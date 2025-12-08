Χρυσές Σφαίρες: Τα φαβορί, οι ανατροπές και η διεθνής στροφή της φετινής χρονιάς

Οι φετινές υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες σκιαγραφούν μια κινηματογραφική χρονιά με έντονες ανατροπές, ισχυρή διεθνή παρουσία και μια κούρσα προς τα Όσκαρ πιο ανοιχτή από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια. Τα φαβορί συγκρούονται, οι εκπλήξεις δεν λείπουν και αρκετές ηχηρές απουσίες έχουν ήδη πυροδοτήσει συζητήσεις, σε μια σεζόν όπου το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στις μεγάλες αμερικανικές παραγωγές αλλά απλώνεται αποφασιστικά και εκτός Χόλιγουντ.

Στο κέντρο της φετινής κούρσας βρίσκεται η νέα ταινία του Paul Thomas Anderson, «One Battle After Another», η οποία προηγείται με εννέα υποψηφιότητες και μπαίνει με ισχυρές αξιώσεις στη μάχη των μεγάλων κατηγοριών. Η δυναμική της έχει ήδη επιβεβαιωθεί από την επιτυχία της στα βραβεία των κριτικών σε Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες, αλλά και στα Gotham, γεγονός που την καθιστά μέχρι στιγμής την ταινία που όλοι καλούνται να «εκθρονίσουν». Για τον Anderson, που μετρά ήδη 11 υποψηφιότητες για Όσκαρ χωρίς νίκη, η φετινή σεζόν αποκτά χαρακτήρα προσωπικού στοιχήματος.

Χρυσές Σφαίρες: Ποιος μπορέι να σταματήσει το «One Battle after Another»;

Τη βασική πίεση στο φαβορί ασκεί το «Sinners» του Ryan Coogler, με επτά υποψηφιότητες και σημαντική ανταπόκριση τόσο στο box office όσο και από τους κριτικούς. Ο Coogler επιστρέφει στο προσκήνιο των μεγάλων βραβείων λίγα χρόνια μετά το ιστορικό «Black Panther», σε μια χρονιά όπου το ζήτημα της εκπροσώπησης επανέρχεται δυναμικά. Παρότι μέχρι σήμερα κανένας μαύρος σκηνοθέτης δεν έχει κερδίσει Όσκαρ ή Χρυσή Σφαίρα σκηνοθεσίας, δημιουργοί όπως ο Steve McQueen και ο Barry Jenkins έχουν βρεθεί πίσω από ταινίες που κατέκτησαν το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Ο Ράιαν Κούγκλερ / Φωτ: EPA, αρχείου

Παράλληλα, οι φετινές υποψηφιότητες επιβεβαιώνουν τη σαφή στροφή των Χρυσών Σφαιρών προς τον διεθνή κινηματογράφο, με ευρωπαϊκές και ασιατικές παραγωγές να διεκδικούν πλέον κεντρικές θέσεις και όχι απλώς «τιμητικές» αναφορές. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι εκείνη μιας χρονιάς με λιγότερα αδιαμφισβήτητα φαβορί και περισσότερα ανοιχτά ενδεχόμενα, τόσο στις καλλιτεχνικές όσο και στις πολιτικές ισορροπίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Στις ερμηνευτικές κατηγορίες, η φετινή λίστα καταγράφει τόσο προσδοκώμενες παρουσίες όσο και απουσίες που ήδη συζητούνται έντονα. Ο Timothée Chalamet επιστρέφει φέτος στη διεκδίκηση πρωταγωνιστικής διάκρισης με το «Marty Supreme», έναν χρόνο μετά την περσινή του υποψηφιότητα για τον ρόλο του ως Bob Dylan στο «A Complete Unknown», όπου τη νίκη είχε τελικά πάρει ο Adrien Brody.

