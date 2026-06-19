Η Amazon εγκαταλείπει τη βιογραφική ταινία για τον Σαμ Άλτμαν ενώ επενδύει δισεκατομμύρια στην OpenAI

Η Amazon εγκατέλειψε τη διανομή της ταινίας «Artificial», της πολυσυζητημένης βιογραφικής ταινίας για τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, λίγες μόλις ημέρες μετά τη σύναψη μιας τεράστιας επιχειρηματικής συμφωνίας με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.

Σε ανακοίνωσή της, η Amazon ανέφερε ότι θεωρεί πως η ταινία «θα εξυπηρετηθεί καλύτερα από ένα διαφορετικό στούντιο» και ότι συνεργάζεται με τους δημιουργούς για να βρεθεί νέος διανομέας.

Η απόφαση έχει προκαλέσει ερωτήματα στο Χόλιγουντ, καθώς έρχεται μετά την ανακοίνωση μιας στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στην Amazon και την OpenAI.

Σύμφωνα με την OpenAI, η συμφωνία προβλέπει άμεση επένδυση 15 δισ. δολαρίων από την Amazon, ενώ προβλέπονται ακόμη 35 δισ. δολάρια το επόμενο διάστημα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η συνεργασία ακολουθεί επίσης συμφωνία cloud computing ύψους 38 δισ. δολαρίων που είχαν συνάψει οι δύο εταιρείες το προηγούμενο έτος.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Λούκα Γκουαντανίνο, έχει ολοκληρώσει τα γυρίσματά της και σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα κολακευτικά τον Άλτμαν.

Τον ρόλο του επικεφαλής της OpenAI υποδύεται ο Άντριου Γκάρφιλντ, ενώ ο Άικ Μπάρινχολτζ ενσαρκώνει τον Έλον Μασκ.

Η Amazon, πάντως, επιχείρησε να αποσυνδέσει την απόφασή της από το περιεχόμενο της ταινίας, τονίζοντας ότι διατηρεί «τον απόλυτο σεβασμό και τον θαυμασμό» της για τον Γκουαντανίνο και ότι επιθυμεί να συνεχίσει τη συνεργασία μαζί του στο μέλλον.

Η κρίση που άλλαξε την OpenAI

Το «Artificial» επικεντρώνεται στα δραματικά γεγονότα του 2023, όταν ο Σαμ Άλτμαν απομακρύνθηκε αιφνιδιαστικά από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI και επανήλθε λίγες ημέρες αργότερα έπειτα από εσωτερική αναταραχή και έντονες πιέσεις από εργαζομένους και επενδυτές.

Το σενάριο υπογράφει ο βραβευμένος συγγραφέας και κωμικός Σάιμον Ριτς, ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six, κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας δεν είναι ο ίδιος ο Άλτμαν αλλά ο συνιδρυτής της OpenAI, Ίλια Σούτσκιβερ.

Τον Σούτσκιβερ υποδύεται ο Γιούρα Μπορίσοφ, που έγινε ευρύτερα γνωστός από την ταινία «Anora».

Ο Σούτσκιβερ ήταν ένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που αποφάσισαν την αποπομπή του Άλτμαν τον Νοέμβριο του 2023. Ωστόσο, μετά την εντυπωσιακή επιστροφή του τελευταίου στην ηγεσία της εταιρείας μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, αποχώρησε από το συμβούλιο.

Η υπόθεση εκείνης της περιόδου θεωρείται μία από τις πιο δραματικές κρίσεις στην ιστορία της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ανέδειξε τις συγκρούσεις γύρω από τον έλεγχο της OpenAI και την κατεύθυνση που θα ακολουθούσε η εταιρεία στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, το «Artificial» προοριζόταν αρχικά για κινηματογραφική κυκλοφορία στα τέλη του 2026, με στόχο να συμμετάσχει στην επόμενη οσκαρική περίοδο πριν από ευρύτερη διανομή το 2027.

Η αποχώρηση της Amazon δημιουργεί πλέον αβεβαιότητα για το χρονοδιάγραμμα της κυκλοφορίας, αν και οι παραγωγοί αναζητούν ήδη νέο στούντιο που θα αναλάβει τη διανομή της ταινίας.

Οι σκιές γύρω από την αποχώρηση της Amazon

Παρότι η Amazon δεν συνέδεσε δημόσια την απόφασή της με τη νέα συνεργασία της με την OpenAI, ο χρονισμός της εξέλιξης έχει προκαλέσει συζητήσεις στον χώρο του κινηματογράφου και της τεχνολογίας.

Το Artificial φέρεται να παρουσιάζει με κριτική ματιά τα γεγονότα που οδήγησαν στην αποπομπή και την επιστροφή του Άλτμαν στην ηγεσία της OpenAI, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η απεικόνιση του επικεφαλής της εταιρείας απέχει από μια συμβατική, εξιδανικευμένη βιογραφία.

Η υπόθεση αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω των στενότερων πλέον δεσμών ανάμεσα στις δύο εταιρείες. Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, διατηρεί προσωπικές σχέσεις με τον Άλτμαν, ενώ η OpenAI έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους συνεργάτες της Amazon στον τομέα των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης και του cloud computing.

Παράλληλα, η ίδια η παραγωγή είχε αντιμετωπίσει εμπόδια ήδη από τα πρώτα στάδια ανάπτυξής της. Σύμφωνα με το Puck, άλλα μεγάλα στούντιο, μεταξύ των οποίων η Warner Bros. και η Paramount, είχαν επιλέξει να μην προχωρήσουν με το πρότζεκτ, με ορισμένες πηγές να χαρακτηρίζουν το σενάριο «άτονο». Άλλες πηγές, ωστόσο, αμφισβητούν αυτή την εκδοχή και υποστηρίζουν ότι το σενάριο δεν προσφέρθηκε ποτέ ευρέως στην αγορά πριν καταλήξει στην Amazon.

Εκτός από τον Άντριου Γκάρφιλντ και τον Άικ Μπάρινχολτζ, στο καστ συμμετέχουν οι Μόνικα Μπαρμπάρο, Κούπερ Χόφμαν, Τζέισον Σβάρτσμαν, Μπίλι Λουρντ, Ζόσια Μάμετ, Κρις Ο’Ντάουντ και Μαρκ Ράιλανς.

Για την ώρα, το μέλλον της ταινίας παραμένει αβέβαιο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ένα από τα πιο αναμενόμενα κινηματογραφικά πρότζεκτ γύρω από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση νέας στέγης και το γεγονός αυτό συμβαίνει ακριβώς τη στιγμή που η Amazon επενδύει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία του ανθρώπου που βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορίας.

Με πληροφορίες από Guardian

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