Χρυσές Σφαίρες: Ανακοινώθηκαν οι φετινές υποψηφιότητες για τα βραβεία

Με παρουσιαστή τον Snoop Dog, που δεν φοβήθηκε ενδεχόμενο σοσιομιντιακό ξέσπασμα σε βάρος του, η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών του Χόλιγουντ ανακοίνωσε τις φετινές τις υποψηφιότητες για τα βραβεία των Χρυσών Σφαιρών.

Θυμίζουμε ότι εδώ και μήνες έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος εναντίον του θεσμού λόγω της πλήρους απουσίας diversity στη σύνθεση της Ένωσης και των αδιαφανών διαδικασιών που ακολουθούνται στον δρόμο προς την απονομή.

Oι υπεύθυνοι έκαναν κάποιες διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες όμως δεν κρίθηκαν αρκετές και έτσι φέτος το κανάλι του NBC δεν θα μεταδώσει την τελετή, ενώ οι executives των στούντιο δεν επιθυμούν οποιαδήποτε ανάμειξη και οι διαφημιστές καλούν τους πελάτες τους να μποϊκοτάρουν την τελετή. Με δεδομένο, όμως, ότι η υποβολή των ταινιών από την πλευρά των στούντιο ειδικά για φέτος δεν ήταν απαραίτητη για τη συμμετοχή των ταινιών τους στα βραβεία, η Ένωση ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες της.

Στις κινηματογραφικές κατηγορίες προηγούνται το Belfast του Κένεθ Μπράνα και το Power of the Dog της Τζέιν Κάμπιον με 7 υποψηφιότητες έκαστο, ενώ στην τηλεόραση τη μερίδα του λέοντος έχει το Succession του HBO με 5 υποψηφιότητες.

Όπως κάθε χρόνο, από τον (συχνά αυθαίρετο) διαχωρισμό των κατηγοριών σε δράμα και κωμωδία ή μιούζικαλ, βλέπουμε και υποψηφιότητες που πολύ δύσκολα θα προκριθούν και από την οσκαρική ακαδημία, σαν εκείνες της Έμμα Στόουν για την Κρουέλα ή του Άντονι Ράμος για το In the Heights, για παράδειγμα.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 9 Ιανουαρίου. Άγνωστο παραμένει ακόμα αν η Ένωση θα πραγματοποιήσει και κάποια τελετή, ακόμα όμως κι αν λάβει σχετική απόφαση, δύσκολα θα παρευρεθεί σ’ αυτή κάποιος από τους υποψηφίους.

Δείτε αναλυτικά τις υποψηφιότητες:

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Καλύτερη Ταινία - Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Cyrano

Don't Look Up

Licorice Pizza

Tick, Tick... Boom!

West Side Story

Καλύτερη Ταινία - Δράμα

Belfast

CODA

Dune

King Richard

The Power of the Dog

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, The Power of the Dog

Maggie Gyllenhaal, The Other Woman

Steven Spielberg, West Side Story

Denis Villenueve, Dune

Α Άνδρικός Ρόλος σε Ταινία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Leonardo DiCaprio, Don't Look Up

Peter Dinklage, Cyrano

Andrew Garfield, Tick, Tick... Boom!

Cooper Hoffman, Licorice Pizza

Anthony Ramos, In The Heights

Α Γυναικείος Ρόλος σε Ταινία – Κωμωδία η Μιούζικαλ

Marion Cotillard, Annette

Alana Haim, Licorice Pizza

Jennifer Lawrence, Don't Look Up

Emma Stone, Cruella

Rachel Zegler, West Side Story

Α Γυναικείος Ρόλος σε Ταινία - Δράμα

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Lady Gaga, House of Gucci

Kristen Stewart, Spencer

Α Ανδρικός Ρόλος σε Ταινία - Δράμα

Mahershala Ali, Swan Song

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Will Smith, King Richard

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Β΄ Ανδρικός Ρόλος σε Ταινία

Ben Affleck, The Tender Bar

Jamie Dornan, Belfast

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kotsur, CODA

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog

Β Γυναικείος Ρόλος σε Ταινία

Caitriona Balfe, Belfast

Ariana Debose, West Side Story

Kirsten Dunst, Power of the Dog

Aunjanue Ellis, King Richard

Ruth Negga, Passing

Καλύτερο Σενάριο

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, The Power of the Dog

Adam McKay, Don't Look Up

Aaron Sorkin, Being the Ricardos

Καλύτερο Σάουντρακ

The French Dispatch, Alexandre Desplat

Encanto, Germaine Franco

The Power of the Dog, Jonny Greenwood

Parallel Mothers, Alberto Iglesias

Dune, Hans Zimmer

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Compartment No. 6

Drive My Car

The Hand of God

A Hero

Parallel Mothers

Καλύτερο Animation

Encanto

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya and the Last Dragon

Καλύτερο Τραγούδι

King Richard, "Be Alive" — Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

Encanto, "Dos Oruguitas"— Lin-Manuel Miranda

Belfast, "Down to Joy" — Van Morrison

Respect, "Here I Am (Singing My Way Home)" — Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson, Carole King

No Time to Die, "No Time to Die" — Billie Eilish, Finneas O'Connell

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Καλύτερη Σειρά - Δράμα

Lupin

The Morning Show

Pose

Squid Game

Succession

Καλύτερη Σειρά - Κωμωδία ή Μιούζικαλ

The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Dopesick

Impeachment: American Crime Story

Maid

Mare of Easttown

The Underground Railroad

Α Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Jessica Chastain, Scenes from a Marriage

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Elizabeth Olsen, WandaVision

Margaret Qualley, Maid

Kate Winslet, Mare of Easttown

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Paul Bettany, WandaVision

Oscar Isaac, Scenes from a Marriage

Michael Keaton, Dopesick

Ewan McGregor, Halston

Tahar Rahim, The Serpent

Α Γυναικείος Ρόλος σε Σειρά – Δράμα

Uzo Aduba, In Treatment

Jennifer Aniston, The Morning Show

Christine Baranski, The Good Fight

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Michaela Jaé Rodriguez, Pose

Α Ανδρικός Ρόλος σε σειρά - Δράμα

Brian Cox, Succession

Lee Jung-jae, Squid Game

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Omar Sy, Lupin

Α Γυναικείος Ρόλος σε Σειρά – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Hannah Einbinder, Hacks

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, black-ish

Jean Smart, Hacks

Α Ανδρικός Ρόλος σε Σειρά Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Anthony Anderson, black-ish

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Β Γυναικείος Ρόλος

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Kaitlyn Dever, Dopesick

Andie MacDowell, Maid

Sarah Snook, Succession

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Mark Duplass, The Morning Show

Brett Goldstein, Ted Lasso

O Yeong-su, Squid Game