Οι ηχηρές απουσίες από τις ερμηνευτικές υποψηφιότητες

Αντίθετα, εκτός λίστας έμειναν ορισμένα ονόματα που θεωρούνταν σχεδόν δεδομένα. Η Sydney Sweeney δεν πήρε τελικά την αναμενόμενη υποψηφιότητα για την ερμηνεία της ως η πυγμάχος Christy Martin στο «Christy», ενώ ούτε το «Is This Thing On?» του Bradley Cooper κατάφερε να εξασφαλίσει κάποια παρουσία στις μεγάλες κατηγορίες. Παρόμοια τύχη είχε και η Gwyneth Paltrow, που είχε θεωρηθεί ότι με το «Marty Supreme» πραγματοποιεί δυναμική επιστροφή, χωρίς όμως αυτό να αποτυπωθεί στις υποψηφιότητες του Β΄ Γυναικείου Ρόλου.

Την ίδια ώρα, αρκετές παραγωγές περιορίστηκαν σε μία μόνο υποψηφιότητα που αφορά αποκλειστικά την ερμηνεία του πρωταγωνιστή τους. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται το «Song Sung Blue» με την Kate Hudson, το «Deliver Me from Nowhere» με τον Jeremy Allen White, το «The Testament of Ann Lee» με την Amanda Seyfried, το «After the Hunt» του Luca Guadagnino με την Julia Roberts και το «Die My Love» της Lynne Ramsay με την Jennifer Lawrence.

Παράλληλα, έντονη συζήτηση προκάλεσε και η απουσία του «Superman» από την κατηγορία της κινηματογραφικής και εμπορικής επίτευξης, παρά τις ιδιαίτερα υψηλές εισπράξεις του. Αντιθέτως, το «KPop Demon Hunters» εξασφάλισε παρουσία στη συγκεκριμένη κατηγορία, τροφοδοτώντας διαφωνίες για τα κριτήρια με τα οποία αξιολογείται η «επιτυχία» στη σύγχρονη βιομηχανία.

Χρυσές Σφαίρες: Το τηλεοπτικό σκέλος

Στο τηλεοπτικό σκέλος, οι φετινές υποψηφιότητες ανέδειξαν ως μεγάλους πρωταγωνιστές την τολμηρή δραματική σειρά «The White Lotus» και τη μίνι σειρά «Adolescence». Η πρώτη συγκέντρωσε έξι υποψηφιότητες και διεκδικεί, μεταξύ άλλων, τη διάκριση της καλύτερης δραματικής σειράς, με υποψηφιότητες για τους Walton Goggins, Jason Isaacs, Carrie Coon, Parker Posey και Aimee Lou Wood. Αντίστοιχα, το «Adolescence» πήρε πέντε υποψηφιότητες, με τους Stephen Graham, Ashley Walters, Owen Cooper και Erin Doherty να βρίσκονται στη διεκδίκηση των ερμηνευτικών βραβείων, ενώ η σειρά συμμετέχει και στην κατηγορία της καλύτερης μίνι σειράς.

Το καστ του «Adolescence» / Φωτ: EPA, αρχείου

Σημαντικές παρουσίες καταγράφονται και σε άλλες τηλεοπτικές κατηγορίες, με παραγωγές όπως τα «All Her Fault», «The Beast in Me», «Black Mirror», «Dying for Sex» και «The Girlfriend» να συμπληρώνουν το παζλ των φετινών υποψηφιοτήτων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τηλεοπτικού τοπίου στη σύγχρονη βιομηχανία θεάματος.

Παράλληλα, έχουν ήδη ανακοινωθεί και οι τιμητικές διακρίσεις για τη φετινή τελετή. Οι Helen Mirren και Sarah Jessica Parker θα βραβευτούν με τα ειδικά βραβεία Cecil B. DeMille και Carol Burnett αντίστοιχα, σε αναγνώριση της συνολικής προσφοράς τους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου, με παρουσιάστρια τη Nikki Glaser, η οποία επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Με πληροφορίες από Guardian