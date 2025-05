Η αντιπαλότητα Blur και Oasis γίνεται κωμωδία στο θέατρο

Η αντιπαλότητα Blur και Oasis, των δύο συγκροτημάτων που διεκδικούσαν την πρώτη θέση στα charts το 1995, εξερευνάται μέσα από το πρώτο θεατρικό έργο του Τζον Νίβεν.

Περισσότερα από τριάντα χρόνια πριν, τα δύο βρετανικά συγκροτήματα κυκλοφορούσαν ένα νέο single ταυτόχρονα και ο ανταγωνισμός για την πρώτη θέση στα charts κλιμακώθηκε.

Πολλοί αγόραζαν και τις δύο κυκλοφορίες και άλλοι έπρεπε να διαλέξουν, εάν θα ξόδευαν 2,99 αγγλικές λίρες στο «Roll With It» των Oasis ή στο «Country House» των Blur.

Με τίτλο «The Battle» ο μυθιστοριογράφος και σεναριογράφος Νίβεν, κάνει την παρθενική του εμφάνιση στο θέατρο. Όπως είπε για το Britpop: «Η μουσική ήταν τόσο κεντρική στην κουλτούρα που δύο ποπ συγκροτήματα μπορούσαν να κυριαρχούν ολόκληρο το καλοκαίρι στις βραδινά δελτία ειδήσεων και στην πρώτη σελίδα κάθε εφημερίδας της χώρας. Θα σας πάμε πίσω εκεί».

Με τη σειρά του, ο σκηνοθέτης του έργου, Μάθιου Ντάνστερ, σχολίασε πως «η μουσική είχε σημασία». Με μια αναδρομή στο παρελθόν και το 1995, ο Ντάνστερ θυμήθηκε ότι «ήμουν 20 ετών τότε. Τι άγρια εποχή. Γεμάτη ενέργεια, άτακτη διάθεση και ξεκαρδιστική διάθεση. Ακριβώς όπως το έργο του Τζον Νίβεν», περιγράφοντας την παράσταση ως «δυνατή, ξεκαρδιστική και αποκαλυπτική κωμωδία για δύο από τα καλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών» τόνισε.

Η θεατρική κωμωδία για την αντιπαλότητα των Blur με τους Oasis εξερευνά, πώς συγκρούστηκαν οι φαν καθώς επέλεγαν ποιο συγκρότημα θα υποστηρίξουν. Η αφοσίωση στους Blur ή τους Oasis θα μπορούσε να πάει πέρα από τα μουσικά κομμάτια και να αναπτύξει νέα ερωτήματα σχετικά με την κοινωνική τάξη, τη μόδα, την αρρενωπότητα και το χάσμα Βορρά-Νότου.

Ο παραγωγός του θεατρικού έργου Σάιμον Φρεντ δήλωσε: «Καθ' όλη τη διάρκεια της εφηβείας της η αδερφή μου είχε μια τεράστια αφίσα του Ντέιμον Άλμπαρν στον τοίχο της και θυμάμαι να τσακώνεται με φίλες για το ποιο συγκρότημα αγαπούσαν περισσότερο. Από τότε, αυτή η ιστορία βρίσκεται στο πίσω μέρος του μυαλού μου και χάρηκα πολύ που ο Τζον Νίβεν συμφώνησε να τη γράψει επειδή δεν υπάρχει πιο εξειδικευμένος ή ξεκαρδιστικός χρονικογράφος αυτού του κόσμου».

Το καστ για το The Battle δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο ανεβαίνει στο Birmingham Rep τον Φεβρουάριο. Ο Τζο Μέρφι, καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου, δήλωσε: «Αφού τελειώσει στο Birmingham, το έργο θα βγει σε περιοδεία και θα ανέβει στο West End. Όσον αφορά τα spoilers, δεν συγκρίνεται με το The Mousetrap, αλλά, για την ιστορία, οι Blur βγήκαν θριαμβευτές εκείνη την Κυριακή στα μέσα Αυγούστου. Το Country House πούλησε 274.000 αντίτυπα, ενώ το Roll With It μετατόπισε 216.000». Πέρα από τις Britpop αντιπαλότητές τους, οι αδελφοί Γκάλαχερ των Oasis είχαν επίσης βεντέτα μεταξύ τους για χρόνια, αλλά αυτό το καλοκαίρι επανενώνονται για την πολυαναμενόμενη περιοδεία Oasis 25. Σε κοινή δήλωσή τους μετά την ανακοίνωσή τους, το συγκρότημα ανέφερε: «Τα όπλα σιώπησαν. Τα αστέρια έχουν ευθυγραμμιστεί». Η αντιπαλότητα ανάμεσα σε Blur και των Oasis έχει επίσης προ πολλού καταλαγιάσει. «Μου αρέσουν» δήλωσε ο Άλεξ Τζέιμς των Blur το 2024. «Ο Λίαμ είναι ένας απίστευτος τραγουδιστής και δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να είναι ροκ σταρ».

Με πληροφορίες από The Guardian