που όμως έχει writer's block εδώ και κάτι δεκαετίες -όπως παραδέχεται η ίδια-, συνεργάτρια του Άντι Γουόρχολ (χωρίς να τον συμπαθεί), προκλητική και γκρινιάρα. Η Φραν Λίμποουιτς μιλά για το σύγχρονο πολιτιστικό τοπίο σε όλο τον κόσμο, τη ζωή στις μητροπόλεις του πλανήτη και τη σημασία του να είσαι ο εαυτός σου σήμερα.»

«Σε μια εποχή γεμάτη αμέτρητους ειδήμονες και τηλεπερσόνες, η Λίμποουιτς ξεχωρίζει ως μια εκ των πιο διορατικών κοινωνικών σχολιαστών. Τα δοκίμια και οι συνεντεύξεις της προσφέρουν τις ευθύβολες απόψεις της για τα γεγονότα της επικαιρότητας και τα ΜΜΕ - αλλά και για οτιδήποτε ενοχλητικό, όπως οι τουρίστες, οι χώροι παραλαβής αποσκευών στα αεροδρόμια, οι λοσιόν ξυρίσματος, οι ενήλικες με ρολερσκέητ, τα παιδιά που μιλάνε γαλλικά ή το υπερβολικό μαύρισμα. Το The New York Times Book Review την αποκάλεσε μια «σημαντική χιουμορίστρια της κλασικής παράδοσης».

Γνήσια εκπρόσωπος του urban cool, η Λίμποουιτς σατιρίζει τα πολιτιστικά πράγματα, ενώ πολλοί τη θεωρούν πνευματική κληρονόμο της Ντόροθι Πάρκερ.

Η ίδια έχει πει στο παρελθόν: «Τα περιοδικά του ειδικού Τύπου θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι όταν έχουν αρκετή διαφήμιση και πολλούς αναγνώστες για να βγάζουν κέρδη, το ενδιαφέρον τους παύει να είναι τόσο εξειδικευμένο». Για την ειλικρίνεια: «Το να βγάζεις τα άντερά σου είναι όσο γοητευτικό ακούγεται». Για τον εαυτό της: «Η επιτυχία δεν με χάλασε, ήμουν πάντοτε ανυπόφορη». Αυτές είναι μερικές πρόχειρες ατάκες της.

«Τα γραπτά της -οξυδερκή, εύστοχα και λιτά- είναι εξίσου ξεκάθαρα, δηκτικά και με σαφείς απόψεις, δίχως ενδοιασμούς.»

Η Λίμποουιτς έκανε κάμποσες περίεργες δουλειές, όπως οδηγός ταξί, πλασιέ ζωνών και καθαρίστρια διαμερισμάτων («με μια μικρή ειδίκευση στις βενετσιάνικες περσίδες»), προτού την προσλάβει ο Αντι Γουόρχολ ως αρθρογράφο για το Interview. Ακολούθησε ένα σύντομα πέρασμα από το Mademoiselle.

Το πρώτο της βιβλίο, μια συλλογή δοκιμίων με τίτλο «Metropolitan Life», έγινε μπεστ σέλερ, όπως και η δεύτερη συλλογή της, «Social Studies». Η πρόζα της, ειρωνική, ευτράπελη, ψυχρή, σαρκαστική, πικρόχολη, ευφυολογική και σαρδόνια, είναι άκρως διασκεδαστική. Τα κείμενα από τα δύο βιβλία της κυκλοφόρησαν στη συγκεντρωτική έκδοση The Fran Lebowitz Reader, με νέο πρόλογο από τη συγγραφέα. Η συλλογή αυτή έχει μεταφραστεί και εκδοθεί σε εννέα γλώσσες, μεταξύ αυτών γαλλικά, κορεάτικα, ρωσικά, ισπανικά και τουρκικά. Η Λίμποουιτς έχει γράψει επίσης το παιδικό βιβλίο «Mr. Chas and Lisa Sue Meet the Pandas».

Μεταξύ του 2001 και του 2007, η Λίμποουιτς συμμετείχε τακτικά στη δραματική τηλεοπτική σειρά «Νόμος & Τάξη», στον ρόλο της δικαστίνας Τζάνις Γκόλντμπεργκ. Έπαιξε επίσης έναν ρόλο στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, «Ο Λύκος της Wall Street» (2013).

Διαθέτοντας ένα σπάνιο χάρισμα στην αφήγηση ιστοριών, είναι συχνά προσκεκλημένη σε διάφορα talk shows, ανάμεσά τους και σε αυτά των Jimmy Fallon, Conan O'Brien και Bill Maher. Σε μια συνέντευξή της στο Paris Review, είχε δηλώσει: «Δεν είμαι νευρικό άτομο. Δεν φοβάμαι όταν βγαίνω στην τηλεόραση. Φοβάμαι μονάχα όταν γράφω. Όταν κάθομαι στο γραφείο μου, αισθάνομαι όπως θα αισθάνονταν οι περισσότεροι άνθρωποι αν έβγαιναν στην τηλεόραση».

Έχει εμφανιστεί επίσης σε διάφορα ντοκιμαντέρ, όπως στα επεισόδια της σειράς American Experience που αναφέρονται στη Νέα Υόρκη, καθώς και στα Mapplethorpe: Look at the Pictures (2016), Regarding Susan Sontag (2014) και Superstar: The Life and Times of Andy Warhol (1990), μεταξύ άλλων. Το 2010, ο Martin Scorsese σκηνοθέτησε ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με τη Λίμποουιτς για το HBO, με τίτλο «Public Speaking». Μια περιορισμένης κυκλοφορίας σειρά ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Pretend It's a City», επίσης σε σκηνοθεσία του Μάρτιν Σκορσέζε, έκανε πρεμιέρα στο Netflix το 2021 και ήταν υποψήφια για βραβείο Emmy στην κατηγορία Εξαιρετικού Ντοκιμαντέρ ή Σειράς Μη Μυθοπλασίας. Το 2021 της απονεμήθηκε το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στο Forte dei Marmi Festival della Satira.

Το 2008, συμπεριλήφθηκε στην ετήσια λίστα Hall of Fame του περιοδικού Vanity Fair για το κορυφαίο ενδυματολογικό στυλ διεθνώς. Εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί μια εμβληματική μορφή του στυλ. Η Λίμποουιτς ζει στη Νέα Υόρκη, μια και δεν πιστεύει ότι θα της επέτρεπαν να ζήσει οπουδήποτε αλλού.

Info

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία. Την ημέρα της εκδήλωσης θα πωλείται στη Στέγη το βιβλίο της The Fran Lebowitz Reader. Στο τέλος της εκδήλωσης η Φραν Λίμποουιτς θα υπογράψει βιβλία.