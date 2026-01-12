Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι μεγάλοι νικητές της 83ης απονομής

Οι Χρυσές Σφαίρες (Golden Globes) αποτελούν ένα από τα πιο προβεβλημένα και επιδραστικά βραβεία της παγκόσμιας βιομηχανίας του θεάματος, σηματοδοτώντας κάθε χρόνο την έναρξη της «σεζόν των βραβείων».

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, όπου βραβεύτηκαν οι κορυφαίες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές των τελευταίων 12 μηνών.

Το One Battle After Another και το Hamnet απέσπασαν τα κορυφαία βραβεία στις κινηματογραφικές κατηγορίες, ενώ στην τηλεόραση το Adolescence του Netflix συνέχισε το νικηφόρο σερί του.

Ακολουθεί η λίστα με τους νικητές/τριες:

Κινηματογράφος

Καλύτερη ταινία – Δράμα: Hamnet

Καλύτερη ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία: One Battle After Another

Καλύτερη μη αγγλόφωνη ταινία: The Secret Agent

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: KPop Demon Hunters

Α΄ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα: Jessie Buckley (Hamnet)

Α΄ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα: Wagner Moura (The Secret Agent)

Α΄ Γυναικείος Ρόλος – Μιούζικαλ ή Κωμωδία: Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Α΄ Ανδρικός Ρόλος – Μιούζικαλ ή Κωμωδία: Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Β΄ Γυναικείος Ρόλος: Teyana Taylor (One Battle After Another)\

Β΄ Ανδρικός Ρόλος: Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Κινηματογραφικό και εισπρακτικό επίτευγμα: Sinners

Σκηνοθεσία: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Σενάριο: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι: Golden – KPop Demon Hunters

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική (score): Ludwig Göransson (Sinners)

Τηλεόραση

Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt

Καλύτερη κωμική ή μουσική σειρά: The Studio

Καλύτερη μίνι σειρά: Adolescence

Α΄ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα: Rhea Seehorn (Pluribus)

Α΄ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα: Noah Wyle (The Pitt)

Α΄ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Jean Smart (Hacks)

Α΄ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Seth Rogen (The Studio)

Α΄ Γυναικείος Ρόλος – Μίνι Σειρά: Michelle Williams (Dying for Sex)

Α΄ Ανδρικός Ρόλος – Μίνι Σειρά: Stephen Graham (Adolescence)

Β΄ Γυναικείος Ρόλος – Τηλεόραση: Erin Doherty (Adolescence)

Β΄ Ανδρικός Ρόλος – Τηλεόραση: Owen Cooper (Adolescence)

Stand-up comedy

Καλύτερη stand-up κωμική εμφάνιση: Ricky Gervais (Mortality)

Podcasts