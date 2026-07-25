Η Αμερική γιορτάζει τα 250 της χρόνια με ένα τεράστιο hot dog στην Times Square

Στην Times Square, ακόμη και ένα hot dog μπορεί να μοιάζει με εθνικό μνημείο. Το γιγάντιο γλυπτό των Jen Catron και Paul Outlaw επέστρεψε στη Νέα Υόρκη με νέο όνομα, νέα πατριωτικά στολίδια και την ίδια υπερβολική ενέργεια μιας χώρας που ξέρει να μετατρέπει ακόμη και το πιο καθημερινό φαγητό του δρόμου σε θέαμα.

Το έργο λέγεται πλέον Hot Dog: The Second Serving και είναι η δεύτερη εκδοχή του Hot Dog in the City, που είχε παρουσιαστεί στην Times Square το 2024. Έχει μήκος 65 πόδια, δηλαδή περίπου 20 μέτρα, όχι 65 μέτρα. Είναι ένα τεράστιο λουκάνικο μέσα σε ψωμάκι, με μια γενναία γραμμή μουστάρδας, μόνο που αυτή τη φορά έχει ντυθεί στα κόκκινα, λευκά και μπλε.

Facebook Twitter φωτογραφία: Walter Wlodarczyk

Η αφορμή είναι τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας στις 4 Ιουλίου 1776. Έτσι, το hot dog επέστρεψε στην Times Square σαν αλλόκοτο επετειακό άρμα: με σημαιάκια στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και μια χρυσή, φτερωτή φιγούρα της Ελευθερίας εμφανώς κολλημένη στη μία άκρη του. Κάθε μεσημέρι, το γλυπτό σηκώνεται και εκτοξεύει κομφετί στον αέρα, σαν να παρωδεί και να τιμά ταυτόχρονα την αμερικανική αγάπη για το μεγάλο, το θορυβώδες και το αδύνατον να αγνοηθεί.

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Οι Catron και Outlaw έχουν χτίσει μεγάλο μέρος της δουλειάς τους γύρω από μια τέχνη της υπερβολής: μεγάλα γλυπτά, περφόρμανς, κινούμενες κατασκευές, χιούμορ, camp αισθητική και αντικείμενα που μοιάζουν αστεία μέχρι να αρχίσεις να καταλαβαίνεις τι κουβαλούν. Το hot dog τους λειτουργεί ακριβώς έτσι. Στην πρώτη ματιά είναι ένα τεράστιο αστείο στη μέση της Times Square. Στη δεύτερη, αρχίζει να μοιάζει με σύμβολο για την κατανάλωση, την τάξη, την πατριωτική θεατρικότητα, την εργατική ιστορία, το γρήγορο φαγητό και τον αμερικανικό καπιταλισμό ως λαϊκό πανηγύρι.

Οι ίδιοι οι καλλιτέχνες έχουν πει ότι, καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για την 250ή τους επέτειο, επέστρεψαν στα ερωτήματα που τους απασχόλησαν από την αρχή: θέαμα, πατριωτισμός, γιορτή και εξουσία. Τα σύμβολα, λένε, επιμένουν. Οι μύθοι επιμένουν. Αλλά τα νοήματά τους αλλάζουν. Δύο χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, το hot dog επιστρέφει σε μια χώρα που μοιάζει ταυτόχρονα γνώριμη και αλλαγμένη.

Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον σημείο του έργου. Δεν γελάς απλώς με ένα τεράστιο λουκάνικο. Γελάς με μια εθνική εικόνα που έχει φουσκώσει τόσο πολύ ώστε δεν χωράει πια σε καμία σοβαρότητα. Το hot dog είναι φτηνό και λαϊκό, αλλά είναι και βιομηχανικό. Είναι φαγητό του δρόμου, αλλά και προϊόν. Είναι παιδική ανάμνηση, γήπεδο, καντίνα, εργασία, μετανάστευση, διαφήμιση, σάρκα, μουστάρδα, Αμερική. Όλα τυλιγμένα στο ίδιο ψωμάκι.

Facebook Twitter φωτογραφία: Walter Wlodarczyk

Η επιστροφή του συνοδεύτηκε από μια διαγωνιστική περφόρμανς στην Times Square, όπου συμμετέχοντες, αρκετοί από αυτούς σε drag, κρίθηκαν για τις υπερβολικές τους εκδοχές της «αμερικανικότητας». Στο τέλος, η έκρηξη κομφετί ενεργοποιήθηκε με ένα μεγάλο κουμπί που έγραφε «Epstein Files», μια λεπτομέρεια που έσπρωξε το έργο ακόμη πιο βαθιά στο σημερινό πολιτικό και μιντιακό χάος των ΗΠΑ. Το αστείο, εδώ, δεν είναι ποτέ αθώο. Ή τουλάχιστον δεν μένει αθώο για πολύ.

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Η Times Square είναι ίσως το ιδανικό σημείο για κάτι τέτοιο. Δεν είναι απλώς πλατεία, αλλά μια μηχανή εικόνας. Εκεί η Αμερική δείχνει τον εαυτό της στον κόσμο μέσα από οθόνες, διαφημίσεις, τουρίστες, θόρυβο, εμπορεύματα και υπερφωτισμένη αυτοπεποίθηση. Ένα τεράστιο hot dog δεν διακόπτει αυτό το περιβάλλον. Το αποκαλύπτει. Μοιάζει σχεδόν φυσικό εκεί, σαν να υπήρχε πάντα ανάμεσα στα LED, τις μαρκίζες και τους ανθρώπους που φωτογραφίζουν τα πάντα πριν προλάβουν να τα κοιτάξουν.

Γι’ αυτό και το Hot Dog: The Second Serving περπατάει πάνω σε μια πολύ λεπτή γραμμή. Είναι αστείο και σοβαρό. Είναι γιορτή και σάτιρα. Είναι πατριωτικό και καχύποπτο απέναντι στον πατριωτισμό. Είναι δημόσια τέχνη που ξέρει ότι το κοινό μπορεί να μείνει στο «τι τεράστιο hot dog» και ίσως δεν το ενοχλεί καθόλου. Γιατί ακόμη κι αυτή η αντίδραση είναι μέρος της δουλειάς του.

Στην επέτειο των 250 χρόνων των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Catron και Outlaw δεν έστησαν έναν αετό, μια σημαία ή μια κλασική αλληγορία της Δημοκρατίας. Έστησαν ένα hot dog. Και ίσως ακριβώς γι’ αυτό το έργο λέει περισσότερα για τη χώρα που το φιλοξενεί: για την πείνα της για θέαμα, για την ικανότητά της να πουλάει και να ειρωνεύεται ταυτόχρονα τον εαυτό της, για την παράξενη σχέση της με τα σύμβολα που όλοι αναγνωρίζουν αλλά κανείς δεν ελέγχει πλήρως.

Το γλυπτό θα παραμείνει στην Times Square έως τις 8 Αυγούστου. Κάθε μεσημέρι, θα σηκώνεται ξανά και θα πετά κομφετί. Σαν πατριωτικό πυροτέχνημα. Σαν αστείο που ξέφυγε. Σαν μνημείο μιας χώρας που ακόμη πιστεύει ότι όλα μπορούν να γίνουν μεγαλύτερα, πιο φωτεινά και πιο δύσκολα στην πέψη.

με στοιχεία από The Art Newspaper