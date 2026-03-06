Η Anne Hathaway, ο Robert Downey Jr. και ο Paul Mescal στους νέους παρουσιαστές των Οσκαρ

Η λίστα των φετινών παρουσιαστών των Οσκαρ μεγαλώνει και η Ακαδημία συνεχίζει να χτίζει την τελετή πάνω στη γνώριμη γοητεία των μεγάλων ονομάτων. Στο νέο κύμα ανακοινώσεων προστέθηκαν η Anne Hathaway, ο Robert Downey Jr., ο Paul Mescal, η Gwyneth Paltrow, η Priyanka Chopra Jonas και ο Will Arnett, οι οποίοι θα απονείμουν βραβεία στην τελετή της 15ης Μαρτίου.

Η νέα εξάδα έρχεται να προστεθεί στα ονόματα που είχαν ήδη ανακοινωθεί τις προηγούμενες ημέρες, όπως ο Javier Bardem, η Demi Moore, ο Chris Evans, η Maya Rudolph και ο Kumail Nanjiani, αλλά και στους περσινούς νικητές των βασικών ερμηνευτικών κατηγοριών, που παραδοσιακά επιστρέφουν για να απονείμουν τα αντίστοιχα βραβεία.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν βρίσκεται μόνο στη λίστα των ονομάτων, αλλά και στο πρόσωπο που προσπαθεί να διαμορφώσει η ίδια η τελετή. Παλιοί οσκαρικοί γνώριμοι, σημερινοί σταρ με ισχυρό πολιτισμικό αποτύπωμα και πρόσωπα που κινούνται ανάμεσα στο καλλιτεχνικό κύρος, το mainstream Χόλιγουντ και τη διεθνή ποπ ορατότητα συνθέτουν ένα γνώριμο αλλά προσεκτικά στημένο μίγμα. Η Hathaway και ο Downey Jr. ανήκουν ήδη στην οσκαρική μνήμη, ο Mescal εκπροσωπεί μια νεότερη γενιά ηθοποιών με βαρύτητα, ενώ η παρουσία της Priyanka Chopra Jonas ανοίγει ακόμη περισσότερο την εικόνα της βραδιάς προς ένα παγκόσμιο κοινό.

Τα 98α Οσκαρ θα γίνουν στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ και θα μεταδοθούν ζωντανά από το ABC και το Hulu, με τον Conan O’Brien να επιστρέφει ως οικοδεσπότης